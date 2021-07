« Ma peau a fondu et j’ai sauté de la fenêtre dans l’incendie de New Cross qui a également tué 4 de mes amis et petite amie »

Une fumée brûlante lui piquait les yeux alors que Wayne Hayes, 16 ans, essuyait son visage détrempé – mais ce qu’il pensait être de la sueur était sa propre peau fondante.

Quelques instants plus tard, l’adolescent terrifié a sauté d’une fenêtre du deuxième étage pour échapper à un incendie qui a ravagé une maison mitoyenne de New Cross à Londres. Il a tué 13 jeunes Noirs, dont la petite amie de Wayne et quatre meilleurs amis.

L’incendie tragique de New Cross a coûté la vie à 13 jeunes Crédit : BBC

Wayne Hayes raconte son histoire dans Uprising Crédit : BBC

L’histoire choquante de la tragédie de janvier 1981 est racontée dans le puissant documentaire Uprising, du réalisateur oscarisé Steve McQueen, qui commence sur BBC1 ce soir.

La série en trois parties entend des récits émouvants de survivants de l’incendie, qui a éclaté lors de la fête du 16e anniversaire de l’adolescente Yvonne Ruddock, et examine les conséquences des décès et les troubles généralisés qui ont conduit aux émeutes de Brixton.

Dans un contexte de tension raciale, avec des communautés minoritaires attaquées par le groupe d’extrême droite Front national et soumises à une brutale campagne d’interpellation et de fouille par la police, l’incendie de New Cross a d’abord été considéré comme le résultat d’un incendie criminel.

Mais les détectives du Met ont rejeté l’idée et les tentatives de blâmer les fêtards ont provoqué la colère de la communauté. Deux enquêtes ont enregistré des verdicts ouverts.

En plus de subir de graves brûlures sur un tiers de son corps, Wayne a subi des blessures qui ont changé sa vie après être tombé du bâtiment, s’être fracassé la hanche et brisé plusieurs os de la jambe. Il a eu 140 greffes de peau et a été classé comme handicapé depuis.

Marchant toujours avec un bâton 40 ans plus tard, Wayne est hanté par les souvenirs de l’incendie et le moment où il a entendu que sa petite amie, Rosaline Henry, 16 ans, avait péri avec quatre amis – Gerry Francis, 17 ans, Steve Collins, 17 ans, Owen Thompson, 16 ans et Glenton Powell, 16 ans.

« Je venais de sortir des soins intensifs et j’étais toujours connecté à de nombreuses machines », a-t-il déclaré au Sun.

« Ma première réaction a été de tout arracher de mes bras parce que je voulais juste mourir.

« J’ai grandi en tant qu’enfant unique et les amis que j’ai perdus dans cet incendie n’étaient pas seulement des amis, ils étaient ma famille.

«Quand je les ai perdus, j’ai perdu une grande partie de ma vie. Depuis, j’ai peur de me faire des amis parce que je pensais que je n’avais pas de chance et que les gens autour de moi meurent. Passer par quelque chose comme ça vous affecte, mentalement, pour toujours.

Des dents cassées par la police et poursuivies par 30 voyous

Tout au long des années 1970 et 1980, le langage incendiaire et les marches fréquentes du Front national, appelant au rapatriement des Noirs, ont attisé les tensions raciales dans tout le Royaume-Uni.

Le documentaire entend également des histoires choquantes de racisme institutionnel au sein des services de police, à la fois du PC noir George Rhoden et de l’officier blanc Peter Bleksley.

Adolescent dans le sud de Londres, Wayne a vu le pire des abus racistes des deux côtés.

«Je me souviens être rentré du football à 14 ans, vêtu d’un survêtement avec un ballon sous le bras», dit-il.

« Tout d’un coup, une voiture a hurlé derrière moi et j’ai été plaqué contre le sol par trois policiers. J’ai encore un trou dans ma bouche où ma dent a été cassée.

À 16 ans, Wayne et deux amis ont été la cible de 30 voyous racistes qui les ont pourchassés d’Elephant and Castle à New Cross.

« Trois d’entre nous étaient sortis d’un club pour parler à des filles et nous avons entendu des injures raciales et un barrage de pierres et de briques est venu voler vers nous », dit-il. « Je craignais pour ma vie. »

Wayne affirme également que les incendies criminels, où des chiffons imbibés de liquides inflammables et affichés dans des boîtes aux lettres, étaient une tactique courante des racistes violents à l’époque.

Panique alors que les flammes rugissent dans la pièce de devant

La fête du 16e anniversaire d’Yvonne Ruddock, qui se tiendra dans la maison de ville familiale de trois étages au 439 New Cross Road, le 17 janvier 1981, a été un événement passionnant pour les adolescents du sud de Londres.

