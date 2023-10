Ma mère OAP était sur le point de s’envoler pour le Royaume-Uni pour son anniversaire lorsque les bêtes du Hamas l’ont enlevée – c’est un deuxième Holocauste, dit Brit

Un Britannique désemparé a révélé qu’il s’apprêtait à venir chercher sa mère à l’aéroport pour célébrer son 75e anniversaire lorsqu’il a appris qu’elle avait été kidnappée par des terroristes du Hamas en Israël.

Noam Sagi, 53 ans, a appelé à la libération de 130 otages à Gaza alors qu’il s’ouvrait sur la capture de sa mère, 74 ans.

Noam Sagi s’est confié sur l’enlèvement de sa mère par des terroristes du Hamas en Israël Crédit : Noam Sagi

La mère de Noam, Ada Sagi, vivait à moins d’un kilomètre de la bande de Gaza Crédit : AP

Une vue des décombres des bâtiments touchés par une frappe aérienne israélienne, dans la bande de Gaza, Crédit : Getty

Cela fait cinq jours que la frêle Ada Sagi et 80 personnes ont été prises pour cible par des militants armés sans cœur au kibboutz de Nir Oz.

La maison d’Ada était située à moins d’un kilomètre de la bande de Gaza.

Noam, de Cricklewood, a déclaré : « La dernière fois que j’ai eu des nouvelles de ma mère, c’était samedi à 9h30, alors qu’elle se dirigeait vers son coffre-fort. Elle était seule après avoir perdu mon père l’année dernière.

« Rien ne vous prépare à cela, jusque-là je travaillais avec des clients et je les aidais à gérer leurs propres émotions.

« Ma mère est la fille d’exilés polonais. Mes parents se sont battus toute leur vie pour un avenir meilleur pour nous.

« Samedi matin, elle était en première ligne d’atrocités et d’une horrible, horrible attaque.

« Quelqu’un peut-il me rappeler pourquoi elle est otage ? Pour être juif et vivre en Israël.

« Je n’ai pas les mots pour regarder mon fils dans les yeux et lui dire pourquoi ma mère a été enlevée. »

Noam est membre de la New London Synagogue et a également grandi dans le kibboutz Nir Oz d’où sa mère a été enlevée par les impitoyables terroristes du Hamas.

« J’ai vu en ligne une vidéo d’une journaliste palestinienne faisant un reportage depuis la pelouse de sa maison », a-t-il déclaré.

« J’ai vu des gens commencer à sortir de chez elle et mon cœur s’est serré à ce moment-là ».

Suite à l’invasion du kibboutz et à l’enlèvement de sa mère, Noam a été contraint de reconstituer des théories sur ce qui aurait pu se passer à travers des images mises en ligne par les terroristes.

« C’est à partir d’images qu’ils ont mises en ligne pour que je puisse les voir en direct devant mes yeux et ce sont tous les gens que je connais et les gens avec qui j’ai grandi, et les gens qui sont mes amis et ma famille », a-t-il déclaré.

Il craint également que sa mère, qui souffre d’asthme et d’autres allergies, n’ait pas son EpiPen avec elle, ce qui pourrait lui être une bouée de sauvetage si elle tombait malade.

Le fils désespéré tente de la joindre depuis des jours et déclare : « La liste des morts et des kidnappés à Nir Oz est horrible. »

Appelant le monde à ouvrir les yeux sur le mal du Hamas, Noam, un psychothérapeute basé à Londres, a déclaré : « Je suis ici à cause du mal pur.

« Ces gens se sont réveillés avec un massacre. Vers un deuxième holocauste. Ils ont été gazés, brûlés, massacrés, massacrés, tués et kidnappés.

« Le Hamas a brûlé des jeunes enfants et des personnes âgées, incendié des lieux, abattu des chiens, il ne reste plus rien.

« Il n’y a pas de politique ici [in my appeal] pas de contexte, pas de religion, pas de race. C’est simplement l’humanité.

Noam pense que sa mère est détenue en captivité avec une vingtaine de ses voisins et amis du kibboutz – âgés pour la plupart entre 74 et 85 ans environ, mais aussi de jeunes enfants.

Pendant ce temps, l’artiste britannique Sharon Lifschitz a déclaré que sa mère, 85 ans, utilisait une bouteille d’oxygène lorsqu’elle a été kidnappée aux côtés de son père, 83 ans.

Ses parents – qui n’ont pas été nommés pour des raisons de sécurité – ont également été emmenés par des militants lors de l’attaque du kibboutz Nir Oz samedi.

Réprimant ses larmes, Sharon, 52 ans, a déclaré que sa mère et son père avaient désespérément besoin de médicaments.

Elle a déclaré : « Je suis ici parce qu’il y a du travail à faire. Il y a des otages à Gaza, ma mère a été débranchée de son oxygène et chargée sur une moto.

« Mon père a passé sa vie à lutter pour la paix. Nous sommes tous ses enfants lorsque nous demandons la paix.

« Je me sens creux ces derniers jours, mais j’ai l’impression que nous sommes forts.

« Mon père disait ‘pourquoi s’embêter avec moi, j’ai 83 ans, s’embêter avec les trois enfants de mes voisins, s’embêter avec les bébés. »

Elle a appelé au rapatriement des otages, ajoutant : « Ensemble, nous sommes confrontés à cette chose, un acte d’une telle barbarie qu’il nous pousse à la haine et à la rage et à vouloir détruire.

« Ce sont les enfants que nous connaissons tous, et je suis ici pour être une voix en leur nom. »

Des milliers de roquettes ont été envoyées sur Israël et des familles entières ont été massacrées dans leurs maisons, tandis que lors d’un festival de musique, 260 personnes ont été massacrées.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi que le Hamas avait décapité des soldats, violé des femmes, abattu des enfants d’une balle dans la tête et brûlé vifs lors de ses attaques horrifiantes contre Israël.

Il a déclaré avec rage : « Chaque membre du Hamas est un homme mort ».

La guerre, déclenchée par l’attaque sanglante et de grande envergure du Hamas contre Israël samedi, a déjà fait au moins 2 400 morts des deux côtés.

Noam a appelé la BBC à qualifier le brutal Hamas de groupe terroriste, ajoutant : « Appelez-le pour ce qu’il est ».

Il a remercié le peuple britannique et le gouvernement britannique pour leur soutien aux Israéliens.

Ada Sagi a disparu depuis cinq jours Crédit : Noam Sagi