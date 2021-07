Ma petite fille a été endommagée au cerveau par une infection courante lors de l’accouchement

Une BÉBÉ fille a subi des lésions cérébrales dues à une infection courante lors de l’accouchement, après que les médecins n’ont pas administré à sa mère d’antibiotiques pendant le travail.

Danielle Evans a été testée positive pour le streptocoque du groupe B alors qu’elle était enceinte de 35 semaines.

Danielle Evans et sa fille Aurelia, qui nécessite des soins constants Crédit : SWNS

L’enfant de cinq ans a subi des lésions cérébrales pendant le travail Crédit : SWNS

C’est une bactérie courante qui vit dans le vagin ou le rectum chez les hommes et les femmes, et est généralement inoffensive.

Mais elle peut être mortelle pour les bébés si elle est transmise dans le canal génital, donc pour éviter cela, des antibiotiques sont administrés pendant le travail pour les protéger.

Mais lorsque Danielle, de Cheltenham, Glos., est entrée en travail avec le bébé Aurelia trois semaines après avoir été diagnostiquée, le 12 septembre, elle n’a reçu aucun traitement.

Le lendemain, l’état de la petite Aurélia commença à se dégrader.

Le 14 septembre, à l’âge de deux jours, on lui a diagnostiqué une septicémie et une méningite probable causées par le streptocoque du groupe B. Par la suite, on a découvert qu’elle souffrait d’une lésion cérébrale.

Aujourd’hui âgée de cinq ans, Aurelia a besoin de soins à temps plein car elle ne peut pas marcher, souffre de problèmes vésicaux et intestinaux et a besoin d’une équipe d’alimentation spécialisée.

Danielle, aujourd’hui âgée de 32 ans, a déclaré : « Quand on m’a dit qu’Aurelia avait subi des lésions cérébrales, j’étais dévastée.

« J’avais tout fait correctement pendant ma grossesse et ce n’était même pas quelque chose auquel j’ai même réfléchi car tout allait bien jusque-là.

Le jeune a été diagnostiqué avec une septicémie et une méningite probable causée par le streptocoque du groupe B à l’âge de deux jours. Crédit : SWNS

Le Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust a reconnu sa responsabilité Crédit : SWNS

« J’ai alors découvert que cela aurait pu être évité si j’avais reçu des antibiotiques pendant le travail.

« Cela m’a rendu tellement en colère et bouleversé que si quelque chose d’aussi simple avait été réalisé, la vie de mon bébé aurait pu être totalement différente.

« Bien que je ne puisse rien faire pour changer ce qui s’est passé, j’espère qu’en partageant mon histoire, cela fera prendre conscience aux autres de la dangerosité du streptocoque du groupe B. »

Le Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust a reconnu sa responsabilité pour la lésion cérébrale d’Aurelia après avoir omis d’administrer les antibiotiques.

Il a également accepté la responsabilité de « l’intégralité de la blessure d’Aurelia à la suite de son développement de méningite après sa naissance ».

La Fiducie s’est excusée et travaille avec les experts en négligence médicale Irwin Mitchell, que Danielle a fait venir, pour parvenir à un règlement pour la famille.

Qu’est-ce que le streptocoque du groupe B ? Le streptocoque du groupe B, ou SGB, n’est pas rare chez les adultes et affecte entre 20 et 40 pour cent d’entre nous. Il vit généralement dans le rectum ou le vagin, mais il est généralement inoffensif et indétectable. Cela ne se complique que lorsque cela affecte un certain groupe de personnes, à savoir : Les personnes âgées ou très malades car cela peut provoquer des infections répétées ou graves

Les femmes enceintes car cela pourrait se propager à leur bébé

Les jeunes bébés car cela peut rendre cela incroyablement malade. Les symptômes chez les bébés comprennent : fièvre

problèmes respiratoires/grognements

peau de couleur bleuâtre (cyanose)

convulsions

mollesse ou raideur

anomalies de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle

Mauvaise alimentation

vomissement

la diarrhée

agitation Si les adultes développent un SGB invasif, ils connaîtront : infection du sang (septicémie)

infection de la peau et des tissus mous

infection des os et des articulations

infection pulmonaire (pneumonie)

infection urinaire

et, rarement, une infection du liquide et des tissus de revêtement entourant le cerveau (méningite)

La maman a ajouté: « Tout ce que je veux maintenant, c’est qu’Aurelia ait les mêmes opportunités que les autres enfants de son âge.

« Mon objectif principal à l’heure actuelle est de nous faire entrer dans une maison plus adaptée où elle peut avoir suffisamment d’espace pour se déplacer plus facilement avec son équipement.

« En vieillissant, je n’ai aucun doute que nous ferons face à d’autres défis, mais ma fille est ma priorité numéro un et je suis déterminé à l’aider à tirer le meilleur parti de la vie. »

Aurélia a commencé l’école en septembre 2020, mais voit régulièrement un kinésithérapeute et un ergothérapeute.

Elle utilise un fauteuil roulant, un cadre debout et un Tom Cat Trike pour se déplacer.

Laura Daly, avocate spécialisée en négligence médicale chez Irwin Mitchell, a déclaré : « Les cinq dernières années ont été incroyablement difficiles pour Danielle.

« Elle a dû accepter ce qui s’est passé et ce que l’avenir réserve à Aurélia.

« Le streptocoque du groupe B est une infection bactérienne grave, mais avec un diagnostic et un traitement précoces, des blessures dévastatrices chez les nouveau-nés peuvent être évitées.

« Dans le cas de Danielle, la fiducie de l’hôpital a admis un échec dans ses soins en ne lui fournissant pas d’antibiotiques pendant le travail.

« Bien que nous nous félicitions de cet aveu, il est essentiel que des leçons soient maintenant tirées pour empêcher les autres de souffrir de la même manière que Danielle et Aurélia.

« En attendant, nous continuerons de les soutenir en veillant à ce qu’ils aient accès aux soins et aux thérapies nécessaires pour avancer dans leur vie. »

Le Sun Online a approché le Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust pour commentaires.