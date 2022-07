Ma petite fille de 10 ans a été électrocutée par un FAN dans sa chambre et a eu besoin de greffes de peau – ne faites pas notre erreur

Une maman a décrit le moment où sa fille de 10 ans a été électrocutée par un ventilateur – et envoie un avertissement à tous les parents.

Neveah Majok rangeait un ventilateur cassé dans sa chambre en Australie lorsqu’un courant électrique l’a parcourue, la laissant incapable de bouger ou de parler.

Neveah Majok remplaçait un ventilateur cassé dans sa chambre lorsqu’elle a été électrocutée Crédit : 7News

Les mains de la petite fille ont été gravement brûlées, ce qui a nécessité des greffes de peau Crédit : 7News

La petite fille a expliqué : “Je l’ai dévissé, j’ai mis le couvercle sur mon lit et puis il était encore branché et quand je bougeais mes mains […] mes mains l’ont en quelque sorte touché et elles sont restées coincées là pendant un moment et je ne pouvais pas les enlever, puis j’ai commencé à vibrer.

Le choc électrique a laissé Neveah incapable d’appeler à l’aide, car son corps s’est figé dans le temps.

“J’ai essayé de leur donner un avertissement, j’ai essayé de leur dire de sortir, d’aller chercher maman, d’aller chercher de l’aide, mais ils n’ont pas pu me comprendre parce que la vibration du ventilateur m’empêchait de parler”, a-t-elle déclaré. .

“Je ne pouvais ni parler ni bouger mon corps, mais je pouvais toujours voir et entendre parfaitement mes frères et sœurs et tout ce qui m’entourait.”

Alors qu’elle tentait de lutter contre le choc, l’élève de 5e année a réussi à retirer ses mains du ventilateur défectueux.

“J’ai rapidement retiré mes mains dès que j’en ai eu l’occasion […] J’ai crié”, a-t-elle déclaré à 7News.

«Ma mère est venue en courant dans la chambre et a demandé ce qui s’était passé. J’ai regardé mes mains et j’ai crié.”

Maman Mandy Sibaly a dit qu’elle craignait le pire.

«Je pouvais sentir les cheveux brûlés, mais j’espérais que c’était du plastique et non ses doigts, car elle ne ressentait aucune douleur. C’était effrayant.”

Malgré la vivacité d’esprit de la petite fille, le mal était fait et ses mains étaient gravement brûlées.

Neveah a été transportée d’urgence à l’hôpital pour y être soignée et elle a eu besoin de greffes de peau.

Malgré l’horrible incident d’avril qui lui a laissé des cicatrices sur les doigts, Neveah a retrouvé le sourire.

Mandy souhaite que les autres parents soient conscients des dangers des appareils électroniques ménagers défectueux autour des enfants.

Le PDG de Kidsafe Western Australia, Scott Phillips, a déclaré à 7News qu’environ 75% des électrocutions d’enfants se produisent dans leur propre maison, en raison de la dépendance des familles aux appareils électriques.

“Malheureusement, nous perdons environ trois enfants par électrocution en Australie chaque année, il est donc très important que nous surveillions nos enfants”, a déclaré Phillips.

Il a ajouté: “Il est également important que nous comprenions tous la quantité d’électricité dans la maison […] et quels sont ces messages de sécurité clés.

La maman de Neveah, Mandy Sibaly, sensibilise aux dangers des appareils électroniques ménagers défectueux autour des enfants Crédit : 7News