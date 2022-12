Ma mastectomie m’a fait sentir la moitié de la femme que j’étais

Cet article à la première personne est écrit par Ishbel Moore, qui vit à St. Andrews, Man. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Je me tenais devant les portes de l’ascenseur au troisième étage de l’hôpital. Une main agrippait la perche à perfusion à roulettes et l’autre tenait fermement les chemises d’hôpital. La froideur du sol s’infiltrait à travers les pantoufles en papier bleu.

J’étais en train de marcher toutes les heures quand certains sons m’ont fait m’arrêter. À ma droite, le cri vigoureux d’un bébé. A ma gauche, les doux murmures de la tristesse. Travail et accouchement vs soins palliatifs. Et je n’étais ni dans l’un ni dans l’autre, mais pourtant entre les deux.

Je venais de subir une mastectomie. J’étais en vie, mais une partie de moi était partie. Qui suis-je maintenant ? La moitié de la femme que j’étais autrefois. Quelque part entre la maternité et la mort ?

J’étais déjà à l’hôpital depuis sept jours. J’étais tombé sous le pouvoir de l’anesthésie à 8 heures du matin le premier jour. Les deux chirurgiens étaient prêts. L’un enlevait le sein incriminé et l’autre utilisait la graisse de mon abdomen pour en construire un nouveau. Le sein restant serait réduit pour correspondre. La doublure argentée! Quelle femme de plus de 50 ans, mère de trois enfants, ne voudrait pas de seins plus ronds et d’un ventre plus plat ?

Quand je me suis réveillé de l’opération, j’ai demandé quelle heure il était.

Minuit.

“Je suppose que je t’ai causé des ennuis,” dis-je à l’infirmière en vol stationnaire.

Elle a ajusté la perfusion intraveineuse. “Le médecin viendra vous parler.”

« Est-ce que mon mari est toujours là ?

“Je ne sais pas,” dit-elle. “Je vais vérifier.”

Michel est apparu. Il avait l’air blême. Un chirurgien lui avait parlé vers midi, mais personne d’autre ne lui avait parlé depuis. C’est 12 heures d’attente et d’inquiétude. D’être ignoré.

Pour paraphraser les événements des jours suivants, après des interventions chirurgicales répétées et trois tentatives de reconstruction ratées, j’ai levé les mains. “Laisse moi seul.” La réduction de l’autre sein devrait attendre.

De retour dans la salle d’opération, il n’y avait pas assez de peau sur le site de la chirurgie pour me refermer correctement, et donc une greffe de peau a été prélevée sur le haut de ma cuisse et les médecins ont fait un patch de 2 x 2 pouces.

Maintenant, j’étais à plat d’un côté de ma poitrine et inconfortablement gros et pendant de l’autre.

J’ai roulé autour des protections, penché en avant à cause de tous les points de suture. Il n’y avait aucun moyen de camoufler l’évidente disparité de mon apparence. Les gens étaient-ils bouche bée ou étais-je vraiment trop sensible ?

Que se passerait-il à ma sortie de l’hôpital ? Qu’est-ce que je porterais ? A quoi pensait mon mari ? Mes enfants ? Comment pourrais-je fonctionner ? Oui, il y aurait un soutien-gorge de maintien de prothèse, mais cela ne serait pas entré dans ma vie tant que mon site de mastectomie n’était pas bien guéri et qu’une réduction avait eu lieu sur mon sein gauche.

Où pourrais-je me cacher ?

C’est là où je pensais quand je suis arrivée à l’ascenseur à la jonction des soins palliatifs et du travail et de l’accouchement. Les souvenirs persistaient d’allaiter mes bébés, de profiter de la sexualité d’une forme féminine, d’être en bonne santé, avec ma vie devant moi.

Au bout de cet autre couloir se trouvaient les longues et interminables journées de dire au revoir, de mourir.

J’étais au bas de la balançoire du pendule de la vie. Ce n’était pas vers la jeunesse.

Trois jours plus tard, j’ai été libéré. Je n’ai pas eu de réponses. Seule détermination.

Je vais comprendre. Je porterai de belles écharpes. Je vais sortir dîner, j’ai de la famille et des amis chez moi et j’ai des discussions difficiles. Je ferai face à toute autre situation humiliante avec autant de grâce et de dignité que possible.

L’opération de réduction réussie a eu lieu quelques mois plus tard. Les dames qui m’ont équipé pour ma prothèse et mon soutien-gorge étaient gentilles. J’ai de nouveau fait face au monde – une version ajustée de moi-même.

Mes relations sont aussi fortes et aimantes qu’elles ne l’ont jamais été, et je suis toujours en vie pour en profiter. Je n’ai jamais vraiment accepté tout ce qui s’est passé ni ce à quoi je ressemble maintenant. Mais j’ai appris à vivre avec, à ne pas pleurer quand je me regarde dans le miroir.

