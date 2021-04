Initialement prévu pour le 20 février, le combat farfelu a été mystérieusement reporté au milieu d’un manque d’intérêt présumé plus tôt cette année, mais se déroulera désormais au Hard Rock Stadium cet été, avec des détails sur les règles, la catégorie de poids et les manches qui doivent encore être annoncés avant les billets seront mis en vente la semaine prochaine.

Mayweather et Paul ont tous deux partagé une affiche promotionnelle pour la ferraille, qui sera diffusée sur le réseau Showtime, qui présentera les six derniers combats du pugiliste maintenant à la retraite.

Lors de son deuxième combat d’exhibition depuis qu’il a raccroché ses gants de compétition, Mayweather devrait gagner trois fois moins que les 300 millions de dollars rapportés qu’il a gagnés en battant l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor en dix tours à Las Vegas en 2017.

« Transparence totale: ma mère est terrifiée », a déclaré Paul, dont le propre frère – le boxeur recrue Jake – a admis que son frère était « baisé » quand il a discuté de ses perspectives contre l’un des plus grands combattants de tous les temps.

Le joueur de 26 ans a ensuite posté une modification ‘to échelle ‘ affiche de combat montrant le Mayweather de 5 pieds 8 pouces atteignant à peine la section médiane de son adversaire de 6 pieds 2 pouces.

Il y a aussi des écarts de poids à prendre en compte: en compétition à un poids maximum de 154 livres dans sa carrière de cercle carré scintillant, Mayweather a été autorisé à remplir un peu dans ses jours d’après-combat, mais devrait encore être beaucoup plus léger que le cruiserweight Paul, qui a fait pencher la balance pèse 200 lb lors de sa seule sortie professionnelle à ce jour.

Initialement mettant fin à une carrière étincelante sur 49-0 en battant Andre Berto en 2015, l’ancien dirigeant de cinq divisions Mayweather a dépassé le légendaire poids lourd Rocky Marciano en sortant de sa retraite trois ans plus tard et en ajoutant une victoire de plus à son décompte.

Le soir du Nouvel An en 2018, environ quatre mois après avoir vu « Notorious », le « Pretty Boy », qui devint plus tard connu sous le nom de « Money Mayweather » et de « TBE (The Best Ever) », a été payé 9 millions de dollars à l’humble Tenshin Nasukawa. à la Saitama Super Arena au Japon.

Maintenant considéré comme le numéro un mondial du kickboxeur livre pour livre par Combat Press, Nasukawa a été renversé trois fois au premier tour avant que son corner ne jette l’éponge, suscitant une condamnation généralisée.

McGregor a reçu une réponse grossière de Paul lorsqu’il est intervenu pour critiquer les concours de célébrités.

L’Irlandais a proclamé que « Combats de haut niveau de l’UFC » est supérieur à « boxe jackass blogger » sur Twitter, mais on lui a dit de « ferme le f * ck » pour son explosion.

McGregor semblait également viser Jake Paul, qui a appelé une gamme d’icônes du MMA, notamment McGregor, Daniel Cormier et le champion des poids welters Kamaru Usman après avoir assommé Ben Askren plus tôt ce mois-ci.

Après que Cormier ait défié Jake à une réunion octogonale où il « le torturer » et « déchirer son visage », le farceur a accepté une autre proposition d’Usman – l’homme considéré par beaucoup comme le roi actuel livre pour livre de l’organisation à la lumière de sa démolition KO de Jorge Masvidal à l’UFC 261 ce week-end.

« Si votre patron Dana [White] vous donne la permission de me boxer et de gagner plus d’argent que jamais, faites-le moi savoir et nous pourrons les lacer. Je promets que ce sera votre plus grand jour de paie, « il a raconté le «cauchemar nigérian».

Jusqu’à ce que quoi que ce soit soit finalisé, cependant, toute l’attention dans le monde des professionnels du sport de combat respectés qui affrontent des chanceurs Internet reste sur Jake Paul contre Mayweather.