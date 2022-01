Ma machine à laver a EXPLOSÉ – Currys m’a dit que ce n’était pas grave mais j’ai peur que cela puisse blesser l’enfant de quelqu’un

Un HOMME a averti les clients de Currys après que sa machine à laver ait explosé alors qu’elle n’était même pas allumée.

Gordon Bird a déclaré qu’il était terrifié que les enfants puissent être gravement blessés ou même tués si les machines d’autres familles subissaient le même sort.

Gordon Bird s’est dit choqué par l’incident Crédit : Gordon Bird/ Le Soleil

Le verre recouvrant la porte de la machine s’est complètement brisé Crédit : Gordon Bird/ Le Soleil

L’informaticien, 49 ans, a expliqué qu’il discutait avec sa mère sur Skype dans le salon à l’étage de sa maison à Fleet, Hamps.

Gordon a dit qu’il avait entendu un coup tout-puissant de la cuisine – qui est l’arrière-salle au rez-de-chaussée – et craignait que quelque chose à l’intérieur de la maison de son voisin soit tombé et brisé, ou que des verres se soient écrasés sur son égouttoir.

Il a déclaré au Sun : « En fait, je pensais que tous les verres sur l’égouttoir étaient tous tombés. Je viens de l’entendre exploser. Ma mère à qui je parlais sur Skype à l’époque a même dit » Qu’est-ce que c’était?

« Je suis descendu et je me suis tenu sur quelque chose et j’ai pensé ‘Qu’est-ce que c’est’ – c’était un morceau de verre.

« Ce qui m’a traversé l’esprit était d’imaginer s’il y avait un enfant dans la maison, imaginez s’il était en cycle d’essorage et imaginez à quel point c’est dangereux. »

Il a ajouté: « Je ne peux pas croire à quel point une machine à laver peut être dangereuse. Je n’avais jamais pensé que la chose pourrait exploser. »

Les images montrent des éclats de verre pointu sortant d’un trou vide dans la machine à laver Logik L712WM20 de Gordon, âgée de dix mois, qui était autrefois la porte.

L’homme de 49 ans a déclaré qu’il était « stressé » après plusieurs tentatives infructueuses de contacter Currys au sujet du « danger urgent », affirmant qu’il n’avait été contacté par un représentant qu’après une semaine d’appels et d’e-mails et même en contactant divers PDG sur Linkedin.

Il a déclaré: « Ce qui me stresse, c’est le temps qu’il m’a fallu pour contacter quelqu’un pour remarquer qu’un accident s’est produit.

« Quand j’ai parlé au gars de Currys, il m’a dit qu’ils en avaient trois par jour – je ne sais pas si c’est ce modèle. »

Gordon a déclaré qu’il craignait que l’entreprise n’ait pas pris l’incident au sérieux – et souhaite avertir les autres du « danger urgent », en particulier toute personne ayant de jeunes enfants vulnérables ou des animaux domestiques qui pourraient être gravement blessés par l’explosion de la machine à laver.

Il a dit : « Sérieusement, si cette chose peut exploser lorsqu’elle est éteinte, imaginez ce qui pourrait arriver s’il y avait un enfant ou un animal de compagnie à proximité ?

« Il ne s’est même pas cassé en toute sécurité, le verre de sécurité est censé se briser en morceaux non tranchants et je me suis en fait coupé la main. S’il s’agissait d’un enfant, il serait probablement hospitalisé pour des points de suture.

Gordon affirme qu’il a finalement été contacté par Currys qui lui a dit qu’ils ne considéraient pas l’explosion comme « dangereuse » et que les machines étaient « fabriquées selon les normes ».

« Eh bien, la norme est clairement erronée », a-t-il ajouté.

Gordon a déclaré que quelqu’un viendra retirer la machine plus tard cette semaine et qu’il a demandé son argent pour la machine de 180 £.

Un porte-parole de Currys a déclaré au Sun: « Nous prenons la sécurité de nos clients très au sérieux et nous avons mis en place des processus rigoureux pour garantir que tous nos produits respectent et, dans certains cas, dépassent les dernières normes de sécurité du marché.

« Nous ne savons pas que les éclats de verre sont un phénomène courant dans les machines à laver Logik, mais nous enquêtons en priorité sur le problème de M. Bird. »

Gordon est terrifié qu’un enfant puisse se blesser Crédit : Gordon Bird/ Le Soleil

Des éclats de verre vus à l’intérieur de la machine Crédit : Gordon Bird/ Le Soleil