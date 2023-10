Ma mère est décédée après des erreurs chez un célèbre dentiste, mais le médecin travaille TOUJOURS... maintenant, j'ai peur que quelqu'un d'autre ne soit blessé.

La fille d’une femme décédée après un problème de traitement dans une célèbre clinique dentaire a critiqué la décision de ne pas révoquer la licence d’anesthésiste.

Une série d’erreurs a vu Tina Owens, 60 ans, subir des lésions cérébrales alors qu’elle était sous anesthésie dans le cabinet de Kevin Sands à Beverly Hills, en Californie.

Tina Owens est décédée après avoir été anesthésiée chez un dentiste somptueux Crédit : Facebook

La maman de trois enfants photographiée avec son mari Brent et ses enfants Crédit : Rachael Owens

La mère de trois enfants a été transportée d’urgence à l’hôpital le 20 février 2019, mais est décédée tragiquement quelques jours plus tard après avoir subi un arrêt cardiaque et un traumatisme crânien déclenché par un manque d’oxygène.

Une enquête menée par le Dental Board of California a révélé que la mort de Tina était liée à une négligence grave, à l’incompétence et à une conduite non professionnelle de la part de l’anesthésiologiste dentaire, le Dr Hadi Nassar.

Mais malgré les conclusions de la commission, la licence du Dr Nassar n’a pas été révoquée et sera en cours de révision pendant cinq ans.

Rachael, la fille au cœur brisé de Tina, a déclaré au Sun : « C’est navrant d’entendre que cet anesthésiste peut continuer à s’entraîner avec ce qui ressemble à une simple tape sur les doigts. »

Le Dr Sands a travaillé comme anesthésiste interne à la clinique du Dr Sands, qui compte parmi ses clients Kim Kardashian, Miley Cyrus, Kendall et Kylie Jenner, Justin Bieber, Kanye West et Britney Spears.

Il est l’un des chirurgiens esthétiques les plus riches au monde avec une fortune estimée à 20 millions de dollars (16 millions de livres sterling) et sa clinique est entourée de magasins de créateurs haut de gamme, notamment Gucci et Cartier.

Tina – qui a fondé l’entreprise professionnelle d’extensions de cheveux Halocouture – s’est inscrite pour une séance pleine de couronnes et de facettes au cabinet en peluche et a été mise sous anesthésie le 20 février 2019.

Mais environ une heure après que le Dr Nassar a commencé l’anesthésie intraveineuse, les mesures de la tension artérielle et du pouls de Tina ont commencé à chuter entre 10h45 et 10h55.

Il a ensuite demandé à l’assistante dentaire d’arrêter de travailler car Tina avait subi une « détérioration soudaine et significative de ses signes vitaux ».

Les documents publiés par le conseil révèlent que le Dr Nassar a délégué la RCR à une assistante dentaire ayant « peu ou pas d’expérience clinique » bien qu’elle ait lui-même « une formation approfondie ».

Cela signifiait que la ventilation artificielle dont Tina bénéficiait était « inadéquate ».

La « période prolongée de ventilation et d’oxygénation inadéquates » a probablement causé une lésion cérébrale anoxique et un arrêt cardiaque, ont indiqué les autorités.

Les ambulanciers sont arrivés vers 11 heures du matin et ont poursuivi leurs efforts de réanimation tout en transportant Tina à l’hôpital, selon des documents.

Mais après un « cours prolongé de soins intensifs intensifs », on lui a diagnostiqué un traumatisme crânien et les systèmes de réanimation ont été retirés avant de mourir le 3 mars.

Des documents révèlent que le Dr Nassar n’a pas réussi à enquêter sur des contradictions flagrantes dans deux des formulaires médicaux de Tina avant qu’elle ne soit soumise à une anesthésie générale.

Il n’a pas non plus obtenu le consentement écrit de Tina et n’avait pas le nombre approprié de personnes présentes lors de l’administration du sédatif.

Les soins qu’elle a reçus, ou l’absence de soins, lui ont coûté, à elle et à ma famille, une douleur et une tristesse irréparables. Rachel Owens

La sœur de Tina, qui était au cabinet avec la mère lorsqu’elle est tombée malade, a également affirmé qu’il avait fallu cinq minutes au Dr Nassar pour lancer la RCR.

Dans le cadre de la probation de cinq ans jusqu’en septembre 2028, le Dr Nassar doit être supervisé par un dentiste pendant au moins les dix premières interventions réalisées suivant l’ordonnance.

Le Dr Sands a toutefois confirmé que le Dr Nassar ne travaillait plus dans sa clinique et que l’on ne sait pas où il exerce actuellement.

Il a déclaré au Sun : « Le Dr Nassar n’a pas travaillé dans mon bureau depuis plusieurs années. J’ai arrêté de travailler avec lui.

« Je me sens horrible pour la famille.

« Je ne l’ai pas vu ni lui ai parlé depuis des années. »

La mort de Tina a causé un chagrin indicible à sa famille bien-aimée, qui a non seulement dû accepter son chagrin, mais aussi suivre l’enquête.

Sa fille Rachael a qualifié la décision de la Commission de « tape sur les doigts » et affirme que sa famille estime que la licence du Dr Nassar aurait dû être révoquée.

Elle a déclaré au Sun : « J’ai l’impression que tout le processus a été assez dévastateur pour moi.

Rachael, la fille de Tina, au centre, photographiée avec sa mère, à droite, et sa sœur, à gauche Crédit : Rachael Owens

Tina, 60 ans, avait réservé pour des couronnes et des facettes Crédit : Rachael Owens

« À mon avis, tout ce qui s’est passé au tribunal m’amène à croire que le permis de Nassar aurait dû lui être retiré.

« Je respecte le juge mais c’est navrant d’entendre que cet anesthésiste peut continuer à pratiquer avec ce qui ressemble à une simple tape sur les doigts. »

Rachael a déclaré que la mort de sa mère avait eu un impact éternel sur sa famille dévastée.

Elle a ajouté : « Je pense qu’il y a tellement de preuves que la mort de ma mère n’était pas un accident, mais une accumulation de soins inappropriés pendant son intervention et après son arrêt cardiaque.

« Les soins qu’elle a reçus, ou l’absence de soins, lui ont coûté, à elle et à ma famille, une douleur et une tristesse irréparables.

« Cela me rend nerveux de savoir que d’autres personnes continueront à recevoir des soins de Nassar et ne sauront peut-être jamais ce qui s’est passé auparavant dans sa carrière.

« La vie de ma mère vaut infiniment plus que cinq ans de probation.

« C’est difficile de ne pas penser à ce qui se passe chaque jour et à quel point j’aimerais que cela soit différent.

« Ma mère me manque tellement – ​​et j’espère que personne d’autre n’aura à vivre ce que ma famille et moi avons vécu. »

Brent, le mari au cœur brisé de Tina depuis 27 ans, a également intenté une action civile contre le Dr Sands et le Dr Nassar, les accusant de mort injustifiée par négligence médicale, fraude et coups et blessures.

Le Dr Nassar et le Dr Sands ont nié toutes les allégations portées contre eux dans la plainte civile.

L’affaire a cependant été réglée en 2021, après avoir été résolue par un règlement confidentiel à des conditions non divulguées.