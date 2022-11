Ma pompe à pneu préférée pour les vélos de route et les vélos pour enfants est à 31% de réduction pour le Black Friday

Je roule sur un vélo de route avec des valves Presta sur les pneus et mes enfants font du VTT avec des valves Shrader plus traditionnelles. Lorsque nous faisions des voyages à vélo ensemble, gonfler nos pneus nécessitait deux pompes différentes, ou bien tâtonner avec une pompe qui était censée fonctionner avec les deux valves mais qui ne faisait que me frustrer. J’ai mis tous ces problèmes derrière moi quand j’ai fait des folies sur le .

Heureusement pour vous, mon accessoire de vélo préféré est maintenant beaucoup moins cher que ce que j’ai payé — la pompe à vélo classique Leznye est réduite de 31 % pendant L’événement Black Friday d’Amazon. C’est le moment idéal pour saisir cette pompe à vélo robuste et fiable.

La mettre fin à tous mes problèmes de gonflage des pneus. Avec un manche en bois verni, une base robuste et un tuyau extra-long avec des coupleurs en aluminium, la pompe Leznye semble conçue pour durer, et elle l’est.

Le plus important, un Système de mandrin ABS1 Pro Flip-Thread facilite la connexion aux valves Presta et Shrader sans problème ni tracas. Dévissez simplement le connecteur à l’extrémité du tuyau, retournez-le et revissez-le pour passer de Presta à Schrader. La pompe fournit une pression de 220 livres par pouce carré et une jauge précise et facile à lire indique la pression de vos pneus en psi ou BAR.

Lors de l’événement Amazon Black Friday, la pompe à pied Leznye est réduite de 25 $ par rapport à son prix normal. Vous pouvez maintenant vous procurer une pompe noire pour 55 $, une pompe blanche pour 56 $ ou une pompe néo-métallique pour 58 $.

