Ma plus grosse erreur a été de ne pas licencier les mauvaises personnes assez rapidement

« Mon plus grand regret est que nous n’ayons pas pu nous appuyer sur certains de ces grands dirigeants, et que nous en avons perdu certains parce que j’ai retenu quelqu’un plus longtemps que j’aurais dû. »

« Le moyen le plus simple de changer la culture est de changer les gens. J’avais 11 subordonnés directs, et au cours des 18 premiers mois, neuf d’entre eux ont disparu », a déclaré Charles Bergh, PDG de Levi’s Strauss.

Le PDG de la société de jeans la plus célèbre au monde a déclaré qu’il savait dès son deuxième jour de travail que la meilleure façon de redresser l’entreprise était de licencier plus de la moitié de ses dirigeants.

Bergh a rejoint le détaillant de vêtements en 2011 au pire moment possible : les consommateurs n’achetaient plus de jeans Levi’s.

Six ans plus tard, Bergh a remis sur le devant de la scène ce qu’il a appelé une marque autrefois « brisée ».

En 2017, Levi’s a enregistré une croissance annuelle de 8 % de son chiffre d’affaires. le plus élevé depuis une décennie et bien au-dessus de la croissance de 3,1% enregistrée un an plus tôt. L’entreprise a continué à construire, entaillant Croissance du chiffre d’affaires de 14 % sur un an en 2018.

Bergh quitte son poste de PDG l’année prochaine et a déclaré que son plus grand héritage sera de sortir l’entreprise de la complaisance et de constituer une équipe avec la marque au centre de la culture.

« Je ne suis que le chef d’orchestre et j’ai bâti une équipe formidable autour de moi », a-t-il ajouté.