Ma mère m’a jeté dans une poubelle à l’âge de 2 semaines et est morte avec un secret que je viens juste de découvrir… mais d’autres chocs m’attendaient

QUAND Paul Connolly a rencontré le demi-frère qu’il ignorait avoir, ils ont tous deux été frappés par leur étrange ressemblance physique.

Cela a incité son frère perdu depuis longtemps Frankie Peroni, l’aîné des deux, à déclarer que c’était « comme se regarder dans un miroir ».

Paul Connolly a été abandonné dans une poubelle par sa mère alors qu’il n’avait que deux semaines[/caption] TVI

Paul retourne à l’endroit où sa mère l’a mis avec les ordures dans l’épisode de ce soir de Long Lost Family[/caption]

Mais tous deux ont été abasourdis lorsqu’ils ont découvert les parallèles extraordinaires entre leurs vies lors de leur première rencontre chargée d’émotion, diffusée ce soir sur Long Lost Family d’ITV.

Non seulement leurs mères étaient catholiques irlandaises, mais les demi-frères ont également fréquenté la même école dans l’Essex, en même temps – et ils vivent maintenant à seulement 14 miles l’un de l’autre.

Avant l’émission de ce soir, le père de deux enfants Paul, 60 ans, qui vit à Billericay, Essex, a déclaré au Sun : « Il y a tellement de similitudes. »

En rencontrant Frankie, 62 ans, il ajoute : « Quand nous nous sommes rencontrés, il y avait cette familiarité.

« Ce n’était pas comme si je rencontrais quelqu’un de nouveau. C’était comme si je le connaissais depuis toujours. C’est un bon gars.

« C’est un vieux type Cockney et je suis un vieux type Cockney un peu plus grand. »

Paul, un ancien entraîneur de fitness célèbre qui a travaillé avec le mannequin Elle Macpherson et dirige maintenant une clinique de blessures sportives réussie, est né à Stepney Green, dans l’est de Londres, en 1962.

Sa mère a fait une dépression quand il était bébé et l’a laissé abandonné dans une poubelle.

Paul rencontre son demi-frère Frankie dans l’émission de ce soir[/caption]

Il se souvient : « Ma mère m’a sorti avec les ordures quand j’avais deux semaines.

Heureusement, un voisin a entendu les cris de Paul et a appelé les services sociaux. Il a été pris en charge, mais a eu une éducation difficile.

À l’âge de huit ans, il a été envoyé au St. Leonard’s Children’s Home à Hornchurch, dans l’Essex, où il dit avoir subi des violences physiques et émotionnelles.

Paul, dont le début de la vie a inspiré le film à succès de Netflix de l’année dernière Big Boys Don’t Cry, avec l’acteur de This Is England Michael Socha, a déclaré: « J’avais l’habitude de me cacher sous mon lit avec un couteau pour me protéger. »

Sur son certificat de naissance, Matthew et Mary Connolly, qui étaient des immigrants irlandais, sont répertoriés comme les parents de Paul.

Paul, qui a ensuite pu accéder à son dossier des services sociaux, raconte : « Ils ont déménagé dans l’East End pour essayer de joindre les deux bouts. Stepney Green était un bidonville absolu à la fin des années 60. »

Il n’a vu sa mère qu’une poignée de fois grandir et n’a eu que des contacts limités avec ses sept frères et sœurs, qui, selon Paul, ont tous été pris en charge à un moment donné – même s’ils étaient dans des maisons différentes de lui.

Mais il se souvient avoir été conscient qu’il avait l’air différent de son frère, qui était « clair et roux ».

Il raconte : « Mon frère aîné avait l’habitude de me dire : ‘Tu es le fils de Pino.’ Cela a été dit plusieurs fois. »

Sur son acte de naissance, Matthew et Mary Connolly, qui étaient des immigrants irlandais, sont répertoriés comme les parents de Paul[/caption] TVI

Paul est frappé par sa ressemblance avec Frankie[/caption]

Pino était un homme d’affaires maltais local qui tenait un magasin près de l’endroit où vivait sa famille.

Paul dit : « C’était un entrepreneur. Il avait un café, un marchand de journaux et il possédait une propriété. Je crois qu’il traînait avec les Krays.

Il avait toujours pensé que son frère plaisantait et n’y pensait guère plus.

Mais des décennies plus tard, ses fils Harley, 19 ans, et Archie, 14 ans, lui ont acheté un kit de prélèvement de test ADN comme cadeau de Noël en 2021.

