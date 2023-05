Ma petite soeur, 2 ans, a disparu sans laisser de trace quand maman s’est détournée une seconde au supermarché – une question me hante

CHAQUE jour en Grande-Bretagne, 590 enfants et jeunes sont portés disparus au Royaume-Uni, soit un toutes les deux minutes.

Heureusement, huit sur dix sont retrouvés dans les 24 heures et seulement 2 % seront portés disparus pendant plus d’une semaine.

Katrice Lee (photo de droite, avec sa sœur Tasha) a disparu en 1981, alors qu’elle avait deux ans Crédit : fourni

Madeleine McCann est portée disparue depuis le 3 mai 2007 Crédit : Alamy

Mais, pour plus de 3 700 familles désespérées, leur enfant a disparu depuis plus d’un an, comme les McCann, qui attendent des nouvelles des flics qui fouillent actuellement un lac au Portugal à la recherche de toute trace de Madeleine McCann.

À l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus aujourd’hui, The Sun vous demande si VOUS pouvez aider à mettre fin à leur cauchemar avec un bout d’information qui pourrait retrouver leurs enfants disparus.

Ici, la sœur d’un enfant disparu partage son chagrin après que son jeune frère a disparu sans laisser de trace le 28 novembre 1981.

Tasha Walker est toujours hantée par la question de savoir pourquoi Katrice Lee, deux ans, a disparu sans que sa mère n’entende même un cri dans un supermarché bondé…

Tasha Walker avec une photo de sa sœur et un cardigan qui lui appartenait 1 crédit

Katrice Lee a disparu dans un supermarché en Allemagne Crédit : collecter

LA robe que Tasha Walker portait le jour de son mariage en 2018 avait un petit bouton cousu à l’intérieur, près de son cœur.

Le bouton en plastique rose provenait d’un cardigan ayant appartenu à la petite sœur de Tasha, Katrice Lee, qui a disparu sans laisser de trace d’un supermarché le jour de son deuxième anniversaire.

Leur père Richard, sergent-major dans le régiment du King’s Royal Hussars, avait été affecté à Paderborn, en Allemagne de l’Ouest.

Le 28 novembre 1981 – l’année du mariage du roi Charles et de la princesse Diana – la famille se préparait à marquer l’anniversaire de Katrice.

Tasha avait sept ans et ne voulait pas aller avec sa mère Sharon, sa tante Wendy et son père au supermarché NAAFI.

Elle est donc restée à la maison avec son oncle Cliff dans un lotissement militaire à l’extérieur de la base militaire.

Dans le supermarché bondé, Katrice a refusé de s’asseoir dans le chariot et a dû être portée.

À la caisse, Sharon a posé sa fille pendant qu’elle attrapait des chips.

Quand elle s’est retournée, Katrice avait disparu.

La police a précédemment effectué une perquisition sur la rive de la rivière Alme à Paderborn, en Allemagne, dans le but de résoudre le mystère 36 ans plus tard. Crédit : Paul Edwards – Le Soleil

Papa Richard avec une photo de sa fille adorée Crédit : NNP

Tasha, maintenant âgée de 48 ans, de Gosport, Hants, déclare : « Je me souviens que papa est entré par la porte et m’a dit qu’ils ne pouvaient pas trouver Katrice.

« Je n’ai pas vraiment compris. Dans mon esprit de sept ans, tu as perdu des jouets et ils sont revenus.

« Papa m’a dit d’aller avec lui. Alors que nous remontions la route jusqu’à l’endroit où il avait garé la voiture. À ce jour, je peux entendre le cri de ma mère alors que nous approchions. Elle était hystérique.

« Je ne me souviens pas trop des premières semaines, mais je sais qu’il y avait un désaccord entre la police et la police militaire sur qui avait compétence. Personne ne s’est emparé du cas de Katrice.

«Maman était très mal dans les jours qui ont suivi. J’ai été envoyé vivre avec ma famille et mes amis à proximité. Je me souviens d’avoir rendu visite à la maison et que papa a ouvert la porte. Toute la maison était dans l’obscurité avec tous les rideaux fermés.

En l’absence de recherches policières approfondies, Richard a mobilisé ses propres soldats pour rechercher Katrice, qui, selon la police, s’était égarée, avait traversé un parking et une route et était tombée dans la rivière Lippe à proximité.

Tasha dit : « Cela n’avait aucun sens. Le NAAFI était plein à craquer, quiconque verrait un enfant de deux ans errer seul saurait qu’elle était perdue.

Tasha n’avait que sept ans lorsque sa sœur a disparu Crédit : fourni

Elle avait un bouton du cardigan de Katrice cousu dans son corsage le jour de son mariage en 2018 1 crédit

Bien qu’aucune trace de Katrice n’ait jamais été retrouvée, pour Tasha, il y a un désespoir croissant de savoir ce qui s’est passé.

Elle dit : « Katrice a tout raté dans ma vie et j’ai tout raté dans la sienne.

« Le conte de fées est qu’elle a été prise et élevée par une famille aimante et qu’elle est en sécurité, heureuse et adorée.

« Mais le cauchemar, c’est qu’elle a été violée, assassinée et enterrée quelque part. Ce sont les interrogations et les scénarios constants qui sont si difficiles à gérer. Il n’y a pas de paix dans les théories.

«Maman a toujours dit que tu connaissais le cri de ton enfant, peu importe le niveau de bruit d’un endroit et elle n’a jamais entendu Katrice pleurer.

« Cela signifie-t-il que quelqu’un qu’elle connaissait l’a prise ? Était-ce quelqu’un en uniforme ? Elle n’avait pas peur des uniformes parce que son père en portait un.

La santé mentale de Tasha a souffert à la suite de la disparition de Katrice et il y a trois ans, elle a bénéficié de conseils.

Elle dit: «Maman et papa étaient incroyables pour me laisser avoir la liberté quand j’étais plus jeune. Mais en vieillissant, je suis devenu plus anxieux à l’idée de voyager seul et de me perdre. Si quelqu’un marchait derrière moi, j’aurais peur.

« Cela revient à avoir sept ans et à penser que quelqu’un a pris Katrice, alors allaient-ils venir me prendre aussi? »

Tasha a une page Facebook active pour Katrice, The Search For Katrice Lee, mais la sœur dévouée a toujours l’impression qu’elle pourrait faire plus.

Elle dit : « J’ai l’impression de ne pas en faire assez pour essayer de la retrouver. Quelqu’un là-bas sait ce qui lui est arrivé.

« Katrice est constamment dans mon esprit et je dois la retrouver. Je dois juste savoir. Je suis préparé à ce qui lui arrivera, mais je dois retrouver ma petite sœur.

« J’ai adoré le jour de mon mariage mais – comme tous les jours depuis qu’elle a disparu – ce n’était pas la même chose sans Katrice à mes côtés en tant que demoiselle d’honneur. »

