Ma meilleure performance réside avec mon coach personnel Jaspal Rana : Manu Bhaker

Le tireur au pistolet indien Manu Bhaker a indiqué dimanche que le fait de ne pas avoir la liberté d’emmener son entraîneur personnel Jaspal Rana dans les grandes compétitions internationales pourrait freiner sa performance, et a demandé au NRAI de résoudre le problème.

Le légendaire tireur au pistolet Rana a récemment retrouvé Bhaker après la séparation très médiatisée il y a deux ans avant les Jeux olympiques de Tokyo. Rana travaille maintenant avec la multiple médaillée d’or de la Coupe du monde pour l’aider à décrocher une place de quota pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 et à remporter des médailles aux Jeux asiatiques de Hangzhou.

Mais la politique de la National Rifle Association of India (NRAI), qui consiste à interdire aux entraîneurs personnels d’accompagner les tireurs lors des compétitions internationales, est depuis longtemps un point sensible pour plusieurs tireurs d’élite.

«J’espère que cette situation sera bientôt réglée. J’ai demandé qu’il (Rana) m’accompagne pour les grandes compétitions, comme les compétitions de quota ou les Championnats du monde et tout ça… des événements majeurs au moins », a déclaré Manu à PTI en marge d’une cérémonie d’adieu organisée pour l’Asie. Équipe de tir liée aux jeux.

Les Jeux asiatiques de Hangzhou devraient débuter le 23 septembre.

Manu, qui a récemment manqué Rana lors des Championnats du monde à Bakou, espère cependant que le problème sera bientôt résolu.

« Très probablement, ce sera réglé. Je pense que Kalikesh (Singdeo, président du NRAI) me soutient vraiment et il m’a aidé dans certaines situations.

« Même les entraîneurs d’équipe sont très coordonnateurs (coopératifs) mais, je crois, ma meilleure performance réside uniquement avec mon entraîneur (personnel), c’est pourquoi nous nous sommes réunis », a ajouté Manu, vainqueur de neuf médailles d’or en Coupe du monde en épreuves individuelles et par équipes.

Interrogé sur les domaines clés sur lesquels Rana travaillait pour améliorer ses performances, Manu a déclaré que la capacité de la multiple médaillée d’or aux Jeux asiatiques à « me distraire de manière positive » était quelque chose qu’aucun autre entraîneur ne pouvait faire.

« Il (Rana) sait comment travailler avec moi. Il travaille avec moi depuis que je suis enfant et il connaît les astuces et les choses pour me distraire de manière positive, comme me changer les idées des choses qui me dérangent. Donc, je pense qu’il connaît le secret (pour faire de moi un meilleur tireur).

« Tout ce qui me fait oublier ma technique, j’en discute toujours avec lui. N’importe quoi, comme les examens qui approchent ou peut-être que je me suis disputé avec quelqu’un, alors c’est comme si je lui parlais de tout.

« Il me calme facilement ou me donne simplement une solution ou me dit quoi faire, quelle est la bonne chose à faire », a ajouté Manu, qui participera à l’épreuve du pistolet sportif à 25 m aux Jeux asiatiques.

Manu avait participé à trois épreuves de pistolet lors des Jeux asiatiques de Jakarta 2018, mais n’avait pas réussi à remporter de médaille. La tireuse de l’Haryana a déclaré qu’elle tenterait de donner sa meilleure performance à Hangzhou.

« Les attentes des Jeux asiatiques resteront toujours les mêmes. J’essaierai de donner la meilleure performance selon mes capacités et le mieux que je puisse faire pour l’équipe de tir indienne et le contingent indien. L’objectif serait donc le même : être dans la meilleure forme possible et pouvoir donner le meilleur de moi-même.

Manu a ajouté qu’elle continuerait à s’entraîner et à concourir dans les épreuves de pistolet 10 m et 25 m et qu’elle accorderait la même importance aux deux, même si elle participerait à l’épreuve du pistolet 25 m aux Jeux asiatiques.

« Autant que j’aime mes autres épreuves (pistolet à air comprimé 10 m), j’aime aussi le 25 m… J’aimerais tirer au 10 m et je ferais aussi de mon mieux au 25 m », a-t-elle ajouté.

Le champion de tir espère décrocher une place de quota aux Jeux olympiques de Paris lors des Championnats d’Asie à Changwon, en Corée du Sud, qui auront lieu après les Jeux asiatiques.

« Je pense que (les Championnats d’Asie) seront une compétition brillante et toute l’équipe de tir, moi y compris, nous sommes tous prêts et attendons avec impatience l’événement pour les places de quota. »

Le dysfonctionnement du pistolet lors des JO de Tokyo 2020, qui lui a probablement coûté une place en finale du pistolet à air comprimé 10 m, revient-il même la hanter ?

Manu a indiqué que c’était un de ces jours où cela se produisait, ajoutant qu’elle avait « pleine confiance » dans son équipement.

« Je pense que chaque fois que vous participez à une compétition, vous devez avoir pleinement confiance en votre équipement et en vos capacités.

« Si vous avez le moindre problème de confiance, je ne pense pas que vous soyez prêt à tirer dans la compétition, vous devez donc avoir pleinement confiance en tout ce qui est possible, en votre équipement, en vous-même, en votre entraîneur et en toute l’équipe. « .

La championne de tir estime que les leçons apprises en tant qu’athlète de haut niveau l’aideront lorsqu’elle en aura fini avec ce sport.

« J’en ai fini avec mon baccalauréat en sciences politiques. Maintenant, je étudie l’administration publique à l’Université du Pendjab, tout comme tous les sujets politiques comme les relations internationales, l’administration indienne et des trucs comme ça.

« L’expérience que je vis en voyageant, en socialisant avec différentes personnes, différents horizons, différents pays, cultures… ça compte vraiment. Je pense que vous devriez avoir quelque chose côte à côte (sur lequel vous appuyer).

« Si vous accordez autant d’attention à une chose en particulier, cela vous fera probablement perdre la tête. Donc, avoir deux choses est un bonheur pour moi et j’apprécie ça. »

