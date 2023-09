Ma mère, Taiya de ton père donne naissance à son premier bébé et révèle son joli prénom

Taiya de MY Mum You Dad a donné naissance à son premier bébé et a révélé son doux prénom.

La star de télé-réalité d’ITV a annoncé sa bonne nouvelle sur Instagram, disant à ses abonnés que sa fille Alora, née le mois dernier, pesait 6,1 livres.

ITV

Ma mère, Taiya de ton père est devenue maman pour la première fois[/caption]

Adressant un message à sa petite fille, Taiya a écrit : « À mon Alora, je t’aime d’une manière que je ne pensais pas exister jusqu’à ce que je te prenne dans mes bras. Vous êtes plus que ce que j’aurais pu imaginer.

« Tu me fais me sentir si entière et remplis mon cœur de tant d’amour et de bonheur… Je promets d’être tout ce dont tu as besoin et plus encore. »

Elle a partagé une adorable vidéo des petites mains et pieds de son nouveau-né.

Les fans ont été maquillés pour elle, avec un écrit : « C’est si doux. »

Un autre a dit : « Félicitations Taiya. »

Un troisième a posté : « Magnifique ».