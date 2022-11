Ma mère est une légende de I’m A Celeb et elle est toujours traumatisée par des épreuves terrifiantes – elle ne s’en est jamais remise

La légende de I’M A Celebrity Gillian McKeith a été forcée d’endurer six terrifiants procès Bushtucker pendant son séjour dans la jungle.

Douze ans se sont maintenant écoulés depuis qu’elle a été enterrée vivante, couverte de créatures effrayantes et régalée par une sangsue assoiffée de sang, mais les souvenirs sont encore très bruts pour Gillian, qui avait précédemment révélé qu’elle souffrait de stress post-traumatique de la série.

Afton McKeith dit que maman Gillian est déclenchée par son expérience I'm A Celebrity 12 ans après avoir joué dans la jungle

Sa fille actrice Afton, qui n’avait que 10 ans lorsque sa mère a troqué sa vie idyllique en France pour la nature sauvage australienne, a vu comment l’expérience a affecté Gillian et a révélé qu’elle est toujours déclenchée à ce jour.

S’adressant exclusivement au Sun, Afton a déclaré: “Cela l’a rendue plus claustrophobe en général. Elle a été mise dans un cercueil avec des rongeurs et des insectes rampant partout sur elle, alors j’ai remarqué qu’elle se souvient définitivement de ce qui s’est passé.

« Il y a comme des déclencheurs, vous savez. Elle a toujours très peur de tous ces insectes et insectes et tout, mais je pense honnêtement que cela a accru ses peurs. C’est comme un cauchemar vivant quand vous êtes dans cette émission en train de faire les essais.

« Les choses que j’ai vues faire par ma mère, je ne pouvais même pas imaginer les faire moi-même. C’est définitivement apparu dans sa vie et lui a causé beaucoup de traumatismes.

Réfléchissant à certains des moments les plus difficiles dans la jungle, elle a poursuivi : « Il y a littéralement des alligators qui nagent avec elle et des souris et des rats qui rampent sur elle. Elle avait une lixiviation attachée à elle et suçait son sang pendant qu’elle était dans l’émission. Ce fut une expérience assez traumatisante. »

Gillian, qui s’est évanouie deux fois au camp, nous a récemment dit qu’elle avait fait semblant d’être enceinte pour éviter de faire des essais, mais les producteurs n’ont pas cru ses histoires.

Ses efforts de chasse aux étoiles n’ont pas toujours été couronnés de succès et elle s’est retrouvée critiquée par des camarades de camp affamés pour ne pas avoir livré les repas qu’ils voulaient si désespérément.

Il était difficile pour la jeune Afton de regarder les co-stars de sa mère tirer dans son dos dans le Bush Telegraph alors qu’elle était assise à côté des autres parents dans une tente commune sur place.





Chaque jour, les relations seraient emmenées en autocar du complexe de luxe Versace sur la Gold Coast au site de télévision dans la jungle pour attendre le résultat du vote.

Après avoir savouré un copieux petit-déjeuner buffet, ils regardaient ensuite l’émission en temps réel avec le reste des téléspectateurs en Angleterre pour savoir qui serait éliminé.

Afton a déclaré: «J’ai compris sa réaction à tout cela parce que j’aurais probablement été pareil ou pire, parce que c’est effrayant ce que vous devez faire dans les essais. J’étais très inquiète pour elle. C’était difficile à regarder parce que vous voyez les célébrités parler à la caméra derrière leur dos, beaucoup d’entre elles parlaient de ma mère d’une manière pas si gentille dans la série.

“C’était vraiment difficile de voir ça avec tous les autres membres de la famille autour de moi, puis j’ai commencé à ressentir un certain sentiment pour ces membres de la famille qui étaient là-dedans. C’était une dynamique maladroite à cause de cela. Ma mère traversait beaucoup de choses et ils ne comprenaient pas parce qu’ils ne le faisaient pas. C’est facile de se plaindre qu’elle n’a pas eu assez d’étoiles, mais pourquoi n’essayez-vous pas de le faire.

Il semble que Gillian pourrait mettre ses démons de la jungle au repos l’année prochaine lorsque le très attendu I’m A Celebrity: All Stars sera diffusé.

La légende de l’émission sera parmi d’autres favoris comme Amir Khan et Helen Flanagan pour la série spéciale.

Mais avant cela, Afton lancera son nouveau cours de fitness en janvier en partenariat avec le club de bien-être et de perte de poids en ligne de sa mère nutritionniste.

Afton était fière de la façon dont sa mère gérait la vie dans la jungle

Les filles de Gillian se sont envolées pour l'Australie en 2010 pour la rencontrer