À 11 ans, Denise Gooding était l’une des plus jeunes à la fête mais a été autorisée à y aller parce que les frères aînés Andrew et David – qui sortaient avec Yvonne – étaient également là.

« J’étais follement excitée », dit-elle. « Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre de la fête, je savais juste que j’allais à une fête. »

Denise avait été excitée pour la fête d’Yvonne

Le DJ en herbe Wayne et ses amis Steve et Gerry avaient un système de son et ont proposé de fournir la musique.

Bien que la fête ait débuté à 20h30, les invités plus âgés sont arrivés après minuit, de sorte que les célébrations se sont poursuivies jusqu’au petit matin.

Avec la mère d’Yvonne, Armza, qui préparait à manger et à boire dans la cuisine du rez-de-chaussée, le groupe principal se trouvait dans une chambre au premier étage qui était débarrassée de tout mobilier.

À 5h30 du matin, les gens dansaient encore quand Armza a ouvert la porte de la pièce de devant et a été repoussé par les flammes. Elle a crié : « Au feu, au feu ! En haut des escaliers.

« Tout l’enfer a cassé perdre »

A l’étage, Wayne sentit le brûlé qu’il mit sur l’un des amplificateurs en train de souffler.

Mais quand il a commencé à descendre pour prendre un verre, il a vu une épaisse fumée s’échapper du rez-de-chaussée et a couru pour avertir les autres.

«En quelques secondes, il n’y avait pas d’électricité et tout était sombre», dit-il.

« L’enfer s’est déchaîné. Les gens criaient et criaient, essayaient de grimper par une fenêtre et d’autres les tiraient en arrière.

« La chaleur montait du dessous et il faisait de plus en plus chaud. Je me souviens avoir transpiré et m’être essuyé le front, mais la sueur était en fait ma peau qui se décollait de mon visage. J’avais l’impression d’avoir du sable sur tout le visage et plus j’essuyais, plus la peau se détachait.

Denise, qui s’apprêtait à partir, s’est également retrouvée coincée à l’étage.

« Mon frère Andrew se tenait à la porte de la pièce et j’étais dans l’escalier quand j’ai entendu quelqu’un crier » au feu « », a-t-elle déclaré au Sun.

«Nous avons été engloutis dans la fumée en quelques secondes. Mon frère et moi nous sommes regardés et c’est la dernière fois que je l’ai vu.

Mon frère et moi nous sommes regardés et c’est la dernière fois que je l’ai vu. Denise Gooding

Malheureusement, Andrew, 14 ans, était l’un des 13 jeunes – âgés de 14 à 22 ans – qui ont péri dans les flammes. Denise s’est échappée avec l’aide d’un fêtard inconnu.

« J’essayais de sortir par la fenêtre quand tout à coup j’ai été soulevée », dit-elle.

Denise a perdu son frère Andrew dans l’incendie Crédit : BBC

«Je descendais un tuyau d’évacuation avec quelqu’un, puis à mi-chemin, la dernière chose dont je me souviens, c’est qu’ils m’ont dit ‘tu es tout seul maintenant’.

« Je suis tombé sur le dos. Quand je suis revenu à moi, il y avait une personne de chaque côté de moi et l’un d’eux disait « aide-moi », mais tout ce à quoi je pouvais penser était « où sont mes frères ? » C’était horrible. »

Wayne a également réussi à sortir par une fenêtre, mais alors qu’il descendait le tuyau d’évacuation, celui-ci s’est arraché du mur et il est tombé par le toit d’une toilette extérieure, se brisant la hanche en plus de 100 morceaux et se cassant la cuisse, le tibia et le pied.

Paul Ruddock, 22 ans, a couru à l’intérieur pour tenter de sauver sa sœur Yvonne. Tous deux ont survécu à l’incendie mais sont décédés à l’hôpital par la suite.

L’épouse de Paul, Suzanne, qui était enceinte de cinq mois, s’est souvenue des scènes tragiques à l’hôpital de Greenwich, en disant : « Je me souviens d’enfants allongés sur des civières, rose brûlé. L’odeur de la chair brûlée m’accompagnera dans ma tombe.

Rumeurs d’incendie criminel et pointage du doigt

Alors que la communauté se remettait de la tragédie, des informations selon lesquelles un homme blanc avait été vu en train de jeter quelque chose dans la maison ont conduit à des spéculations sur un incendie criminel raciste.

Mais avec peu de preuves pour étayer cela, la police a rejeté la théorie et a tourné son attention vers les fêtards.

Le documentaire affirme que les enfants mineurs ont été régulièrement interrogés pendant des heures, sans leurs parents, et que les agents ont contraint les enfants à dire qu’ils avaient été témoins d’une bagarre entre deux des garçons lors de la fête.

Denise, à 11 ans, était avec son père lorsqu’elle a été interrogée, mais a quand même trouvé l’expérience «traumatique».

