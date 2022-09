ÉMOTIONNEL Le roi Charles s’est engagé aujourd’hui à suivre le devoir désintéressé de sa mère bien-aimée alors qu’il pleurait pendant l’hymne national.

Le monarque est apparu sombre dans Westminster Hall alors que les présidents des Lords et des Communes rendaient hommage à la reine.

Le roi Charles III a salué le service indéfectible de sa mère alors qu’il prononçait un discours historique devant les députés et les pairs.

Il a déclaré: “Nous nous réunissons aujourd’hui en souvenir de la durée remarquable du service dévoué de la Reine à ses nations et à ses peuples.

“Très jeune, feu Sa Majesté s’est engagée à servir son pays et son peuple et à maintenir les précieux principes de gouvernement constitutionnel qui sont au cœur de notre nation. Ce vœu, elle l’a tenu avec un dévouement inégalé.

Cela vient comme…

“Elle a donné un exemple de devoir désintéressé que, avec l’aide de Dieu et vos conseils, je suis résolu à suivre fidèlement.”

Le monarque a également remercié les députés et les pairs pour leurs aimables paroles et a déclaré qu’elles « englobent de manière touchante ce que notre défunte souveraine, ma mère bien-aimée la reine, signifiait pour nous tous ».

Après le discours, le public a chanté une interprétation émouvante de God Save the King qui a laissé le monarque ému.

Le roi Charles est arrivé plus tôt au palais de Westminster de bonne humeur, partageant une blague alors qu’il entrait dans Westminster Hall en costume du matin.

Les trompettes de la fanfare avaient annoncé son arrivée à la cérémonie historique.

Les dignitaires inclinaient la tête sur son passage, souriant et hochant la tête.

Il a été rejoint par sa femme Camilla, la reine consort, alors qu’ils étaient tous deux assis sur des trônes d’or.

La Première ministre Liz Truss, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer et l’ancien Premier ministre Boris Johnson étaient parmi les personnes présentes.

Le Lord Speaker Lord McFall of Alcluith a rendu hommage au “règne inspirant de la dévotion profonde et sans précédent” de la Reine en promettant fidélité au nouveau roi au nom de la Chambre des Lords.

S’adressant à Charles à Westminster Hall, il a déclaré: “Votre Majesté, je vous souhaite la bienvenue, ainsi que Sa Majesté la Reine Consort, au Parlement aujourd’hui en cette occasion solennelle.

“Sa défunte Majesté, notre reine chérie et votre mère bien-aimée et profondément regrettée sont venues ici à Westminster Hall à plusieurs reprises pour recevoir les félicitations de ses fidèles sujets dans les deux chambres du Parlement et pour célébrer avec eux des monuments historiques et sa longue vie de public dévoué. service.

“Elle était à la fois une dirigeante et une servante de son peuple. Son humilité et son intégrité ont imposé le respect et captivé l’imagination des peuples et des nations du monde entier.”

Il a ajouté: “La présence joyeuse, inlassable et rassurante de feu Sa Majesté au fil des ans a rendu difficile l’idée que son long et inspirant règne de dévotion profonde et sans précédent finirait jamais.

“Nous et la nation avons fermé les yeux sur cette inévitabilité. Mais c’est terminé.”

Quelques minutes avant que le roi ne prenne la parole, le prince Harry a publié une déclaration rendant hommage à la “grâce éternelle” et au “sourire contagieux” de sa grand-mère.

Le prince a déclaré: “Je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres – de mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, à vous rencontrer pour la première fois en tant que commandant en chef, au premier moment où vous avez rencontré ma femme chérie et étreint tes arrière-petits-enfants bien-aimés.”

Harry a offert une branche d’olivier à son père alors qu’il assume son nouveau rôle de monarque.

Le duc de Sussex a déclaré: “Nous honorons maintenant mon père dans son nouveau rôle de roi Charles III”.

Westminster Hall, qui a été construit en 1097 sous Guillaume II, a accueilli des discours de dignitaires estimés, dont Nelson Mandela et le pape.

En 2002, la reine mère a été exposée dans le grand bâtiment pendant trois jours.

La reine Elizabeth sera également en état à partir de mercredi cette semaine jusqu’aux funérailles nationales de lundi.

Les membres du public doivent faire la queue jusqu’à 30 heures pour voir le cercueil et rendre hommage.

Après que le roi se soit adressé au Parlement à 10 heures du matin, il s’est rendu à Édimbourg, où la cérémonie des clés a eu lieu au palais de Holyrood House.

Après la cérémonie, le roi s’est joint à une sombre procession du cercueil de la reine jusqu’à la cathédrale Saint-Gilles.

Il y avait un silence dans la ville habituellement animée alors que le monarque suivait le cercueil de sa “maman chérie” du palais jusqu’à un corbillard noir.

Le silence n’a été ponctué que par un seul coup de feu tiré du haut du château d’Édimbourg en hommage à Sa Majesté et une cornemuse qui a joué alors que le cercueil quittait Holyroodhouse.

À la cathédrale St Giles, le roi et la reine consort, accompagnés d’autres membres de la famille royale, ont assisté à un service de prière et de réflexion pour la vie de la reine à la cathédrale St Giles.

Le Premier ministre, qui s’est envolé pour l’Écosse pour rejoindre le service, était également au service.

Cet après-midi, le roi recevra le premier ministre d’Écosse, Nicola Sturgeon, suivi du président de séance, au palais de Holyroodhouse.

