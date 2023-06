Ma propriété locative est si mauvaise que je suis obligé de prendre une douche avec un tuyau après avoir cherché un endroit pendant des semaines

Une femme HANDICAPÉE a été obligée de se doucher avec un tuyau dans sa nouvelle maison après avoir lutté pour trouver un endroit convenable.

La femme, nommée Shaye, a cherché pendant des semaines pour trouver une propriété dans sa gamme de prix et a été forcée de se contenter d’une propriété moins qu’acceptable en raison d’une crise locative.

Elle a été obligée d’utiliser un tuyau pour se doucher Crédit : Getty

Elle n’a pas pu trouver un logement adapté à son handicap Crédit : Getty

La responsable des communications pour la politique et la défense des personnes handicapées de la Nouvelle-Galles du Sud, Cherry Baylosis, a déclaré: «Elle doit maintenant se doucher avec un tuyau car la propriété dans laquelle elle se trouve n’est pas complètement accessible.

« Mais c’est une victoire pour elle, juste pour avoir un toit au-dessus de sa tête où elle peut se permettre de payer le loyer, mais elle vit avec le stress d’avoir potentiellement un loyer plus élevé. »

Trouver un bien à louer en Australie est devenu de plus en plus difficile ces dernières années.

Le problème s’est également étendu à la Grande-Bretagne, avec un père sur deux révélant qu’il lui a été interdit d’acheter son appartement du conseil parce qu’il était adapté à son handicap.

Antony Carter, atteint de paralysie cérébrale, a fait transformer la salle de bain de son studio du sud de Londres en une salle d’eau pour faciliter la douche.

Il affirme que le conseil de Lewisham n’a pas mentionné lors de la signature du bail en 2012 qu’il ne serait pas en mesure d’acheter l’appartement s’il était modifié grâce à une clause de la loi sur le logement.

Antony, qui a dit qu’il se sent maintenant « coincé », a déclaré à MyLondon : « Ils ne m’ont rien dit ni dit, ni n’en ont parlé à ma mère, qui m’aidait à l’époque.

« Certains des voisins ont acheté leurs propriétés parce qu’elles n’ont pas été adaptées, mais je n’ai pas ce droit parce que la mienne l’a. »

Une autre mère a appris qu’elle serait expulsée de chez elle avec un préavis de plusieurs semaines, la laissant ainsi que son fils handicapé sans nulle part où aller.

La femme de 59 ans était en larmes lorsqu’elle a lu une lettre disant qu’elle, son mari et son fils de 30 ans, atteint du syndrome de Down, devaient déménager.

Ils vivent dans leur maison à Thealby, dans le nord du Lincolnshire, depuis trois ans et ont du mal à trouver ailleurs en raison des prix de location élevés, rapporte Grimsby Live.

Plus tôt ce mois-ci, les locataires de leur rangée de maisons mitoyennes ont reçu des lettres leur disant qu’ils avaient jusqu’en avril pour déménager car le propriétaire avait décidé de les vendre tous.

La mère a déclaré à Scunthorpe Live: « On nous avait toujours dit que c’était à nous pour la vie tant que nous en prenions soin.

« Le monsieur a juste remis la lettre et a dit: » Je dois le faire, je suis désolé « , et me l’a passé et est parti. Il n’a rien expliqué. J’ai juste ouvert la lettre et j’ai juste pleuré. Je me sentais engourdi . »