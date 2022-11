Ma maison du conseil humide est couverte de limaces et de champignons – même mon four a de la moisissure… Je dois cuisiner mon dîner dans une friteuse à air

Une femme HANDICAPÉE fulmine devant l’état “dégoûtant” de sa maison humide qui est criblée de limaces et de champignons.

Rosie Spicer, 69 ans, a déclaré que la moisissure et l’humidité se sont même propagées à son four dans son appartement du conseil à Leeds, dans le Yorkshire.

Rosie Spicer dit que des champignons ont commencé à pousser dans sa propriété Crédit : MEN Media

Et la retraitée handicapée affirme également avoir trouvé des limaces dans son appartement Crédit : MEN Media

Elle prétend que son four est tellement moisi qu’elle doit cuisiner dans une friteuse à air Crédit : MEN Media

Et elle dit que c’est devenu si mauvais que les champignons poussent dans toute la propriété.

La retraitée, qui souffre d’emphysème pulmonaire et de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), affirme qu’elle doit utiliser une friteuse à air pour cuisiner ses repas car son four est également moisi.

La retraitée Rosie dit également qu’elle a trouvé des limaces dans son appartement et affirme que sa maison doit être entièrement refaite en raison de la quantité de fuites.

Des images dégoûtantes partagées avec LeedsLive montrent de la moisissure qui se développe à l’intérieur du four ainsi que des sols déchirés, des carreaux cassés ou manquants, des limaces à l’intérieur de la propriété et des sols humides.

Rosie affirme que sa santé s’est détériorée en raison de l’état de son appartement et dit qu’elle a souffert d’infections pulmonaires en conséquence.

La retraitée ajoute qu’elle a été une fois forcée d’utiliser un pot de bébé pendant que des travaux étaient entrepris dans la salle de bain.

Elle prétend également avoir signalé les problèmes au conseil municipal de Leeds et dit qu’elle a toujours les mêmes problèmes malgré l’appel des travailleurs pour les résoudre.

L’ancienne chef de restauration Rosie a déclaré: «C’est censé être pour les retraités et ils ne font rien, c’est dégoûtant, ce n’est pas dans un mauvais quartier.

“Je ne peux même pas travailler, je travaillais avant mais ça m’a fait arrêter, je suis à la retraite mais j’ai travaillé en cuisinant pour des œuvres caritatives mais je ne peux plus faire ça maintenant.

“Si je marche de ma chambre à ma salle de bain, je suis tout de suite essoufflé, ça m’a rendu encore plus malade.”

Rosie a déclaré que les limaces ont alors commencé à arriver après des fuites dans sa salle de bain.

Elle a poursuivi: «La fuite a commencé depuis la salle de bain, elle s’est propagée à travers le plancher et dans le couloir, autour de la cuisine. Je recevais des limaces, elles arrivaient à cause de l’humidité, elles étaient horribles. Je suis allé aux toilettes et je suis monté sur l’un d’eux.

“Ma cuisinière a de la moisissure. Je ne peux pas l’utiliser et je n’ai pas les moyens d’en acheter un nouveau. Je dois utiliser une friteuse à air.

Et Rosie, qui utilise un scooter de mobilité, a déclaré qu’elle voulait s’exprimer pour sensibiliser les autres qui se trouvent également dans une situation similaire.

Elle a ajouté: «Je veux souligner combien sont dans cette même situation. Je veux dire que si j’avais eu beaucoup d’argent, j’aurais tout fait moi-même et j’aurais demandé aux gens de le faire pour moi, je ne devrais pas être dans cette situation.

« J’ai un nébuliseur et de l’oxygène dans ma chambre. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point je suis handicapé.

“Cela ne devrait pas arriver de nos jours, je n’ai jamais rien connu de tel.”

Un porte-parole du conseil municipal de Leeds a déclaré: «Nous sommes conscients d’un problème de réparation en suspens et avons convenu d’un calendrier des travaux à terminer.

“Nous travaillons actuellement avec le locataire pour convenir d’un plan de livraison.”