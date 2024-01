Ma Rive Gauche, de Sophie Méchaly, fondatrice de Paul & Joe

Cet article fait partie de celui de FT Globetrotter guide de Paris

J’habite sur la rive gauche de la ville dans le septième arrondissement (Invalides, entre Saint-Germain-des-Prés et la Tour Eiffel). C’est un quartier très parisien où les familles vivent depuis des générations. J’y suis née et j’y vis depuis. Mais lors de mes promenades du week-end autour du quartier, je découvre encore de nouveaux endroits. Derrière les belles portes qui bordent nos rues se cachent des mondes qui attendent d’être découverts ; Quand je passe devant une entrée, je jette souvent un coup d’œil car il se passe toujours quelque chose d’intéressant derrière.

Le jardin du musée Rodin, où Méchaly aime passer un samedi matin © Louise Heusinkveld/Alay

Non loin de chez moi se trouve le Musée Rodin, le célèbre musée de sculpture avec un jardin étonnant ouvert depuis 1919. Cet endroit paisible est très spécial pour moi et j’y vais souvent un moment le samedi matin. A environ 10 minutes d’ici se trouve Saint-Germain-des-Prés, où j’ai passé mon enfance. Depuis, je m’y promène toujours et déjeune au Bar de la Croix Rouge avec sa petite terrasse. Je connais les propriétaires de ce lieu (Nathalie et Gérard Paganucci) depuis 30 ans. Ils servent excellent tartine au fromage et cornichons, ou encore le thon fondant aux tomates, sur du pain de la boulangerie Poilâne. Si je veux quelque chose de plus substantiel, je commande leur oeufs mayonnaise et salade de lentilles avec un verre de vin rouge (Château Chasse-Spleen) et ensuite leur délicieux plat chaud tarte tatin, qui est épais mais pas gras. C’est un lieu familial où l’on peut se rendre avec les gens du quartier. J’adore regarder les belles vieilles dames françaises – parfois elles rient et parfois se plaignent, mais je les trouve tellement fabuleuses.

Le Bar de la Croix Rouge est l’un des déjeuners favoris de Mechaly. . . . . . où elle pourrait finir son repas avec une tarte Tatin

Ensuite, en me dirigeant vers les galeries de la rive gauche, je m’arrête un instant à Place de Furstemberg, une petite place avec seulement quelques arbres et un banc. Quand je suis assis là, j’ai l’impression d’être dans un film de Woody Allen. L’un des bâtiments que vous pouvez voir depuis la place est une grande maison avec un grand rideau et je me demande toujours qui habite ici – cela ressemble à un endroit où pourrait vivre une vieille danseuse célèbre. Je pense toujours que ce doit être l’endroit le plus spécial où vivre.

Je viens souvent dans Galerie Vallois sur Rue de Seine voir le travail d’artistes et de designers que j’adore, comme Jean-Michel Frank. A proximité, j’aime aussi le Kamel Mennour galerie, où j’ai acheté quelques objets dans le passé. Café-brasserie La Palette, qui se trouve depuis toujours rue de Seine, sert de délicieux vins et fromages, ainsi que du beau pain et du beurre. Parfois, je m’arrête là pour prendre un café l’après-midi en terrasse et regarder les gens passer. Beaucoup de jeunes intéressants et créatifs vivent dans ce quartier.

Un c. Console d’angle en sycomore et verre des années 1930 du designer moderniste français Jean-Michel Frank à la Galerie Vallois. . . ©Arnaud Carpentier . . . qui est un trésor d’Art Déco et de design du milieu du siècle, ainsi que d’art moderne et contemporain ©Arnaud Carpentier

Ensuite, je longe le quai Voltaire pour traverser vers la rive droite, en traversant Pont Alexandre III. C’est pour moi le plus beau pont de la ville : les lumières et les colonnes me rappellent le vieux Paris. Lorsque le soleil se couche, c’est l’un des plus beaux endroits où se poser. J’aime particulièrement aller voir des expositions juste de l’autre côté du pont, au Grand Palais. Deux fois par an, ils organisent un marché aux puces sur le pont Alexandre III : vous y trouverez des stands d’antiquités, de la mode vintage, de l’argenterie et des objets dont vous n’avez pas besoin mais que vous ne trouvez habituellement pas. Je discute souvent avec les gens, je découvre les objets et comment les gens en sont venus à les posséder. C’est inspirant et amusant, et un régal pour vos sens.

À la tombée du jour, je retourne sur la rive gauche. En face des Invalides se trouve un café avec une grande terrasse appelé Café de l’Esplanade, avec les mêmes propriétaires que l’Hôtel Costes. J’adore m’asseoir dehors pour regarder qui passe car c’est un restaurant de quartier convivial. La sélection de vins est fantastique et les poissons et les salades sont très bons. La meilleure chose, cependant, c’est l’emplacement. J’y vais souvent au printemps après le travail avec mon fiancé et mes fils. Nous nous installons à une belle table et profitons simplement de la vue.

Ojii est l’un des incontournables de Mechaly en matière de cuisine japonaise. . . . . . et elle apprécie également son coloris rouge-orange vif, qui lui rappelle « entrer dans le magasin YSL avec ma mère dans les années 1970 ».

Une autre découverte récente pour dîner à proximité est Ojiiun nouveau restaurant japonais dans le septième arrondissement. Avec sa signalétique discrète au-dessus d’une porte noire, on a l’impression d’entrer dans une boîte de nuit. À l’intérieur, tout est peint dans ce que je ne peux décrire que comme la couleur du parfum Opium d’Yves Saint Laurent. Avec sa palette de couleurs rouge-orange, il me rappelle mon entrée dans le magasin YSL avec ma mère dans les années 1970. La nourriture est très spéciale, en particulier les incroyables sashimis. Mes plats préférés sont le caviar soba et le nigiri de toro ikejime. Tout est sophistiqué mais authentique. Vous pouvez sentir que le gars derrière le restaurant a créé cela de tout son cœur.

