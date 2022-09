AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Nicole Moostoos a été réveillée en sursaut par sa fille en pleurs qui s’est précipitée dans sa chambre.

“Elle m’a dit que ma mère et Creedon avaient été poignardés.”

Il était environ 6 heures du matin le 4 septembre. Moostoos, 41 ans, a sauté de panique, a enfilé des vêtements et s’est dirigé vers la porte.

Elle a parcouru la route jusqu’à sa mère Arlene dans la nation crie de James Smith d’innombrables fois auparavant.

Cette fois, elle a couru.

“Pendant que je courais, il y avait des corps allongés sur le sol.”

Les larmes aux yeux, Moostoos s’est souvenue d’être passée devant la maison où Bonnie Goodvoice-Burns vivait avec sa famille.

La cour était devenue une scène de crime.

La famille de Goodvoice-Burns a déclaré que la femme était décédée en essayant de protéger son fils Gregory, connu sous le nom de Jonesy, lors de l’attaque au couteau dans la communauté.

Une intervenante communautaire en cas de crise, Gloria Burns, a également été tuée en essayant de les aider.

Moostoos a déclaré qu’elle voulait proposer une RCR ou une sorte d’assistance, mais une femme sur les lieux a déclaré qu’il était trop tard.

“Ils étaient déjà partis.”

Moostoos continua vers sa mère. Un ami est venu la chercher en chemin.

Elle pensait que sa mère, 65 ans, serait déjà dans une ambulance sur le chemin de l’hôpital, mais lorsque Moostoos est arrivé, sa mère et son jeune frère Creedon, 26 ans, étaient toujours blessés au sol.

On leur a dit que les ambulanciers ne pouvaient pas venir, car la GRC leur avait dit de rester sur place.

En attente d’aide au bureau de la bande

Ils ont ramassé la mère et le frère ensanglantés de Moostoos et les ont amenés au bureau de la bande, qui abrite une clinique de santé.

Ils voulaient emmener les victimes à l’hôpital, mais n’avaient d’autre choix que d’attendre les ambulances.

Avec autant de blessés, les ambulanciers paramédicaux ont dû trier et attendre les directives de la GRC. Les hommes qui, selon la police, étaient responsables des attentats étaient toujours en fuite.

“Je n’arrêtais pas de les supplier de prendre ma mère, de prendre ma mère”, a déclaré Moostoos.

« Prends Creedon, au moins. Allez !

Moostoos était assise dans le bureau du groupe, tenant l’estomac blessé de sa mère.

“Elle m’a demandé de m’allonger là et de prier avec elle.”

Creedon, 26 ans, a aidé à sauver la vie de sa mère Arlene lors des attaques du 4 septembre contre la nation crie de James Smith. (Soumis par Nicole Moostoos)

Moostoos a déclaré que les gens du bureau de la bande ont travaillé dur pour garder les blessés calmes au milieu du chaos.

De plus en plus de personnes blessées continuaient à se présenter. Lentement, Moostoos a commencé à comprendre à quel point la douleur était répandue.

“Les gens n’arrêtaient pas de venir et de venir et de me dire qui était parti, et c’était tout simplement irréel. Irréel”, a-t-elle déclaré.

C’était comme un cauchemar.

“Vous vous réveillez le lendemain et vous pensez que c’était un mauvais rêve et tout revient précipitamment.”

Dix personnes ont été tuées lors du déchaînement dans la petite communauté où pratiquement tout le monde se connaît et à proximité de Weldon, en Saskatchewan.

Moostoos a dit qu’elle est liée à la plupart des victimes, “sauf ce vieil homme à Weldon. Que Dieu bénisse son âme.”

Elle connaissait aussi les suspects, Myles et Damien Sanderson, depuis qu’ils étaient petits garçons.

Damien, 31 ans, a été retrouvé mort près de l’une des 13 scènes de crime le lendemain de l’attaque contre la nation crie de James Smith. La police a déclaré que ses blessures ne semblaient pas auto-infligées.

Son frère Myles, 32 ans, a été arrêté à la suite d’une vaste chasse à l’homme de trois jours et demi, mais il a été déclaré mort à l’hôpital après être entré dans ce que la GRC a décrit comme une détresse médicale.

Une maison ciblée

Myles Sanderson avait déjà menacé la famille de Moostoos.

Moostoos a déclaré qu’il avait menacé de s’en prendre à l’un de ses frères – qui travaillait dans un magasin local – avec une arme à feu et de blesser sa famille.

“Il a dit qu’il allait incendier la maison pendant que nous y étions.”

Ils l’ont dénoncé à la police.

Des documents de la Commission des libérations conditionnelles du Canada indiquent qu’en 2017, Sanderson “s’est disputé avec un employé d’un magasin de bande des Premières Nations, a tenté de combattre la victime, puis a menacé de l’assassiner et d’incendier la maison de ses parents”.

“Ma mère avait tellement peur”, a déclaré Moostoos.

Il y a eu un certain soulagement après que Myles a été arrêté en 2018 et envoyé en prison.

Mais le 4 septembre, des mois après avoir disparu du radar des autorités, il est venu chercher sa famille.

“Il a ouvert la porte à coups de pied”, a déclaré Moostoos.

Le frère que Myles avait précédemment menacé n’était pas à la maison à ce moment-là. Moostoos a déclaré que sa mère dormait lorsque Myles est entrée dans sa chambre.

“Ma mère avait déjà peur de [Myles]et qu’elle se réveille et le voie se tenir là…”

Moostoos s’arrêta, cherchant des mots pour décrire la terreur de ce moment et les blessures subies par sa mère.

