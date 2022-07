Ma maison de rêve s’est transformée en cauchemar lorsque j’ai reçu des notes effrayantes du harceleur ‘The Watcher’ – et il est toujours là

La maison de rêve d’une FAMILLE s’est transformée en une maison d’horreurs après avoir été bombardée de lettres terrifiantes par un personnage mystérieux se faisant appeler “The Watcher”.

Derek et Maria Broaddus ont acheté la magnifique maison de six chambres dans le quartier verdoyant de Westfield, dans le New Jersey, pour 1,3 million de dollars en juin 2014, mais quelques jours plus tard, ils ont reçu leur première note anonyme.

Ils ont finalement vendu la maison de 6 chambres pour 400 000 $ de moins que ce qu’ils avaient payé Crédit : AP : Associated Press

Maria et Derek Broaddus et leurs trois enfants n’avaient même pas emménagé lorsque le harcèlement a commencé Crédit : Facebook

Les lettres effrayantes envoyées à l’adresse ont révélé que l’auteur connaissait de nombreux détails intimes de leur vie et de l’aménagement de la maison tout en avertissant que si les enfants descendaient au sous-sol, leurs parents “ne les entendraient jamais crier”.

Chacune des lettres était signée uniquement par “The Watcher”.

Contacté par The Sun Online, Derek Broaddus a décrit les événements du 657 Boulevard comme “une expérience traumatisante” et a déclaré que sa famille “essayait de passer à autre chose”.

Cependant, il a averti qu’il pensait que l’auteur des lettres n’était pas parti.

“Il y a un fou mentalement déséquilibré dans ce quartier”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

Westfield, à seulement 28 miles de Manhattan, est l’un des endroits les plus sûrs où vivre en Amérique.

Pour les Broadduses, acheter la maison coloniale néerlandaise au 657 Boulevard était la réalisation d’un rêve de toute une vie.

Maria est née à Westfield, et la nouvelle maison spacieuse avec quatre salles de bains et plus de 3 800 pieds carrés se trouvait à quelques pâtés de maisons de la maison de son enfance.

Derek, qui a grandi dans la classe ouvrière du Maine, avait gravi les échelons pour devenir vice-président senior d’une compagnie d’assurance new-yorkaise avant son 40e anniversaire.

Ils étaient tombés amoureux de la maison et les trois enfants du couple avaient déjà commencé à débattre de la cheminée que le Père Noël utiliserait à Noël.

Trois jours seulement après la fermeture de la maison par les Broadduse, Derek peignait sa nouvelle maison lorsqu’il est sorti pour vérifier le courrier.

À l’intérieur se trouvait une lettre, adressée d’une écriture épaisse et maladroite au “nouveau propriétaire”, et une note dactylographiée.

Commençant chaleureusement, la note commençait : « Cher nouveau voisin au 657 Boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier.

Mais rapidement, la lettre a pris une tournure sinistre, alors que l’écrivain poursuivait : “Comment t’es-tu retrouvé ici ? Le 657 Boulevard t’a-t-il appelé avec sa force intérieure ?”

L’auteur a poursuivi en disant que la maison avait “été le sujet de ma famille pendant des décennies”, et a déclaré qu’il avait “été chargé de surveiller et d’attendre sa seconde venue”.

Si vous étiez en haut, vous ne les entendriez jamais crier ‘Le guetteur’

Ils ont ensuite demandé si les propriétaires savaient “ce qui se cache dans les murs” de la maison et ont dit qu’ils “découvriraient” pourquoi ils étaient là.

Plus obsédant que tout, l’auteur de la note a révélé qu’ils avaient déjà commencé à surveiller la famille, identifiant divers détails personnels tels que leur mini-fourgonnette Honda ainsi que le fait qu’ils avaient embauché des constructeurs pour rénover la maison.

Il a averti que le couple rendrait la maison “malheureuse” s’il la changeait, et a fait une référence effrayante à leurs enfants.

“The Watcher” savait même combien d’enfants le couple avait et a dit qu’ils voulaient que la maison soit remplie de “sang jeune”.

Il n’y avait pas d’adresse de retour sur l’enveloppe et l’auteur a taquiné les propriétaires en leur disant qu’ils pouvaient être un voisin ou simplement un passant.

La lettre se terminait par un avertissement qu’elle ne serait pas la dernière, disant : « Bienvenue mes amis, bienvenue. Que la fête commence », suivi d’une signature dactylographiée : « The Watcher ».

Seul dans la maison après 22 heures, Derek était terrifié. Après avoir couru dans la maison pour éteindre toutes les lumières, il a appelé le service de police de Westfield.

Maquette de la première des lettres effrayantes de ‘The Watcher’ Crédit : LE SOLEIL

Un officier qui est venu à la maison a lu la lettre et a dit: “Qu’est-ce que c’est que ce bordel?”