« J’étais là pendant des heures et tout ce dont ils parlaient était ce combat, qui n’a jamais eu lieu », dit-elle.

« Peu importe ce que je disais, ils me disaient: » Non, vous avez vu un combat « et à la fin, j’étais tellement épuisé et désespéré de partir que j’ai dit: » Oui, il y avait un combat. Nous étions des victimes et ils nous traitaient comme si nous étions coupables.

« C’était ma première expérience avec la police et c’était traumatisant. »

La colère croissante dans la communauté a été aggravée par le fait que le gouvernement n’a fait aucune mention de la tragédie, le Premier ministre Margaret Thatcher n’a pas réussi à contacter les familles en deuil et les médias n’ont accordé qu’une couverture minimale à l’événement.

« Je ne crois pas qu’il s’agissait d’une attaque raciste, mais la façon dont elle a été traitée était un racisme flagrant », déclare Wayne.

«Ils avaient des enfants au poste de police sans parents, les interrogeant pendant des heures, les appelant le mot N, puis accusant les enfants d’avoir allumé le feu.

« Ils n’avaient aucune considération pour leur âge, ou le chagrin qu’ils traversaient après avoir perdu leurs amis. »

Les familles en deuil ont été bombardées de courrier haineux avec une lettre, adressée à la mère de Denise, disant « quelle belle journée dimanche dernier, quand tous ces n*****s est parti en fumée’ et a menacé de bombarder les funérailles d’Andrew.

« C’est choquant que les gens haïssent autant la couleur de la peau de quelqu’un », dit Denise.

«Pour ma mère, c’était dévastateur, comme perdre à nouveau un fils parce que chaque fois que quelqu’un dit quelque chose comme ça, cela dévalorise sa vie. C’est horrible. »

Les voix des victimes perdues dans la rangée du racisme

La manifestation déclenchée par l’incendie avec des banderoles montrant les victimes tragiques Crédit : BBC

La colère et la méfiance croissantes envers la police ont conduit à une vague d’activisme, y compris la Journée d’action des Noirs – une marche pacifique qui a dégénéré en échauffourées lorsque la police les a empêchés de traverser le pont Blackfriars.

Des tactiques brutales d’arrêt et de fouille ont également attisé le ressentiment et en avril 1981, les troubles ont culminé avec les émeutes de Brixton, où des manifestants ont encerclé des véhicules de police et jeté des briques avant de se déchaîner dans les rues.

Près de 300 policiers ont été blessés au cours de deux jours d’escarmouches qui les ont vus bombardés de cocktails Molotov, mais Wayne dit que les survivants et les familles ont été oubliés dans les tirs croisés.

« Nous n’avons jamais été écoutés », dit-il. «Nous avons été mis de côté parce que cela est devenu une bataille entre la police et les militants qui étaient censés se battre pour notre coin.

« Personne ne nous a proposé de conseils ou même pris la peine de demander ‘Est-ce que vous allez bien les gars? » Personne ne s’en souciait. Pendant 40 ans, nous nous sommes battus avec cela entre nous. «

Flashbacks et attaques de panique

Les survivants de l’incendie ont lutté contre des cicatrices mentales et physiques. Comme beaucoup de Wayne, dont la jambe brisée n’a jamais complètement guéri et dont les bras sont encore gravement cicatrisés, souffre d’un trouble de stress post-traumatique.

« Je me vois dans le miroir et j’ai des cicatrices partout pour prouver que j’étais là, mais j’ai de la chance », dit Wayne.

« La douleur physique ne s’enregistre plus, mais la douleur mentale a été très dure.

« Avant que ma femme ne décède il y a cinq ans, elle a dit : « il y a toujours eu un peu de vous que je ne peux pas avoir » parce qu’un peu de moi appartenait à ce feu.

« En raison du manque d’empathie, nous n’avons jamais eu l’aide dont nous avions besoin. »

Denise, qui avait des brûlures au front, souffre toujours de maux de dos causés par la chute et a des flashbacks.

« J’ai eu des conseils des années plus tard, mais si je suis dans un train qui traverse un tunnel, quand il fait noir, je panique, j’entends des pas et je sens de la fumée », dit-elle.

« Si je vais quelque part, je cherche la sortie. Je n’aime pas les endroits bondés. Même si je n’ai pas de cicatrices physiques, mentalement, je vis toujours avec le feu de la Nouvelle Croix.

La cause de l’incendie n’a jamais été découverte et les survivants espèrent que le documentaire suscitera un nouveau regard sur ce qui s’est passé cette nuit tragique.

« J’espère que nous aurons enfin des réponses car, 40 ans plus tard, nous souffrons toujours », dit Denise. « Nous sommes juste dans les limbes. Il n’y a pas de fermeture.

Uprising est sur BBC1 les 20, 21 et 22 juillet à 21h.