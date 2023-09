Ma mère et ton père sont toujours en couple, CONFIRMÉ alors que Davina McCall déclare que « ça marche vraiment »

L’émission de rencontres de DAVINA McCALL, My Mum, Your Dad, s’est avérée un succès – avec deux couples confirmés ayant parcouru la distance une fois le tournage terminé.

La finale de l’émission de rencontres sur la quarantaine d’ITV s’est terminée hier soir avec les enfants adultes donnant leur bénédiction aux trois couples qui ont trouvé une connexion.

Et il peut maintenant être révélé quels tourtereaux sont toujours ensemble des mois après la fin du tournage au manoir du Sussex.

Le veuf Roger et la pétillante Janey ont maintenu le cap – ce qui pourrait surprendre les téléspectateurs car il a passé une grande partie des premiers épisodes en morceaux à cause de la perte de sa femme à cause d’un cancer il y a 18 mois.

Il a déclaré au Sun que sa femme Joanne lui avait appris à aimer.

Mais il est tombé amoureux de Janey et a ravi la Grande-Bretagne alors qu’ils profitaient d’un premier baiser torride.

Aujourd’hui, elle et son fils William font désormais partie de la grande famille de Roger et de sa fille Jess.

Ailleurs, Elliott, professeur d’éducation physique, et Sharon, travailleuse éducative, sont également restés unis.

Ils ont également affronté des obstacles alors que Sharon luttait pour abattre ses murs, construits à travers les blessures du passé.

Mais le magnifique couple s’est révélé fort à l’extérieur – avec son fils Zach et sa fille Tia tous deux ravis.

Les fans attendent de savoir comment Natalie et Paul se sont comportés ainsi que tout autre couple qui aurait pu trouver une flamme après avoir quitté la pression de la retraite.

Cela survient après que Davina ait déclaré au Sun qu’elle était ravie que la série ait fonctionné, après avoir « manifesté » le format pour les daters plus âgés.

Elle a déclaré : « Je veux présenter ce spectacle pour le reste de ma vie !

«J’adore regarder l’amour s’épanouir, et il s’est épanoui de manière très organique, très lentement et doucement.

« Depuis, on m’envoie des photos de couples ! Je ne vais pas vous dire combien. Mais il y en a quelques-uns.

« Le spectacle fonctionne. Je suis vraiment Cupidon ! »

Le Sun a également raconté comment certains enfants se sont également connectés hors caméra.

