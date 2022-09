Ma règle en 2 étapes pour avoir des conversations difficiles au travail

Capossela a passé ses 31 ans de carrière chez Microsoft à maîtriser l’art de la communication, servant même de rédacteur de discours pour Bill Gates, alors PDG, entre 1997 et 1999.

“La communication peut être une compétence particulièrement difficile qui prend beaucoup de temps à perfectionner, mais c’est l’une des compétences les plus importantes dont vous avez besoin pour réussir sur le lieu de travail”, a déclaré Capossela, 53 ans, à CNBC Make It, ajoutant que lorsqu’il s’agit de sujets stressants. , “la communication peut souvent mal tourner.”

Il existe une meilleure approche pour gérer les conversations difficiles au travail, explique Chris Capossela, directeur marketing de Microsoft, et cela commence par une communication claire et confiante.

Aussi tentant qu’il soit de faire irruption dans le bureau de votre patron ou d’envoyer un e-mail passif agressif à un collègue insupportable, les réponses irréfléchies et émotionnelles ne résolvent pas les problèmes.

Considérez la section “Brouillon” de votre boîte de réception comme votre nouveau meilleur ami au travail : un endroit où partager vos pensées et vos sentiments non filtrés sans jugement que vous pouvez revoir et réviser ultérieurement.

Avant que Capossela n’entame ou ne participe à une conversation de travail difficile, il commence par un e-mail.

“J’écris toutes mes réflexions sur la situation dans un brouillon d’e-mail sur lequel je peux travailler et être aussi serré, bien écrit et sans émotion que possible”, dit-il. “Quand les gens peuvent prendre le temps d’affiner ce qu’ils veulent dire, ça se passe toujours mieux que s’ils le font verbalement au pied levé.”

Une fois qu’il obtient que l’écriture soit aussi “claire, nette et calme” qu’il le souhaite, il l’utilise comme scénario pour engager une conversation avec la ou les personnes impliquées dans la situation, ou comme précurseur pour trouver le temps de se rencontrer.

Par exemple : si vous demandez une promotion en retard, dit Capossela, la version finale de votre scénario pourrait dire : “Hey patron, j’aimerais vraiment vous parler de ma progression de carrière, j’aimerais savoir ce que c’est Il me faudrait pour passer au niveau supérieur. J’aimerais vous rencontrer et entendre vos réflexions sur ce à quoi ces étapes pourraient ressembler. Veuillez me faire savoir quand vous serez disponible.