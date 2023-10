Ma petite amie est toujours portée disparue après le massacre du Hamas… elle a été vue pour la dernière fois couverte de sang après une terrifiante poursuite au couteau

Un JEUNE Israélien dont la petite amie a été arrachée d’un buisson et enlevée par des terroristes du Hamas lors d’un festival reste optimiste : elle est toujours en vie.

Inbar Haiman, étudiante en graphisme, 27 ans, a été vue pour la dernière fois samedi couverte de sang et entourée de terroristes du Hamas après avoir été kidnappée par des militants armés lors du festival Supernova.

Inbar, la petite amie de Noam, a été vue pour la dernière fois le jour du Nova Festival en Israël

Inbar « a aimé l’ambiance » des festivals et a participé à Nova en tant que bénévole

Des festivaliers terrifiés fuyant le festival de Souccot, dans le sud d’Israël Crédit : Twitter

Les combattants du groupe islamiste ont tué plus de 280 fêtards lors du seul événement musical – et des dizaines d’autres ont été enlevés.

Le petit ami d’Inbar, Noam Alon, 24 ans, a appris au Sun que sa petite amie s’était cachée dans un buisson pendant des heures avant d’être emmenée sous la menace d’un couteau par des terroristes du Hamas.

Une vidéo choquante est apparue plus tard, la montrant retenue par quatre hommes.

Même s’il ne sait pas grand-chose de l’endroit où elle se trouve, Noam a déclaré que la vidéo d’Inbar entourée de terroristes lui avait donné une lueur d’espoir qu’elle soit peut-être en vie.

Une semaine après le massacre, il a déclaré au Sun : « Quand nous avons reçu cette vidéo, cela n’a pas été facile bien sûr – mais c’était une bonne nouvelle, car nous savions qu’elle avait été emmenée à Gaza.

« Ils la portent et nous ne savons pas si elle est en bon état ou non, mais nous pensons qu’ils ne l’attraperaient pas, ne la tiendraient pas si elle n’était pas en vie et en bonne forme.

« Parce qu’ils n’ont emporté aucun corps de là-bas.

« Il y avait des centaines de corps dans la zone de la fête et ils ont laissé tout le monde là-bas. Ils n’ont pas emmené les morts. »

Les sauveteurs horrifiés ont découvert des centaines de corps entassés sur le site du festival après que les terroristes du Hamas ont coupé le courant et ouvert le feu le week-end dernier.

La tatoueuse allemande Shani Louk, 30 ans, a été l’une des nombreuses personnes brutalement arrêtées par les militants armés.

Des images poignantes montraient les terroristes faisant défiler son corps dans les rues.

On estime que 150 soldats et civils – dont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées – sont actuellement détenus à Gaza par les terroristes du Hamas.

Lorsque des images de sa propre petite amie sont apparues, Noam n’a pas pu se résoudre à les regarder et ses parents ont enduré la douleur.

Il a dit qu’ils étaient sûrs qu’il s’agissait d’Inbar dans la vidéo angoissante en raison du pantalon coloré distinctif à imprimé galaxie qu’elle portait.

Et même si le visage de la femme était en grande partie masqué par un emoji, il était visible pendant un bref instant – blessé et ensanglanté.

Il demande désormais un « signe de vie » à ses cruels ravisseurs.

Noam a déclaré au Sun : « Nous devons savoir qu’elle va bien, et nous voulons que tous les gouvernements fassent tout ce qu’ils peuvent pour nous la rendre ainsi que tous les autres otages. »

La jeune femme de 24 ans a réussi à obtenir des informations auprès de deux autres festivaliers qui se trouvaient avec Inbar au moment de son enlèvement, mais ont réussi à s’enfuir.

Ils ont dit à Noam qu’elle avait couru vers un terrain découvert et s’était cachée dans un buisson pendant plusieurs heures avant que deux terroristes ne la repèrent.

Un militant brandissant un couteau japonais l’a saisie puis est parti affronter un autre festivalier.

Mais elle a ensuite été kidnappée par deux autres terroristes à moto.

La dernière fois que Noam a vu sa petite amie, c’était mercredi dernier, alors qu’ils partaient camper ensemble dans le nord d’Israël.

« Jeudi soir, je lui ai écrit que j’étais vraiment excité par notre aventure ensemble, par nos vacances en Egypte », a-t-il déclaré.

« Et elle m’a répondu qu’elle était aussi très excitée et qu’elle l’attendait aussi. Et qu’elle m’aime.

« C’était un vendredi matin lorsqu’elle m’a écrit, et malheureusement vendredi soir, elle va à la fête et elle n’est pas revenue. »

Cela a été une semaine impossible pour Noam qui a déclaré avoir du mal à faire même les choses les plus élémentaires, comme manger ou dormir.

Il a décrit sa petite amie comme une personne « incroyable », drôle, aventureuse, attentionnée, une « véritable artiste », une grande créatrice et une amie brillante.

« Mettez les otages en tête de leurs priorités. Je pense que c’est la chose la plus importante », a-t-il insisté.

« Ce ne sont pas des soldats, ce sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Vous voyez les vidéos, vous voyez les gens sur les photos.

« Ce sont des crimes que vous ne pouvez pas décrire. »

Noam a déclaré qu’il « croit toujours fermement » qu’il reverra Inbar.

Mais s’il pouvait lui dire quelque chose maintenant, ce serait : « Je t’aime et moi et tout le monde autour de toi fait tout pour te rendre.

« Tu es forte. Tu es la fille la plus forte que je connaisse et je suis sûr que tu sais que ça va se terminer et que tu reviendras avec nous, alors reste fort. »

À ses ravisseurs, il leur a demandé « d’être gentils autant que possible ».

Il a plaidé : « Restez humains et prenez soin des otages. Assurez-vous qu’ils reçoivent une aide médicale, de l’eau, de la nourriture et tout ce qui est nécessaire à un être humain.

« Prends soin d’elle et sois humain pour elle. Je veux juste qu’elle revienne. »

Des images horribles de drones ont montré les conséquences du massacre du festival en Israël Crédit : Télégramme

Des images dramatiques d’une caméra de tableau de bord ont été publiées, montrant les terroristes du Hamas déchaînant le festival. Crédit : AP

Inbar a été vu pour la dernière fois dans une vidéo poignante, blessé et entouré par des terroristes du Hamas

Le couple s’est parlé pour la dernière fois la veille du festival