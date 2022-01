Ma maison est tellement moisie que je dois dormir sur mon canapé du salon

La maison d’une maman est tellement envahie par la moisissure qu’elle est obligée de dormir sur le canapé de son salon.

Taylor Martin, qui partage la maison infestée d’humidité avec son partenaire et sa fille de deux ans, a déclaré qu’elle était tellement gênée par l’état de sa maison qu’elle ne pouvait pas avoir d’amis.

Taylor a dit qu’elle s’inquiétait pour la santé de sa fille 1 crédit

La mère, qui vit dans le comté de Down, en Irlande du Nord, a déclaré à Belfast Live qu’elle se sentait « dégoûtante » de vivre dans l’humidité.

Elle a déclaré: « Quand nous avons emménagé, l’endroit était dégoûtant de fond en comble, il était couvert d’humidité et de moisissure.

« J’ai téléphoné au Housing Executive pendant environ six mois, sans arrêt, tous les jours et je n’obtenais rien. »

Taylor a déclaré qu’après avoir emménagé il y a un an, elle avait passé des jours à nettoyer la moisissure – mais elle revenait sans cesse.

Elle affirme également que sa famille souffre de toux incessantes et de symptômes pseudo-grippaux en respirant l’humidité et la moisissure.

Elle a déclaré: « Ça a commencé à remonter le mur et autour du lit – ça nous rendait vraiment malade.

« Cela affecte plus de choses que vous ne le pensez. Comme nous dormons sur le canapé, nous avons toujours mal au dos, nous n’obtenons pas vraiment de routine.

« Tout est un peu fou en ce moment.

« Je veux juste être fier de ma maison, d’avoir mes amis et ma famille. Ça me déprime beaucoup. C’est arrivé au stade où j’ai l’impression d’être dégoûtant parce que je dois y vivre. »

Taylor affirme qu’elle et son partenaire ont dû remplacer leur matelas à cause de la moisissure et ont dû débourser pour de nouveaux vêtements ravagés par l’humidité.

Elle a dit qu’elle sortait sa jeune fille de la maison aussi longtemps que possible pendant la journée parce qu’elle s’inquiétait des effets sur sa santé.

La nuit, Taylor a installé des radiateurs dans la chambre de son enfant, ce qui a évité le pire de la moisissure, mais elle et son partenaire se réveillent si froids qu’ils peuvent voir leur souffle le matin.

Et elle a dit qu’ils avaient dépensé une fortune en chauffage.

Après des mois d’appels, Taylor a déclaré qu’elle avait finalement reçu la visite de patrons du logement qui avaient pulvérisé la moisissure – mais a conseillé qu’elle et son partenaire continuent de dormir sur le canapé.

« J’ai demandé s’ils s’attendaient à ce que nous continuions à dormir sur le canapé tout le temps ? C’est un peu une blague. J’étais hors de moi, je ne savais pas quoi faire », a déclaré Taylor.

Un porte-parole du Housing Executive a déclaré: «Notre personnel a visité cette propriété avant Noël et a utilisé des traitements pour éradiquer la moisissure sur place.

«Nous avons également commandé un rapport qui recommandait d’installer de nouvelles plaques de plâtre thermiques pour fournir une solution à plus long terme aux problèmes de la propriété.

« Cela sera installé dans les semaines à venir et une inspection complète aura ensuite lieu.

« En attendant, nous continuerons à assurer la liaison avec nos locataires et à surveiller tout problème qu’ils pourraient avoir. »

La maison est infestée de moisissure 1 crédit