Ma mission est de réaliser de belles photographies de mode et je n’ai jamais cessé d’apprendre

Ma mission (Crédit image : Nigel Wood) Mission: Réaliser des portraits créatifs et développer mes compétences en éclairage et en mise en scène

Photographe: Nigel Bois

Emplacement: Worcester, Angleterre

Kit utilisé : Nikon Z 6II, Nikon Z 28-75 mm f/2,8

Site web: www.nigel-wood-photographs.com

Instagram : @nigelwoodphotographs

Mon parcours avec la photographie numérique a commencé lorsque j’ai acheté un Nikon D3200 et ravivé une vieille passion. L’aviation était mon truc à l’époque, et c’est toujours le cas dans une certaine mesure, mais j’ai lentement essayé différents genres de photographie et j’ai eu la chance de m’essayer au portrait. J’ai été mordu par le virus du portrait et j’ai commencé à chercher des moyens de capturer différents types de portraits.

En ce qui concerne le kit, je ne me laisse pas entraîner dans le débat entre reflex numérique et sans miroir. Les capacités en basse lumière sont ce qui est important pour moi. J’utilise le Nikon Z6 II, et il est presque toujours équipé de l’objectif Nikon 28-75 mm f/2,8, qui produit des images nettes. Pour l’éclairage, j’utilise le Rotolight NEO 3 – ses LED continues me permettent d’être créatif sur le moment, avec accès à des millions de couleurs en un instant.

Mes meilleurs clichés

(Crédit image : Nigel Wood)

« Hollywood » est l’un de mes derniers tournages. Le modèle, Ai-je, a lancé un casting pour un tournage de style hollywoodien, quelque chose dont j’avais vu des exemples mais que je n’avais pas essayé. J’ai transformé mon garage en un simple home studio avec un petit cadre et quelques fonds différents. J’ai cherché quelques accessoires dans des magasins caritatifs locaux et je suis tombé sur une chaise d’allaitement vintage qui, à mon avis, fonctionnerait bien. Pour la plupart des tournages, les accessoires créatifs peuvent faire toute la différence, mais ils n’ont pas besoin d’être coûteux.

(Crédit image : Nigel Wood)

“Cyberpunk” a été tourné dans mon garage reconverti et est la preuve qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un grand espace pour un studio. Chantelle était le modèle de ce shooting et était disposée à travailler sur une base TFP (time for print). C’est à ce moment-là qu’un mannequin accepte d’échanger son temps contre des images – généralement lorsqu’il recherche quelque chose de spécifique à ajouter à son portfolio. Trouver des opportunités TFP est un excellent moyen de constituer votre propre portefeuille sans trop de frais. Les accessoires de ce tournage étaient quelques couvertures de secours argentées, une paire de lunettes d’Amazon et un projecteur pour créer des motifs lumineux inhabituels.

(Crédit image : Nigel Wood)

« Urbex and Frill » consiste à utiliser différentes textures dans vos compositions. Il a été tourné lors d’un atelier professionnel dans un bâtiment abandonné. Ces sessions offrent une belle opportunité car les mises en place sont organisées pour vous. Le défi est de produire quelque chose de différent des autres photographes du jour. J’essaie de trouver des angles qui permettront à mes images de se démarquer. Pour cette photo, j’ai décidé de vraiment faire ressortir le mur qui s’écaille pour contraster avec la robe fluide. Ashleigh portait.

(Crédit image : Nigel Wood)

« Witch in the Wood » amène l’utilisation d’accessoires à un autre niveau. Pour moi, cette image aide à montrer le chemin parcouru dans ce voyage photographique. On m’a demandé de créer une ambiance Halloween en plein été. Érin était le modèle parfait, avec ses looks gothiques. Ajoutez une grenade fumigène violette et une zone boisée, et nous avons réussi à créer cette ambiance saisissante.

(Crédit image : Nigel Wood)

Cette image ramène tout à l’essentiel, une simple configuration à une lumière utilisant un Rotolight NEO 3. Les parkings sont un endroit préféré pour photographier, car ils peuvent être un espace de travail très créatif. J’ai utilisé l’aire de stationnement comme ligne directrice et j’ai demandé Angharad m’accroupir pour pouvoir cadrer la photo d’un point de vue bas, pour créer quelque chose qui capte l’œil et qui est différent du portrait normal.

Mes conseils en photographie de portrait

Profitez de chaque occasion pour vous entraîner. Demandez à vos amis ou à votre famille de se tenir devant la caméra. Plus vous pratiquez avec différentes personnes et différentes configurations d’éclairage, plus vous deviendrez meilleur.

Demandez à vos amis ou à votre famille de se tenir devant la caméra. Plus vous pratiquez avec différentes personnes et différentes configurations d’éclairage, plus vous deviendrez meilleur. Les home studios ne doivent pas nécessairement être des investissements coûteux. Un seul flash et un cadre portable avec une toile de fond en tissu vous permettront d’être opérationnel.

Un seul flash et un cadre portable avec une toile de fond en tissu vous permettront d’être opérationnel. Recherchez des opportunités de photographie et un réseau. De nombreux fabricants, comme Rotolight, organisent des promenades ou des ateliers photographiques permettant d’essayer de nouveaux équipements et de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées.

En savoir plus: