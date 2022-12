Ma maison a failli brûler après l’échec de la farce de Noël d’Elf on the Shelf – je lance un avertissement urgent à tous les parents

Une maman a émis un avertissement urgent pour Noël après qu’une farce d’Elf on the Shelf ait mal tourné et ait presque brûlé sa maison.

Max Oliver, 27 ans, a été horrifié après avoir trouvé le jouet en plastique carbonisé et fondu après avoir pris feu alors qu’elle et son partenaire organisaient une scène festive pour son fils Charlie.

La maison de Max Oliver a presque brûlé après que son elfe sur l’étagère a pris feu Crédit : Kennedy Newsand Media

Elle et son petit ami ont dû cacher le jouet détruit à son fils Charlie Crédit : Kennedy Newsand Media

Max, de Cornwall, et son partenaire se sont levés du lit à peine 15 minutes après avoir mis l’elfe dans le salon alors que l’odeur âcre de plastique brûlé flottait dans la maison.

Terrifié que la maison soit en feu, le couple cherche désespérément la source de l’odeur, avant que Max ne remarque le bas coloré du jouet suspendu au plafonnier.

D’abord soulagée, elle se mit à rire hystériquement lorsqu’elle remarqua le visage de la poupée

L’elfe était assis à côté de l’ampoule chaude de la lampe, la laissant carbonisée et fondue, la tête enfoncée.

Max a déclaré: “Ce n’était pas seulement fondu – il a été incinéré – c’était noir. J’étais hystérique, je pensais que c’était absolument hystérique.

“Mon partenaire était un peu inquiet qu’il y ait un incendie dans la maison, puis il a vu le côté amusant. Nous étions tous les deux froissés et c’était l’une de ces choses amusantes.

“J’ai tout de suite su que c’était l’elfe qui avait fondu mais je ne savais pas qu’il fondrait si mal.”

La lumière avait été éteinte lorsque son petit ami y avait placé l’elfe, mais elle était restée allumée toute la journée et l’ampoule était chauffée à blanc.

Le couple s’est vite rendu compte que, aussi drôle qu’ils aient trouvé la mésaventure, Charlie, alors âgé de cinq ans, serait beaucoup moins amusé.

Max a ajouté: “C’était environ deux semaines avant Noël, nous pensions que nous ne pouvions pas le lui montrer car cela le marquerait à vie.”

Au lieu de cela, ils ont proposé une solution de Noël qui leur a permis de remplacer l’elfe détruit par un remplacement identique.

Max a expliqué: “Nous l’avons caché sous l’évier et avons écrit une note de l’elfe pour dire” Je devais aider le Père Noël dans le magasin de jouets – je serai de retour dans quelques jours “.

“J’ai ensuite fait le tour pour essayer de trouver un nouvel elfe, mais comme c’était une semaine ou deux avant Noël, il ne restait plus aucun elfe.

Heureusement, elle a pu en trouver un et le petit garçon a trouvé ce qu’il savait être le même elfe dans le sapin de Noël, avec une note le remerciant d’avoir été patient avec le Père Noël.

La maman soulagée a déclaré: “Le nouvel elfe a survécu ces deux dernières années et il n’y a plus eu d’incidents depuis.”

Le vieil elfe est resté sous l’évier et sera apparemment mis dans une boîte à souvenirs pour rester dans la maison pour toujours.

Le visage de l’elfe avait été fondu par une ampoule chauffée à blanc Crédit : Kennedy Newsand Media