Il a demandé si Derek avait des ennemis et a recommandé de déplacer une pièce d’équipement que les constructeurs avaient laissée à l’extérieur du porche arrière au cas où le mystérieux harceleur essaierait de la lancer à travers une fenêtre.

Après avoir contacté les propriétaires précédents, Derek a découvert que ce n’était pas la première note de ce genre.

Quelques jours avant de déménager, le couple de personnes âgées avait reçu une note étrange similaire, également signée par “The Watcher”, mais a déclaré qu’il s’agissait du premier événement de ce type en 23 ans de vie dans la maison.

La police leur a dit de ne parler à personne des lettres et a déclaré que tous les voisins étaient des suspects.

DEUXIÈME LETTRE

Deux semaines après la première note, Maria s’est arrêtée à la maison et a découvert une deuxième lettre qui, horriblement, s’adressait au couple par son nom.

Mal orthographié le couple comme “M. et Mme Braddus”, il semblait que “The Watcher” était assez proche pour entendre leurs conversations, a rapporté The Cut du New York Magazine.

Il a également identifié leurs trois enfants par ordre de naissance et leurs surnoms, et a déclaré: “Je suis heureux de connaître vos noms maintenant et le nom du jeune sang que vous m’avez apporté.”

La lettre demandait si les entrepreneurs embauchés par le couple avaient “déjà trouvé ce qu’il y a dans les murs”.

Il a poursuivi: “Cela fait des années et des années que les jeunes sangs ne règnent plus dans les couloirs de la maison. Avez-vous déjà trouvé tous les secrets qu’ils recèlent? Est-ce que les jeunes sangs joueront dans le sous-sol? Ou ont-ils trop peur de descendre le vrai?”

L’auteur a ajouté: “C’est loin du reste de la maison. Si vous étiez à l’étage, vous ne les entendriez jamais crier.”

Terrifiés, Derek et Maria ont cessé d’amener leurs enfants à la maison et ont déjà commencé à envisager de vendre la maison de leurs rêves.

Plusieurs semaines plus tard, une troisième lettre est arrivée, disant: “Où es-tu allé? Tu manques au 657 Boulevard.”

CHASSE ‘LE VEILLEUR’

Westfield est l’un des quartiers les plus prisés des États-Unis et la concurrence pour les maisons est féroce.

Cela a conduit les Broadduses à soupçonner initialement que “The Watcher” était un acheteur potentiel mécontent qui avait perdu le 657 Boulevard.

Une autre théorie plus évidente était que c’était un voisin.

Les lettres avaient été traitées dans un centre de distribution à proximité, ce qui signifie qu’elles avaient été envoyées localement, et la première portait le cachet de la poste du 4 juin, avant que la vente ne soit rendue publique.

L’un des suspects était leur voisin, Michael Langford. Il avait la soixantaine mais vivait toujours avec sa mère âgée et plusieurs de ses frères et sœurs dans leur maison.

Un autre voisin a décrit la famille comme étrange et l’a comparé à la figure recluse de Boo Radley de To Kill A Mockingbird de Harper Lee.

Son frère a déclaré que Michael avait reçu un diagnostic de schizophrénie lorsqu’il était jeune et qu’il était connu pour faire des choses étranges, comme se promener dans les jardins des voisins ou jeter un coup d’œil par les fenêtres des maisons en cours de rénovation.

La famille disposait également d’un point de vue unique pour voir la maison.

Derek et Maria ont employé un détective privé et deux anciens agents du FBI qui ont tous surveillé la maison et effectué des vérifications des antécédents des Langford.

Cependant, la famille a toujours nié toute implication et aucune preuve directe n’a pu être trouvée, de sorte que Michael a finalement été innocenté.

Il est décédé en 2020 et sa famille reste livide à ce jour.

“Ça f***** ne finit jamais”, a déclaré un frère furieux à The Independent. “Je suis son frère; je suis propriétaire de la maison g *****n.

“Nous avons été accusés d’avoir fait quelque chose que nous n’avions pas fait. Avons-nous déjà reçu des excuses de la part de la police?”

Les Broadusse, trop effrayés pour emménager dans leur nouvelle maison, l’ont louée, et disent qu’une autre lettre est arrivée en 2017, avertissant de diverses tragédies qui pourraient avoir lieu, comme des accidents de voiture, des incendies ou la mort subite d’un être cher.

Alors que la nouvelle des événements effrayants se répandait dans le New Jersey, un certain nombre de théories ont surgi.

Il s’agissait notamment d’un farceur ou d’un agent immobilier, ou même de quelqu’un qui vivait derrière les murs ou dans un espace de la maison depuis des années.

Certains ont même soupçonné les Broaddus d’avoir envoyé les lettres eux-mêmes, après avoir subi les remords de l’acheteur pour l’achat et tenté de récupérer leurs pertes.

La famille a finalement vendu la maison en 2019 pour une perte de 400 000 $.