Ma poubelle a été mangée par un camion

UN COUPLE est devenu furieux après que leur poubelle à roulettes ait été mangée par un camion et le conseil n’a pas pris la peine de leur dire.

Les propriétaires de Stockton, dans le comté de Durham, doivent attendre jusqu’à six semaines pour un remplacement après le dysfonctionnement de jeudi dernier.

Les habitants de Stockton ont vu leur poubelle verte se renverser dans le camion sur des images de vidéosurveillance Crédit : Gazette Media

Mais il n’est jamais revenu – car le camion l’avait avalé Crédit : Gazette Media

Les résidents, qui ne souhaitaient pas être nommés, soupçonnaient à l’origine que leur poubelle avait été récupérée par erreur par un autre voisin.

Mais après avoir vérifié les images de leurs caméras de vidéosurveillance pour aller au fond du mystère, le couple est resté livide après l’avoir repéré se faire renverser dans le camion poubelle – mais ne revenant jamais.

Les images montrent que le bac vert est régulièrement traîné dans la rue et mis en place, avant qu’un homme perplexe ne se rende compte qu’il a été englouti.

Il continue ensuite simplement ses tâches et se déplace vers le bac suivant plus haut dans la rue.

L’un des résidents mécontents a déclaré à Teesside Live: « Je suis sorti pour récupérer la poubelle et l’apporter et je ne pouvais pas la voir.

« Je pensais que quelqu’un l’avait peut-être pris par erreur, alors j’ai vérifié notre vidéosurveillance et j’ai découvert que le camion-poubelle l’avait pris.

« Et maintenant, on nous dit que nous devons attendre jusqu’à six semaines pour en avoir un nouveau – ils ne prennent généralement pas de sacs noirs, même s’ils sont à côté de la poubelle. »

Après avoir pris contact avec le Stockton Council, le duo a été informé qu’il était autorisé à sortir un petit nombre de sacs poubelles qui seraient collectés.

Le couple a poursuivi: « Heureusement, nous n’avons pas trop de déchets lorsque nous recyclons, mais c’est nous qui devons poursuivre le conseil pour ce qu’ils ont fait. »

« On pourrait penser que les gars qui travaillaient seraient au moins venus frapper pour expliquer ce qui s’était passé », a ajouté l’un d’eux.

« Mais le fait qu’ils soient partis sans aucun souci est ce qui est ennuyeux. »

Les nouvelles maisons reçoivent gratuitement un bac vert, que le conseil vise à livrer dans les « quatre à six semaines suivant la demande » – sous réserve de disponibilité.

Mais si un bac est « perdu, volé ou endommagé », les résidents doivent débourser pour un remplacement coûtant jusqu’à 35 £.

Cependant, ceux qui soupçonnent que leur bac a pu tomber à l’arrière du camion ou être endommagé lors de la vidange sont invités à contacter la mairie.

Leur site Web indique: « Nous vérifierons ensuite cela avec notre équipe de collecte avant que des frais ne soient facturés pour un bac de remplacement. »

Le fait qu’ils soient partis sans aucun souci est ce qui est ennuyeux.

Le couple fulmine qu’ils auraient peut-être fini par payer la facture s’il n’y avait pas eu leurs caméras de vidéosurveillance.

Ils ont poursuivi : « [The bin men] sont censés porter des cartes à mettre dans les boîtes aux lettres des clients pour les informer si de telles choses se produisent.

« Mais si nous n’avions pas de vidéosurveillance, nous ne l’aurions pas su car cela n’a pas été signalé. Nous aurions simplement acheté un autre bac en le suspectant d’avoir été volé. »

Stockton Council s’est depuis excusé pour la gaffe de la poubelle et a remplacé gratuitement la poubelle de la paire.

Le conseiller Mike Smith, membre du cabinet chargé de l’environnement et des transports, a déclaré: « Nous sommes au courant de ce problème qui a été signalé par l’équipage aux opérations jeudi.

« Parfois, les poubelles peuvent basculer dans le wagon à ordures et lorsque cela se produit, elles sont remplacées gratuitement.

« Nous nous attendrions à ce que nos équipages affichent une carte sur la propriété pour informer le propriétaire de ce qui s’est passé, mais malheureusement, cela ne s’est pas produit.

« Nous en sommes vraiment désolés – nous avons rappelé à notre équipe la procédure à suivre et avons livré un nouveau bac à la propriété aujourd’hui, gratuitement. »