Ma mère a découvert qu’elle avait un lien effrayant avec Jeffrey Dahmer – il lui a fallu 44 ANS pour s’en rendre compte

UNE ADOLESCENTE a découvert le lien effrayant de sa mère avec le tueur en série Jeffrey Dahmer qu’elle a mis 44 ans à réaliser.

L’utilisatrice de TikTok, Jaden, a réalisé que sa mère était une ancienne camarade de classe du Milwaukee Cannibal après avoir feuilleté les pages de son annuaire de lycée.

Une adolescente TikToker a révélé la connexion effrayante de sa mère avec le tueur en série Crédit : TikTok/@jdnhyhd

Jeffrey Dahmer, au centre, vu dans l’annuaire du lycée aux côtés d’autres élèves Crédit : TikTok/@jdnhyhd

La virée malade du cannibale de Milwaukee a commencé des semaines après avoir terminé ses études secondaires Crédit : Alamy

Dans un court clip prouvant le lien meurtrier que sa mère partage, la jeune fille de 15 ans a publié un certain nombre de photos de la brute au visage de bébé.

Elle a légendé le clip: “L’annuaire du lycée de ma mère de 1978.”

Dahmer peut être vu arborant une expression impassible alors qu’il pose pour la caméra au lycée Revere dans l’Ohio, portant ses aviateurs emblématiques.

Un autre le montre détournant son visage de la caméra, ressemblant de manière troublante à son futur mugshot après avoir finalement été pris au piège.

Le tueur s’est également blotti pour une photo de groupe avec d’autres élèves – et a même pris des photos pour des clubs de lycée dont il ne faisait pas partie.

Jaden a fait un zoom inquiétant sur une silhouette obscurcie qui se cache parmi les membres de la National Honor Society – qui s’est avérée être Dahmer.

L’ancien camarade de classe Mike Krukal a expliqué que le farceur avait écrasé le tir de l’élite académique, malgré ses notes inférieures aux normes de la société.

Il a dit à LadBible : “Au cours de notre dernière année, Jeff Dahmer n’était pas dans ce groupe académiquement, mais il est sur cette photo.

“Je crois que c’est le président du groupe qui l’a fait perdre connaissance. Donc dans tous les annuaires, il y a un corps sans tête.”

Bien qu’il ait fallu 44 ans à la mère de Jaden pour se souvenir de son camarade de classe cannibale, Mike a dit que c’était “la première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai appris qu’il avait été arrêté”.

Il a ajouté: “Je viens de me souvenir de cette étrange photographie qui est si obsédante aujourd’hui à regarder et de savoir que cette personne, en plein milieu, est Jeffrey Dahmer.”

Les détails des années de lycée de Dahmer ont été intensément étudiés à la suite de ses meurtres de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Son copain d’école John Backderf l’a décrit comme “calme et timide”, bien qu’il se soit fait un nom en tant que clown de la classe.

Le New York Times a rapporté que les farces du tueur étaient si populaires que certains camarades de classe se sont souvenus: “Ne fais pas de Dahmer” comme expression populaire.

Je ne pense pas que ce soit une coïncidence qu’il ait commencé à tuer à la fin de l’école. Jean Backderf

Backderf a rappelé comment Dahmer parlait avec affection de ces jours de sa cellule de prison comme “le meilleur moment de sa vie” parce qu’il avait des amis.

Il a ajouté: “Je ne pense pas que ce soit une coïncidence qu’il ait commencé à tuer à la fin de l’école.”

Trois semaines seulement après avoir obtenu son diplôme, il a fait sa première victime dans l’Ohio après avoir trouvé un auto-stoppeur alors qu’il se rendait à un concert de rock.

Steven Hicks a été matraqué et étranglé avec un haltère avant que Dahmer ne disséque son corps et n’enterre ses restes dans son jardin.

Il a horriblement déterré le corps du jeune de 18 ans des semaines plus tard et l’a dissous dans de l’acide, où il a ensuite pu écraser les os avec un marteau et les enterrer à nouveau dans son jardin.

Dahmer a finalement été arrêté en juillet 1991 après sa série de meurtres écœurants, avouant ses crimes mais affirmant qu’il était fou.

Cependant, quelques mois plus tard, un jury l’a finalement trouvé sain d’esprit dans les meurtres et l’a condamné à 15 peines à perpétuité consécutives.

Puis, deux ans plus tard, Dahmer a été tué en prison à l’âge de 34 ans par son codétenu Christopher Scarver.

Le meurtrier était connu comme un farceur parmi les copains du lycée Crédit : AFP