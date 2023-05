Ma mère est décédée quelques heures avant mon mariage – mais j’ai quand même continué mon grand jour

Une mariée au CŒUR BRISÉ a marché dans l’allée quelques heures seulement après avoir appris que sa mère était décédée – en hommage à son dernier souhait.

Désemparée, Lara Heaney a poursuivi ce qu’elle savait que sa mère Ann voudrait bien qu’elle ait elle-même raté tragiquement le grand jour.

Lara Heaney, son mari Sean et son père Andrew ont célébré leur mariage en l’honneur de sa mère Ann, décédée quelques heures plus tôt. Crédit : BPM

Ann, une employée du NHS, est décédée d’un cancer du pancréas peu de temps après s’être enregistrée avec son mari Andrew dans un logement avant le mariage de sa fille.

Lara a maintenant décrit l’agonie qu’elle a ressentie lorsque son père est arrivé le matin de son mariage pour annoncer la nouvelle qu’Ann, 60 ans, était décédée.

Mais ils ont tous deux décidé de poursuivre la cérémonie en l’honneur d’Ann.

Et Lara participe maintenant à une course d’obstacles boueuse pour collecter des fonds pour l’association caritative Cancer Research UK, consacrant ses efforts à sa mère.

Lara, 36 ans, et de Newquay en Cornouailles, avait passé la soirée avant son mariage à passer du temps avec ses parents où ils passaient la nuit pour l’occasion.

Elle a déclaré à Cornwall Live: « Nous avons ri, souri et je suis rentrée chez moi pour me préparer pour mon grand jour.

« Le matin à 6h du matin le jour de mon mariage, on a frappé à la porte – j’ai sauté du lit prête à me coiffer et à me maquiller, mais c’est mon père qui m’a fait savoir que ma mère était partie.

« Dès que j’ai vu que c’était lui à la porte, j’ai su ce qu’il allait me dire.

« Je savais qu’elle n’allait pas bien et ce qui allait arriver mais je ne pensais pas que ce serait ce jour-là – avec son dernier souffle et mon père à ses côtés, elle lui avait dit que la journée devait continuer. »

Le couple a réussi à aller de l’avant avec le mariage de Lara avec son mari Sean malgré le traumatisme – bien qu’elle ait admis que c’était difficile.

Elle a déclaré: «Je ne sais pas comment nous avons tous réussi à rester ensemble, mais grâce à l’amour et au soutien de ma famille, nous avons réussi et réalisé le souhait de maman que le mariage se poursuive.

« Le prêtre avait fait l’annonce de la mort de maman dans l’église bondée de 200 invités avant mon arrivée et je comprends que cela a été très bien géré.

« Papa a fait un discours comme prévu à la réception et a inclus la mort de maman, bien sûr, dans le discours.

« Le soleil est sorti à la seconde où nous avons quitté l’église, ce qui nous donnait l’impression d’être vraiment méprisés – j’ai même eu un coup de soleil. »

Elle et Sean lèvent maintenant un cocktail en guise de toast chaque année à l’occasion de l’anniversaire de leur mariage et de la mort d’Ann.

Lara a ajouté: « Chaque fois que le soleil se lève, je sais que maman regarde vers le bas.

« Depuis sa mort, je marque notre anniversaire de mariage et sa mort en me promenant sur le promontoire de Newquay.

« Cela me donne le temps de réfléchir et de me souvenir d’elle. Elle me manque tous les jours. »

Elle et sa mère avaient réussi juste avant la mort d’Ann à aller ensemble à un concert à Londres du groupe préféré de sa mère, Take That.

Ann, qui travaillait pour l’hôpital Glenfield de Leicester, a reçu un diagnostic de cancer du pancréas au stade avancé le 10 mars 2016,

La nouvelle dévastatrice est arrivée peu de temps après son retour d’un voyage à Brisbane en Australie pour rendre visite à une autre fille Sarah, son gendre Luke et son petit-fils Toby.

Lara se souvient: «Maman pensait qu’elle était juste en décalage horaire car elle se sentait fatiguée et avait mal au dos.

Au bout d’un moment, elle est allée voir son médecin qui lui a fait des tests sanguins et vérifié s’il y avait des problèmes de calculs biliaires.

« Mais le 10 mars, qui est l’anniversaire de mon frère, nous avons découvert que maman avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas à un stade avancé, qui s’était propagé à son foie et on nous a dit que ce n’était pas traitable.

« Avec un pronostic de trois mois, nous nous sentons très bénis et privilégiés qu’elle soit arrivée au jour du mariage comme elle l’avait promis.

« Le cancer du pancréas est un cancer tellement agressif avec des symptômes si faciles à manquer.

« Ma mère s’est battue avec tout ce qu’elle avait pour passer plus de temps avec nous tous et elle nous manque tous les jours. »

Lara se prépare maintenant à participer à l’événement « Pretty Muddy » de 5 km au Stithians Showground dans la ville cornouaillaise de Truro samedi la semaine prochaine.

Elle sera également rejointe par son amie Lexi Burnell, qui était également présente au mariage de Lara.

Lara, qui travaille au Blue Reef Aquarium de Newquay, a déclaré : « Je suis nerveuse mais c’est incroyable de pouvoir le faire.

« Le cancer du pancréas est un cancer tellement agressif et même s’il a un faible taux de survie, il ne reçoit pas autant de publicité à son sujet.

« Je pense qu’il est important de sensibiliser les gens. Les gens ont été si généreux jusqu’à présent et ont donné de l’argent à notre équipe, ce dont nous sommes vraiment reconnaissants. »

Les commentaires en ligne des donateurs incluent une supportrice Valérie Moustrides disant: « Fantastique cause Lara. J’admire ta force, tu t’es si bien débrouillée le jour de ton mariage. »

Leur page de collecte de fonds se trouve sur Mind over Mudder.

Lara Heaney avec sa mère Ann et sa sœur Sarah. Crédit : BPM