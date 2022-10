Ma petite-fille a failli être tuée par des conducteurs imprudents qui roulaient à grande vitesse sur notre route – quelqu’un d’autre va mourir

UNE GRAND-MÈRE a fustigé des conducteurs imprudents après que sa petite-fille a failli être tuée par un automobiliste en excès de vitesse.

Kerry Chambers de Scunthorpe, Lincs, dit qu’elle craint que quelqu’un ne soit laissé mort car sa route est en proie à des conducteurs imprudents.

Kerry Chambers, à droite, dit que sa fille et sa petite-fille ont failli être tuées par un conducteur imprudent Crédit : MEN Media

La grand-mère inquiète dit que sa fille Emily Hall et ses petites-filles – dont l’une n’avait que deux semaines à l’époque – ont vécu dans la peur après qu’un conducteur a percuté leur voiture.

Mme Chambers, qui vit dans la région depuis 27 ans, a déclaré: “C’est inquiétant.

“Des jeunes et d’autres conducteurs ont conduit imprudemment et accéléré sur la route, entre les ruelles de Smithfield Road et vice versa, qu’il s’agisse de voitures, de motos ou de scooters.

“Ma fille tournait dans notre rue dans la ruelle et ma petite-fille n’avait que quelques semaines à l’époque.

“Alors qu’elle reculait, une voiture est venue du haut de la rue en allant très vite et est juste entrée sur le côté d’elle, où se trouvait ma petite-fille.

“Cela aurait pu être bien pire parce que la voiture a heurté la roue arrière, mais si elle avait heurté la porte, elle serait allée droit dans la voiture. La voiture de ma fille était une radiation.”

Mme Chambers dit que sa petite-fille a été “sous le choc” de l’incident et que sa fille souffre maintenant régulièrement d’anxiété et de flashbacks.

Et il y a deux ans, Mme Chambers dit qu’un jeune garçon a été renversé sur la route et qu’elle a été forcée de se compacter la tête jusqu’à ce que l’ambulance arrive

Elle veut maintenant une limite de vitesse de 20 mph ou des ralentisseurs installés pour limiter le problème le long de North Parade.

Afin d’attirer l’attention du conseil, elle a lancé une pétition.

Mme Chambers a écrit: “être pire et beaucoup d’autres seront blessés dans notre rue ou même perdront des vies.

“S’il vous plaît, c’est le moment d’apporter de l’aide, et quelque chose (doit) être fait pour que les nombreux résidents ici vivent une vie plus heureuse et plus sûre dans cette zone.”

Cllr Rob Waltham, chef du North Lincolnshire Council, a déclaré que l’autorité chercherait à résoudre le problème.

Il a déclaré: “J’ai été informé de la pétition et bien que nous n’ayons pas tous les détails à portée de main, nous allons certainement l’examiner.

«Nous soutenons tous les résidents du nord du Lincolnshire pour nous assurer que nous pouvons travailler avec eux pour assurer la sécurité de leurs communautés.

“Nous nous assurerons de contacter Kerry et de travailler avec elle pour rendre la zone plus sûre.”