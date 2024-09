« Ma mère ne restait jamais inactive. Ma fille est tout aussi énergique » : la meilleure photo prise avec son téléphone par Olga Ivanova | Photographie

TLes deux personnages principaux de cette image, selon la photographe russe Olga Ivanova, sont sa mère, Zinaida, et sa fille de sept ans, Maria. Ivanova et sa fille rendaient visite à Zinaida chez elle à Nijni Novgorod, en Russie, pour son 62e anniversaire lorsque cette photo a été prise. S’entraînant à la gymnastique rythmique depuis l’âge de trois ans, Maria exécutait une routine pour sa grand-mère, qui prenait des photos sur son téléphone et lisait des SMS de célébration de ses amis.

« Ma mère a toujours eu envie de s’améliorer et n’est jamais restée inactive. Elle a dirigé sa propre entreprise pendant des années et, même aujourd’hui, à la retraite, elle aime la marche nordique et les voyages, en particulier pour découvrir de nouvelles cultures et coutumes. Ma fille est tout aussi énergique. Elle passe beaucoup de temps à s’entraîner, se réjouit de chaque succès et est heureuse de montrer ses compétences. » Le trio a été rejoint par le fils d’Ivanova, Roman, que l’on peut voir à travers la vitrine.

Ivanova voit dans ce livre le portrait d’une famille dans laquelle « chacun a ses propres intérêts et fait de la place à l’autre. Il n’y a pas de « je lis ici, tu me déranges avec tes sauts » ou « je saute ici, peux-tu déplacer la chaise ou au moins ne pas t’asseoir dessus ? » »

Malgré la simplicité de la photo, elle aime penser que les spectateurs pourraient l’interpréter de plusieurs façons – et peut-être imaginer leur propre légende. « Grand-mère, la photo que nous avons envoyée à nos proches n’est pas correcte, je vais réessayer » ou « Maria, tu vas bientôt partir… Je prendrai une photo en souvenir de ce moment. »