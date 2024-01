« Ma maison est un laboratoire d’idées » : une maison fantastique en France | Intérieurs

Til n’y a pas de frontières entre mon travail et ma vie privée », déclare l’architecte et décorateur d’intérieur Claude Cartier. C’est pourquoi sa maison lyonnaise est stratégiquement située à côté de son propre studio et de sa boutique. L’appartement de deux chambres fait même parfois office de salle d’exposition.

Lorsque Claude a acheté la propriété, elle savait qu’elle devrait s’appuyer sur ses 40 années d’expérience dans l’industrie pour concrétiser sa vision de retravailler l’ensemble de l’aménagement. « L’une des rares bizarreries de l’appartement que j’ai vraiment aimé et que j’ai conservée est une niche en forme de croissant près de l’entrée », explique-t-elle. Le reste de la maison avait besoin d’une refonte complète, de haut en bas, mais cet espace a été reflété dans tout le projet.

Touche légère: art dramatique dans la salle à manger. Photographie : Guillaume Grassett/Inside Living

“Nous avons découpé une forme d’arc dans le plafond qui mène du couloir au salon et la forme arquée se reflète dans l’emplacement des carreaux noirs et blancs sur le sol”, explique Claude. À l’entrée, l’espace semble riche, mais discret. «Je voulais que le couloir soit très monochrome et sombre», ajoute-t-elle. « Puis, lorsque vous tournez à gauche, vous constatez une influence méridionale dans l’utilisation des couleurs et des matériaux. J’adore le sud et je voulais en injecter un peu dans l’appartement en utilisant de joyeux accents méditerranéens.

Il y a quelque chose de particulièrement joyeux dans chaque espace individuel, qu’il s’agisse de la couleur ou des formes ludiques qu’elle intègre à travers des coussins, des textiles ou des œuvres d’art. Dans le couloir, Claude a astucieusement placé un grand miroir qui fait croire à l’œil qu’il y a une double arcade. « Cet appartement n’est pas aussi grand qu’il y paraît », dit-elle. « Avant, je vivais dans un bâtiment deux fois plus grand, mais lorsque les gens viennent nous rendre visite, ils ne le remarquent pas. C’est parce que j’ai créé une succession de décors de pièces et cela donne l’impression d’être un espace plus grand.

En avance : Claude Cartier allongé dans la niche du hall. Photographie : Guillaume Grassett/Inside Living

Des rideaux ont été utilisés pour créer une délimitation douce dans l’espace de vie ; Claude a utilisé un ensemble de velours aigue-marine pour recouvrir un mur entier, qui peut être retiré pour révéler sa collection de livres. Les textiles sont essentiels à l’espace, ajoutant de la couleur, tandis que des éléments comme les tapis CC-Tapis (conçus par Claude) apportent du confort sous les pieds. Chaque meuble qu’elle a choisi a souvent été personnalisé – prenez le Canapé Julep par Tacchini, par exemple, qui a été recouvert de tissu par Créations Métaphores.

Les matériaux de luxe continuent d’ajouter du drame : une peinture sur soie minimaliste de l’artiste Justin Morin drape la porte séparant le salon de la chambre. Dans cette chambre principale, Claude rend hommage à Gio Ponti avec des rayures jaunes au plafond qui rappellent l’appartement de l’architecte à Milan. L’art et le mobilier se mélangent dans ce havre de paix qui sert d’espace de détente. «Je suis tombé amoureux du collectif de design multidisciplinaire Uchronie et j’ai ses chaises Sunny 1 et 2 dans ma chambre ainsi que dans le salon et le couloir, et la table d’appoint Rosie est ici aussi.

Faire une entrée : le couloir visuellement époustouflant. Photographie : Guillaume Grassett/Inside Living

“Dans la chambre d’amis, nous avons aménagé des armoires de chaque côté du lit avec des niches et nous avons utilisé un tapis de ma collection comme tête de lit.” C’est la seule pièce où ils ont pu conserver le sol en terrazzo d’origine. « Je suis passionné de mobilier, j’ai dépassé les limites que j’impose habituellement aux autres projets. Il y a des fils de couleurs communs dans tous les projets, mais j’ai également créé des contrastes de matériaux avec, par exemple, des murs carrelés et un plafond en feuilles d’argent », dit-elle.

Dans la salle à manger, Cristina CélestinoLes carreaux en terre cuite Acanti de contribuent à donner vie à l’esthétique méditerranéenne de Claude.

Un délice ensoleillé : la chambre avec des rayures jaunes au plafond Gio Ponti. Photographie : Guillaume Grassett/Inside Living

Un sobre Boulthaup La cuisine contraste avec les scènes imaginatives que Claude a mises en scène. «Je voulais quelque chose qui contraste avec le fantasme», dit-elle. Les étagères ouvertes et les œuvres d’art contribuent à adoucir cet espace, tandis que les carreaux Studio Pepe sur les murs ajoutent un intérêt au design. « Le défi était de créer un scénario de couleurs vives qui me convenait, des couleurs sombres un peu dramatiques, comme l’entrée », poursuit-elle.

Claude a même su faire de la salle de bain une scène intéressante et au lieu de cacher les WC, elle s’est procuré une joyeuse unité auprès d’une entreprise française. Trône.

« L’appartement est pour moi un véritable laboratoire d’idées. C’est avant tout ma bulle privée où j’aime me ressourcer, écouter de la musique et recevoir des amis. Mais c’est aussi un scénario que j’aime partager.

claude-cartier.com