Il dit : « J’ai toujours dit à mes fils, ‘vous savez, vous êtes tous irlandais’. »

Mais il a été stupéfait de découvrir que les résultats ont révélé qu’il était à moitié irlandais, à moitié maltais.

Il dit: « Le premier nom qui m’est venu à l’esprit était Pino. »

Mon frère aîné avait l'habitude de me dire : « Tu es le fils de Pino. Il a été dit plusieurs fois

Paul Connoly

Paul savait que les chances de retrouver son père biologique étaient minces. Il dit: « J’ai 61 ans cette année, donc je savais qu’il pourrait bien ne pas être en vie. »

Après avoir élargi l’analyse ADN, les chercheurs spécialisés de Long Lost Family ont découvert que Paul avait un demi-frère et ont pu le retrouver.

Au cours de l’émission, Frankie, père de deux enfants, qui dirige une entreprise informatique et est un auteur-compositeur-interprète semi-professionnel, a déclaré au présentateur Nicky Campbell que son père était un propriétaire de magasin maltais appelé Philip Psaila, également connu sous le nom de Pino.

Frankie a grandi avec sa mère et Pino lui rendait visite occasionnellement avant sa mort en 1968.

Lorsque la mère de Frankie est tombée malade, il a été placé en famille d’accueil et a vécu à un moment donné à Hornchurch, dans l’Essex, tout comme Paul.

Étonnamment, ils ont tous deux fréquenté Bishop Ward, une école catholique pour garçons à Dagenham, Essex, maintenant appelée All Saints Catholic School.

Paul dit : « Nous sommes allés à la même école en même temps.

Paul a été stupéfait de découvrir que son demi-frère avait fréquenté son école[/caption] TVI

Paul avec son fils Archie[/caption]

« Il a quelques années de plus que moi, donc nous n’étions pas dans la même classe, mais nous aurions parcouru les mêmes couloirs. »

Dans une autre coïncidence, leurs chemins se sont croisés à nouveau lorsqu’ils étaient plus âgés.

Paul explique : « Frankie m’a en fait dit : ‘Tu m’as l’air familier’. C’est un musicien et il s’est avéré qu’il avait l’habitude d’aller dans la même boîte de nuit où je travaillais comme portier en chef.

« Sans aucun doute, je l’aurais fouillé à l’entrée. »

La mère de Frankie est décédée en 2017, tandis que la mère de Paul est décédée il y a quelques années.

Réfléchissant aux raisons pour lesquelles sa mère l’a abandonné, Paul dit : « Ma mère devait savoir que j’aurais l’air différent du reste des enfants.

« Je pense qu’elle était gênée que je sois illégitime. Dans les années 60, c’était énorme.

Maman a eu une éducation difficile et elle a dû faire ce qu'elle avait à faire pour survivre. C'était probablement la meilleure chose qu'elle aurait pu faire vraiment

Paul Connoly

« Elle a eu une éducation difficile et elle a dû faire ce qu’elle avait à faire pour survivre. C’était probablement la meilleure chose qu’elle aurait pu faire vraiment.

Il ajoute : « Je n’ai probablement eu que trois ou quatre conversations avec ma mère. Elle aurait pu me le dire à tout moment, mais elle a choisi de mourir avec ça.

Les demi-frères aiment apprendre à se connaître depuis leur première rencontre dans un pub d’Essex en octobre dernier.

Paul dit : « Frankie adore m’envoyer une note vocale WhatsApp. Il est parti et m’a envoyé des photos de ses voyages. Nous devons bientôt déjeuner.

Il a également été en contact avec les filles de Frankie, Gemma, 40 ans, et Katie, 38 ans, et espère un jour les rencontrer ainsi que ses petites-filles, Ellie, 14 ans, et Ayla, quatre ans.

Paul dit : « Ma partenaire Rebecca a rencontré Frankie et s’entend avec lui. Mon fils Archie l’aime.

« Harley est à l’université, donc ils ne se sont pas encore rencontrés.

« Archie est énorme par rapport à Frankie. Il mesure un peu moins de 6 pieds et quand j’ai dit: « C’est ton oncle », il a demandé en plaisantant: « Quoi, ce petit chauve? »

Long Lost Family est diffusé le lundi 3 juillet à 21h sur ITV1 et ITVX.

Paul et Frankie sont devenus proches[/caption] TVI

Les frères sont en contact régulier et apprennent à connaître les familles de l’autre[/caption]