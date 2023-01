Ma quête haptique : comment nos mains entreront-elles dans le métaverse ?

Je mets mes mains à plat et les charge dans une paire de gants chargés de joints, de câbles, de pompes et de sangles de serrage. Tout cela, connecté à une boîte de la taille d’un sac à dos qui a aidé à pomper la pression autour de mes doigts et à créer des sensations de toucher des choses. J’étais sur le point de jouer Jenga en VR en utilisant une paire de gants haptiques de 80 000 $ fabriqués par HaptX.

L’avenir de la métaverse, ou comment nous plongerons dans les mondes virtuels, semble parfois impliquer la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Si c’est le cas, cela signifiera également résoudre ce que nous faisons avec nos mains. Alors que des entreprises comme Meta recherchent déjà des moyens bandes d’entrée neuronales et gants haptiques pourrait remplacer les contrôleurs, rien de tout cela ne vient pendant des années. En attendant, y a-t-il quelque chose de mieux que les contrôleurs de jeu VR déjà disponibles ou le suivi manuel de base basé sur la caméra ? J’ai essayé quelques gants haptiques avantmais j’étais prêt à essayer plus.

J’ai fait le tour du CES à Las Vegas pour acquérir des expériences avec des appareils que je n’avais jamais essayés auparavant, et j’ai soudainement compris qu’il y avait déjà un éventail d’options. Chacun d’eux a été une petite révélation.



Haut de gamme : gants de puissance massive

HaptX est reconnu depuis des années comme l’un des meilleurs produits de gants haptiques sur le marché, mais je n’ai jamais eu la chance de les expérimenter. Le matériel est hautement spécialisé et également extrêmement volumineux et coûteux. J’aurais aimé avoir la chance de les voir au dernier CES auquel j’ai assisté avant celui-ci en 2020. Enfin, en 2023, j’ai eu une chance.

Les gants utilisent la microfluidique, pompant de l’air dans de petites vessies qui créent des sensations tactiles dans 133 zones par main à travers les doigts et la paume. Dans le même temps, les câbles situés à l’arrière des doigts se retirent pour simuler jusqu’à 8 livres de retour de force. Utilisé avec des applications qui les prennent en charge, vous pouvez tendre la main, saisir des objets et les ressentir réellement.

Scott Stein/Crumpe



J’ai essayé gants haptiques à moindre coût à la maison qui n’avait pas de vessies à air mais qui avait des câbles pour appliquer la résistance. Les gants HaptX sont un grand pas en avant et les plus étrangement réalistes que j’ai jamais essayés. Je ne dirais pas que tout “semblait réel”, mais les sensations de doigts que j’avais dans mes doigts et mes paumes me permettaient de sentir les formes des choses, tandis que la résistance me donnait l’impression de saisir et de tenir des choses.

Les moments les plus étonnants étaient lorsque je plaçais des objets sur ma paume et semblais sentir leur poids. Aussi, quand le doigt d’une autre personne a pratiquement touché le mien. Un autre journaliste était dans un autre casque VR avec des gants haptiques jouant Jenga à côté de moi. Nous n’avons jamais établi de contact, mais parfois nous nous sommes serré la main virtuellement ou nous avons donné des high-fives. Nos doigts se touchant sentaient… eh bien, étrangement réels, comme sentir le doigt de quelqu’un toucher votre gant.

HaptX fabrique une autre paire de gants plus petits et plus mobiles plus tard cette année qui coûte moins cher (environ 5 000 $) tout en promettant le même niveau de retour, plus des vibrations tactiles comme les bourdonnements haptiques que vous pourriez ressentir avec les contrôleurs de jeu. Je n’ai pas pu faire de démonstration, mais j’ai hâte.

Bien que la technologie de HaptX soit sauvage, elle est destinée à des fins industrielles et à des simulations. Il représente la réalité réelle, mais il est si massif qu’il ne me laisserait pas faire autre chose que de vivre dans son monde simulé. Par exemple, comment puis-je taper ou sortir mon téléphone ? Pourtant, je rêverai d’interfaces qui me permettront de me sentir aussi immergé que ces gants peuvent l’accomplir.



Gants économiques : TactGloves de bHaptics

À 300 $, bHaptique‘ Les gants haptiques jaunes sont beaucoup, beaucoup moins chers que HaptX. Ils sont aussi complètement différents. Au lieu de créer une pression ou une résistance, tout ce qu’ils font vraiment, c’est d’avoir différentes zones à l’intérieur qui bourdonnent électriquement, comme votre téléphone, votre montre ou votre manette de jeu, pour se synchroniser avec les moments où vos doigts en VR toucheraient virtuellement quelque chose. Bizarrement, c’est très efficace. Dans quelques démos que j’ai essayées, appuyer sur des boutons et toucher des objets a fourni suffisamment de retour pour avoir l’impression que je “cliquais” vraiment sur quelque chose. Une autre démo, qui m’a fait étreindre un avatar virtuel reflétant mes mouvements ou serrer la main, a donné suffisamment de contact pour me faire croire que je les touchais.

