« Ma position par défaut est de croire les femmes lorsqu’elles portent ces accusations… et de m’assurer qu’elles soient entendues et que toute sorte de responsabilité et de réparations puissent être faites pour que ces femmes soient à nouveau entières », a déclaré l’interprète de « All of Me ». dit.

John legend s’exprime publiquement pour la première fois suite à la séquence vidéo récemment publiée qui montre Peignes Sean « Diddy » abuser de sa petite amie d’alors, Cassie Ventura.

Dans une nouvelle interview avec Christiane Amanpour de CNNle chanteur de « All of Me » s’est dit « horrifié » par les allégations portées contre Diddy, sur le dernier album duquel il avait participé.

« J’ai été horrifié par les allégations que j’ai entendues à propos de M. Comb, et bien sûr par les preuves vidéo qui ont été publiées par la suite », a déclaré Legend. « Mais j’ai été horrifié par les descriptions que j’ai lues avant la diffusion des preuves vidéo et c’est absolument quelque chose qui doit être mis en lumière lorsque cela se produit. »

Non seulement la Légende est déconcertée par les odieux actes de violence domestique montré dans les images de la caméra de surveillance, le musicien lauréat d’un Grammy a déclaré que tout en lui le poussait à croire les femmes lorsque de telles allégations sont faites.

« Ma position par défaut est de croire les femmes lorsqu’elles portent ces accusations… et de m’assurer qu’elles soient entendues et que toute sorte de responsabilité et de réparations puissent être faites pour que ces femmes soient à nouveau entières. » @John legend s’exprime sur les allégations contre Sean ‘Diddy’ Combs pic.twitter.com/pQ0QLcNi9i – Christiane Amanpour (@amanpour) 30 mai 2024

« Ma position par défaut est de croire les femmes lorsqu’elles portent ces accusations… et de m’assurer qu’elles soient entendues et que toute sorte de responsabilité et de réparations puissent être faites pour que ces femmes soient à nouveau entières », a-t-il soutenu. « C’est honteux ce dont M. Combs a été accusé, et je veux seulement le meilleur pour Cassie, mais aussi pour toutes les autres victimes qui ont allégué qu’il les avait maltraitées. »

« C’est vraiment difficile de voir ces descriptions et de voir ces vidéos, c’est vraiment dommage et je veux juste que des responsabilités soient rendues et, espérons-le, une guérison pour toutes ses victimes », a ajouté Legend.

Ventura s’est lancé sur Instagram moins d’une semaine après images obtenues par CNN a vu le rappeur Bad Boy agresser physiquement le chanteur-mannequin dans le couloir d’un hôtel de la région de Los Angeles en 2016.

« Merci pour tout l’amour et le soutien de ma famille, de mes amis, de mes inconnus et de ceux que je n’ai pas encore rencontrés. L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début. » » La violence domestique est LE problème. Cela m’a fait devenir quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir « , a commencé Ventura.



Getty 50 Cent, Da Brat et d’autres s’expriment après que Cassie Ventura ait rompu le silence sur la vidéo Diddy

Voir l’histoire

Elle a poursuivi : « Grâce à beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de prendre cette affaire au sérieux. Ma seule demande est que TOUT LE MONDE ouvre son cœur. croire les victimes du premier coup. Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle on était impuissant. »

Ventura terminé le message de déménagement en offrant son soutien à ceux qui pourraient vivre ou avoir vécu quelque chose de similaire, en écrivant : « J’offre ma main à ceux qui vivent encore dans la peur. Tendez la main à votre peuple, ne le coupez pas. »

« Personne ne devrait porter ce poids seul », a-t-elle ajouté, avant d’exprimer une nouvelle fois sa gratitude pour le soutien qu’elle a reçu. « Ce voyage de guérison est sans fin, mais ce soutien signifie tout pour moi. Merci. Aime toujours, Cassie »



Getty et Instagram L’ex de Diddy, Misa Hylton, dit que la vidéo d’agression de Cassie « a déclenché mon propre traumatisme »

Voir l’histoire

Diddy, quant à lui, a publié une vidéo s’excusant pour l’agression de 2016 après que le clip ait été rendu public, bien qu’elle ait initialement affirmé que les allégations auxquelles elle avait fait référence dans son procès de novembre concernant l’incident étaient fausses.

En plus de faire l’objet d’une enquête du gouvernement fédéral pour les allégations formulées par Ventura dans son procès – qu’il a réglé avec son ex un jour plus tard – Diddy fait face à de multiples poursuites qui font également état d’agression sexuelle, entre autres infractions.