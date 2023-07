« Ma mentalité et ma tête ne vont pas changer », déclare Lionel Messi avant la présentation de l’Inter Miami

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde, Lionel Messi, a atterri à Miami mardi avant son transfert imminent vers l’Inter Miami, propriété de David Beckham. L’homme de 36 ans a atteint les États-Unis d’Amérique à bord d’un jet privé pour mettre la touche finale à un contrat de deux ans qui aurait une valeur d’environ 60 millions d’euros.

Dans une interview avec un réseau de télévision de son pays d’origine, le septuple vainqueur du Ballon d’Or a déclaré qu’il était satisfait de sa décision de déménager dans le pays nord-américain.

« Je suis content de la décision que nous avons prise. Je suis prêt et impatient de relever le nouveau défi », a déclaré l’ancienne star de Barcelone.

Malgré toutes ses innombrables réalisations pour le club et le pays, le génie de Rosario a ajouté qu’il est toujours aussi motivé pour donner le meilleur de lui-même à chaque fois qu’il sort sur le terrain.

« Ma mentalité et ma tête ne vont pas changer et je vais essayer, où que je sois, de donner le maximum pour moi et pour le club, pour continuer à performer au plus haut niveau », a déclaré l’ancien joueur du PSG.

Sans doute le meilleur joueur de l’histoire du sport, le couronnement de Messi est survenu l’année dernière lorsqu’il a aidé l’Albiceleste au sommet du football mondial en remportant la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

Messi a également mené la nation sud-américaine à un triomphe en Copa America et à une victoire en Finalissima pour orner davantage son illustre armoire à trophées.

Le déménagement de Messi sur les côtes nord-américaines donnerait à la nation l’élan dont elle a tant besoin avant la Coupe du monde 2026, qui devrait être organisée par les États-Unis avec ses voisins, le Canada et le Mexique.

La décision du magicien du pied gauche de passer à la MLS restera certainement un moment décisif dans l’histoire du football national.

Le battage médiatique autour de l’arrivée du meilleur joueur du monde à Miami a fait monter en flèche les prix des billets alors que les fans réclamaient l’occasion de voir l’une des plus grandes personnalités sportives de tous les temps tisser sa magie en chair et en os.

Messi devrait être dévoilé dimanche en tant que joueur de l’Inter Miami au stade DRV PNK de Fort Lauderdale lors d’une cérémonie de présentation spéciale.