Scott Stein/Crumpe



bHaptics fabrique également un gilet haptique que j’ai essayé appelé le TactSuit qui vibre avec des commentaires avec les jeux et les applications pris en charge. Il n’y a pas beaucoup d’applications qui fonctionnent idéalement avec des gants haptiques en ce moment, car personne n’utilise de gants haptiques. Mais la prise en charge par bHaptics du Meta Quest 2 autonome et de son couplage Bluetooth sans fil signifie qu’ils sont en fait portables… même s’ils ressemblent à des gants de nettoyage géants. Le compromis d’être si petit et sans fil est que leur portée est courte. Je devais garder les gants à environ deux pieds du casque, sinon ils perdraient la connexion.

Les commentaires bourdonnants ne m’ont pas prouvé que je pouvais absolument atteindre d’autres mondes, mais ils offraient suffisamment de sensations pour rendre le suivi des mains plus précis. Au lieu de me demander si mes gestes de la main avaient effectivement contacté un objet virtuel, je pouvais obtenir un bourdonnement. confirmation. Toute l’expérience m’a rappelé une sorte de rétroaction du contrôleur de jeu que je pouvais porter sur mes doigts, dans le bon sens.

Scott Stein/Crumpe



Pas de gants du tout : les ultrasons d’Ultraleap

Ultraleap, une entreprise spécialisée dans le suivi des mains depuis des années, a une approche différente de l’haptique : des sensations que vous pouvez ressentir dans l’air. J’ai agité ma main au-dessus d’un grand panneau rectangulaire et j’ai senti des ondulations et des bourdonnements sous mes doigts. Les sensations sont créées avec des ondes ultrasonores, des rafales sonores puissantes qui déplacent l’air presque comme des ventilateurs ultra-précis contre vos doigts. J’ai essayé la technologie d’Ultraleap de retour en 2020, mais essayer les baies les plus récentes et les plus compactes cette année m’a fait penser à un tout nouveau cas d’utilisation. Il était facile de faire ce saut logique, puisque le stand d’Ultraleap a également démontré le suivi des mains (sans retour haptique) sur Pico Neo 3 et Lynx R1 VR et les casques de réalité mixte.

Et si… cette vibration de l’air pouvait être utilisée pour les casques ? Ultraleap rêve et planifie déjà cette solution, mais pour le moment, la technologie ultrasonique est trop gourmande en énergie et les panneaux trop grands pour le casque. La technologie est principalement utilisée dans les concepts d’interface de voiture, où les gestes de la main et la rétroaction pourraient rendre le réglage des commandes de la voiture pendant la conduite plus facile à utiliser et moins dangereux ou gênant. La gamme des sensations, au moins plusieurs pieds, semble idéale pour la longueur de bras et le rayon de la plupart des technologies de suivi des mains basées sur la caméra existantes utilisées actuellement sur des appareils comme le Meta Quest 2.

J’ai essayé une démo où j’ai ajusté un curseur de volume virtuel en pinçant et en augmentant le volume de haut en bas, tout en ressentant des clics discrets pour me faire savoir que je faisais quelque chose. Je pouvais sentir une “barre” virtuelle dans l’air que je pouvais sentir et peut-être même bouger. Les bourdonnements ondulants et subtils sont beaucoup plus faibles que ceux des gants haptiques ou des contrôleurs de jeu (ou de votre smartwatch), mais ils pourraient être juste assez pour donner ce sentiment supplémentaire qu’une pression sur un bouton virtuel, par exemple, a réellement réussi… ou qu’un geste pour activer ou désactiver quelque chose a été enregistré.

Si ces interfaces passent à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, les représentants d’Ultreleap ont déclaré qu’elles se retrouveraient probablement d’abord dans des installations plus grandes : peut-être des manèges dans des parcs à thème. La technologie d’Ultraleap est déjà présente dans des expériences comme la balade mains libres Ninjago à Legoland, que j’ai essayée avec mes enfants. Le parcours de suivi manuel 3D me permet de lancer des étoiles sur les ennemis, mais parfois je ne suis pas sûr que mes gestes aient été enregistrés. Et si le bourdonnement me faisait savoir que je faisais des succès ?

James Martin/Crumpe



L’haptique proviendra probablement de choses que nous portons déjà

Bien sûr, j’ai sauté l’étape la plus évidente pour le retour haptique AR et VR : les montres connectées et les bagues. Nous portons déjà des choses qui bourdonnent à nos poignets. Pommes futur appareil VR/AR pourrait fonctionner avec l’Apple Watch de cette façon, et Meta, Google, Samsung, Qualcomm et d’autres pourraient suivre une voie similaire avec des produits en harmonie. Je n’ai vu aucune montre ou bague haptique VR/AR portable au CES 2023 (sauf si je les ai manquées). Mais je ne serais pas surpris qu’ils arrivent bientôt. Si AR et VR deviennent un jour suffisamment petits pour être portés plus souvent, nous aurons besoin de commandes bien plus petites que les manettes de jeu… et de moyens de rendre les entrées gestuelles beaucoup moins étranges. Croyez le buzz : l’haptique est meilleure que vous ne le pensez.