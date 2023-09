Ma mère, ton père lance une énorme émission d’indices et obtient une deuxième série alors que les fans aux yeux d’aigle repèrent un « indice »

MY Mum Your Dad a laissé entendre que la série allait avoir une deuxième série alors que les fans aux yeux d’aigle repèrent un « indice ».

L’émission ITV est malheureusement terminée – et les téléspectateurs ont désespérément besoin d’une autre saison.

Rex

Rex

Beaucoup ont supplié la chaîne d’organiser une émission de retrouvailles pour voir comment les couples s’entendent désormais, des mois après l’émission.

Aujourd’hui, l’animatrice Davina McCall a fait naître l’espoir que cela se réalisera.

Un fan a écrit sur Instagram : « En espérant un programme de retrouvailles vers Noël pour voir comment ils vont tous et qui a également trouvé l’amour dans le monde extérieur. »

Davina a répondu : « Quelle bonne idée ! MANIFESTONS !!!!!”

Cependant, une source proche de la série a déclaré qu’il n’y avait aucun projet de réunion de Ma mère, ton père.

Le programme suivait un groupe d’adultes envoyés en retraite pour trouver l’amour auprès de leurs enfants.

Mais ils ne savaient pas que leurs enfants surveillaient chacun de leurs mouvements dans le bunker.

Même si le spectacle a été créé pour que les parents puissent trouver l’amour, certains enfants semblaient également s’entendre plutôt bien.

Le fils d’Elliot, Zach, a récemment rompu son silence sur ce qui s’est passé entre lui et Mazey sur le tournage.

Cela vient après qu’il a été révélé que les KIDS avaient commencé à se connecter hors caméra après que Mazey et Georgia aient discuté avec Holly Willoughby sur This Morning.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, Zach a répondu à un abonné qui a demandé : « Les rumeurs sur vous et Mazey sont-elles vraies ??? »

S’asseyant avec son père Elliot Davidson, il a déclaré : « Non, malheureusement non, Mazey est absolument magnifique et nous nous entendons si bien mais malheureusement non, les rumeurs ne sont pas vraies, nous ne sommes pas ensemble.

« Et oui, je suis célibataire »

On leur a également demandé : « Est-ce que certains des enfants se sont réunis ???? ? »

Tandis que Zach restait silencieux avec un petit sourire, Elliot a déclaré : « Je ne peux donc que vous dire ce que je comprends, c’est ce que Zach m’a dit, ils sont vraiment tous de très bons amis et je pense qu’ils resteront amis pendant longtemps.

« Je sais qu’ils ont tous prévu de se réunir, donc il n’y a pas eu de manigances, j’espère », a ajouté Elliot.