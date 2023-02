“Ma montre pense que je suis mort”

Son centre d’appels et d’autres ont alerté Apple du problème. À la mi-janvier, la société a envoyé quatre représentants pour observer Mme Dummer et son équipe pendant une journée ; elle a dit qu’ils avaient beaucoup d’exemples à montrer.

Dans une déclaration écrite, Alex Kirschner, un porte-parole d’Apple, a déclaré : « Nous sommes conscients que dans certains scénarios spécifiques, ces fonctionnalités ont déclenché des services d’urgence lorsqu’un utilisateur n’a pas subi d’accident de voiture grave ou de chute brutale. La société a noté que lorsqu’un accident est détecté, la montre bourdonne et envoie un avertissement sonore avertissant l’utilisateur qu’un appel est passé au 911, et il fournit 10 secondes pour annuler l’appel.

Apple a également déclaré que les mises à jour du logiciel à la fin de l’année dernière avaient pour but “d’optimiser” la technologie et de réduire le nombre de faux appels. M. Kirschner a ajouté : « La détection des collisions et la détection des chutes sont conçues pour aider les utilisateurs lorsqu’ils en ont le plus besoin, et cela a déjà contribué à sauver plusieurs vies.

Apple entretient une collection d’incidents dans lesquels les deux technologies sont venues à la rescousse. Dans un cas, une Apple Watch a alerté les autorités après qu’un chauffeur d’Indianapolis s’est écrasé contre un poteau téléphonique et que l’appareil a appelé l’assistance. Dans un autre, une montre a appelé à l’aide après qu’un homme du New Jersey soit tombé d’une falaise abrupte lors d’une randonnée.

Au Colorado, les répartiteurs d’appels ont eu du mal à se souvenir d’un cas où une montre avait sauvé un skieur en détresse. (Mme Dummer a ajouté que son équipe avait “très rarement” reçu de faux appels au 911 provenant d’appareils d’autres entreprises, tels que des téléphones Android.)

Le problème s’étend au-delà des skieurs. “Ma montre pense régulièrement que j’ai eu un accident”, a déclaré Stacey Torman, qui travaille pour Salesforce à Londres et y enseigne des cours de spin. Elle peut être en sécurité sur le vélo, exhortant sa classe à augmenter son énergie ou agitant les bras pour les féliciter, lorsque son Apple Watch détecte un danger.

“Je veux célébrer, mais ma montre ne veut vraiment pas que je fête”, a-t-elle déclaré. Oh super, pense-t-elle, “maintenant ma montre pense que je suis morte.”