“Mais ma mère est une femme forte. Je connais son cœur. Elle apprendra à pardonner”, a-t-elle déclaré.

Moostoos a déclaré que le pardon est important au sein de sa famille. Sa mère, Arlene, est une survivante de l’ancien pensionnat indien de Muscowequan.

“Elle ne laissera pas ça [violence] reprendre sa maison, parce que c’est là qu’elle a des souvenirs avec mon père.”

Des membres de la communauté participent à une veillée aux chandelles au centre-ville de Saskatoon le 7 septembre. Le rassemblement a eu lieu pour se souvenir des victimes d’une attaque massive à l’arme blanche contre la nation crie de James Smith et Weldon, en Saskatchewan. (Evan Mitsui/CBC)

Ils ont perdu son père, également un survivant des pensionnats, en mars.

Moostoos ne pouvait pas imaginer perdre sa mère aussi.

Depuis les attentats, Moostoos habite à Saskatoon avec sa mère et son frère, qui ont tous deux eu besoin de soins intensifs à l’hôpital.

Nous sommes des gens forts et résilients à James Smith, et je le vois tous les jours. -Nicole Moostoos

Jusqu’à présent, elle n’est retournée à la Nation crie de James Smith que pour assister aux funérailles et aux veillées funèbres.

Elle a perdu sa “sœur”, Carol Burns, qu’elle a admirée pendant des années, son neveu Thomas (le fils de Carol), Bobby Sanderson (le père de deux de ses enfants), son cousin Earl Burns Sr., et Christian Head, connu comme Chicken, qui était le père de sa nièce et de son neveu.

“Cela ne m’a pas vraiment frappé jusqu’à ce que je sois arrivé là-bas et que j’ai dû dire au revoir.”

Cette illustration composite montre les victimes poignardées de la Nation crie de James Smith qui sont décédées : au premier rang (de gauche à droite) Thomas Burns, Carol Burns, Gregory Burns, Lydia Gloria Burns et Bonnie Goodvoice-Burns. Rangée du bas (LR) : Lana Head, Christian Head, Robert Sanderson, Wesley Petterson et Earl Burns Sr. (GRC de la Saskatchewan, Sask First Nations Veterans Association/Facebook)

Moostoos est reconnaissante que sa mère et son frère soient physiquement en voie de guérison.

Sa mère est toujours à l’hôpital, l’une des dernières survivantes encore en soins, mais ils espèrent qu’elle sera libérée plus tard cette semaine. Creedon, qui a protégé sa mère la nuit où elle a été attaquée dans sa chambre, a été libéré jeudi.

“Il est rapide pour protéger sa famille, c’est sûr. Il a un grand cœur”, a déclaré Moostoos.

Soutien continu nécessaire

Moostoos s’inquiète pour les plus jeunes – les enfants, les cousins, les nièces et les neveux – qui ont vu leurs proches mutilés.

“C’était tout simplement trop pour les gens qui en ont été témoins. Trop pour les gens qui étaient là.”

Moostoos a déclaré que le soutien offert au lendemain de la tragédie – prières, dons et aide sur le terrain – a été si important.

Elle a dit que le soutien doit continuer. Les membres de la communauté auront besoin de l’aide à long terme des professionnels de la santé mentale, des aînés, de la police et des dirigeants pour guérir, a-t-elle déclaré.

Elle espère que cette tragédie obligera les gens à résoudre d’autres problèmes de longue date, dont beaucoup sont liés à un traumatisme intergénérationnel.

“Nous essayons d’être des briseurs de cycle, car les pensionnats nous ont certainement fait du tort.”

Nicole Moostoos, à droite, sourit en se tenant à côté de sa mère Arlene. (Soumis par Nicole Moostoos)

Même si Moostoos est toujours visiblement bouleversée par ce qui s’est passé, elle a dit qu’elle n’était pas en colère contre la famille Sanderson.

“Je ressens pour la famille de Myles et Damien”, a déclaré Moostoos.

“Je prie pour eux. Je les ai contactés et leur ai dit que j’étais là pour eux et que je ne devais pas être blâmé.”

Moostoos pense que le déchaînement meurtrier a été alimenté en partie par la drogue.

Elle a dit que la méthamphétamine sévissait et s’emparait des jeunes.

“Nous devons mettre le pied sur les vendeurs de drogue. Quand ce sont des trafiquants de drogue connus, rien n’est fait”, a-t-elle déclaré.

“Ces personnes sont liées à certaines personnes qui ne veulent pas s’en soucier ou qui le balayent simplement sous le tapis.”

Une belle réserve

Moostoos a déclaré que James Smith est une belle réserve pleine de bonnes personnes au bon cœur.

Mais elle a déclaré que les problèmes persistants tels que la dépendance doivent être résolus pour éviter davantage de traumatismes.

“Nous sommes des gens forts et résilients à James Smith, et je le vois tous les jours. Je l’ai vu lors des veillées funèbres, des funérailles, nous nous sommes tous réunis”, a-t-elle déclaré.

“Mais cela ne devait pas arriver. Rien de tout cela n’aurait dû arriver.”

Une assistance est disponible pour toute personne concernée. Vous pouvez parler à un professionnel de la santé mentale via Espace mieux-être Canada en composant le 1-866-585-0445 ou en textant WELLNESS au 686868 pour les jeunes ou au 741741 pour les adultes. C’est gratuit et confidentiel.

La ligne d’assistance Hope for Wellness offre une aide immédiate aux peuples autochtones du Canada. Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.