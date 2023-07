Ma mère gagne 2 000 £ par mois avec l’agitation latérale d’Amazon la plus facile de tous les temps – vous pouvez le faire en quelques clics

Un HOMME a raconté comment sa mère de 68 ans gagne 2 000 £ par mois en quelques clics grâce à une simple bousculade sur Amazon.

Steve Raiken – mieux connu sous le nom de Raiken Profit en ligne – dit que sa mère gagne beaucoup d’argent en revendant des livres dans des friperies.

L’expert autoproclamé de l’agitation latérale a expliqué qu’il lui avait montré les ficelles du commerce en ligne avant qu’elle ne se lance seule.

Sa mère, surnommée Mamma Profit par ses 259 000 followers, est maintenant sur les talons de son fils entrepreneur avec son propre concert de revente.

Steve a expliqué qu’elle le rejoignait souvent alors qu’il parcourait les friperies à la recherche de vêtements, d’objets intéressants et de livres à acheter.

Il parcourait les étagères à la recherche des meilleurs éléments avant de les embellir et de les flageller sur eBay et Amazon.

« Enfin, elle m’a dit un jour – j’aimerais pouvoir revendre en ligne », a déclaré la star des médias sociaux dans une vidéo YouTube de 2019.

Mais Mamma Profit ne voulait pas s’enliser dans la logistique comme l’inscription, la photographie et l’expédition des articles.

Alors Steve a décidé d’enseigner à sa mère comment maîtriser l’art de la revente, à l’aide d’une application pratique qui fait tout le travail pour vous.

Il a déclaré: «À cette époque, je commençais à peine à vendre des livres et j’étais fasciné par le fait que vous puissiez simplement sortir votre téléphone et numériser un livre et il vous dira si vous devez l’acheter ou non.

« Alors ils feront tout pour vous. Ils le choisiront, l’emballeront, l’expédieront, s’occuperont du service client et vous serez simplement payé.

Des applications telles que Scout IQ peuvent scanner les codes-barres des livres et produire instantanément une ventilation de ses performances sur Amazon.

La technologie informera les utilisateurs du prix de vente, tout en tenant compte des frais de vente pour calculer les bénéfices potentiels.

Bien qu’il y ait des frais mensuels pour accéder à tous les avantages de l’application, cela semble en valoir la peine car cela fait gagner beaucoup de temps aux vendeurs.

Steve croit fermement que c’est un petit prix à payer pour simplifier l’agitation latérale lucrative – car cela a amené sa mère sur le chemin du succès.

Il a expliqué que tout ce que Mamma Profit a à faire maintenant est d’acheter une quantité de livres dans des friperies après avoir découvert leur valeur via l’application.

Steve a partagé une vidéo TikTok documentant le processus de numérisation pour montrer à son armée d’abonnés à quel point c’est facile, quels que soient leur âge ou leurs capacités.

Mamma Profit a été vue tenant un livre qu’elle avait économisé, le retournant pour trouver le code-barres et le scannant en quelques secondes.

Quelques instants plus tard, une ventilation des performances de l’article sur Amazon apparaît et révèle le potentiel de profit.

Le créateur de contenu a sous-titré le clip: « C’est ainsi que ma mère gagne 3 000 $ (2 300 £) par mois.

« Elle scanne des livres pour voir combien ça vaut. 72 $ (57 £) bébé!”

Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits par l’agitation latérale simple, beaucoup louant la façon dont il était accessible à tous les âges.

Mais la majorité souhaitait simplement que Steve révèle ses secrets afin de pouvoir suivre son exemple et gagner une source secondaire de revenus.

L’un d’eux a écrit avec enthousiasme : « Comment puis-je me lancer dans ce métier ? »

Un autre a ajouté: « Maman intelligente! »

Et un troisième a dit: « Info s’il vous plaît! »

