Ma liste de souhaits iOS 17 : chaque nouvelle fonctionnalité que je veux voir à la WWDC

C’est aujourd’hui le jour. Apple devrait tenir lundi sa présentation liminaire de la conférence mondiale des développeurs, au cours de laquelle le PDG Tim Cook et son gang devraient annoncer la prochaine version majeure du logiciel iPhone, iOS 17. Bien que les rumeurs indiquent que la mise à jour logicielle est éclipsée par le nouveau matériel Mac et un casque AR / VR dont on parle depuis longtemps et qui n’a pas encore été annoncé, la prochaine version d’iOS devrait encore bénéficier d’améliorations significatives.

Il pourrait inclure une fonctionnalité qui vous permet afficher plus d’éléments sur votre écran de verrouillageselon Bloomberg rapport. L’écran de verrouillage afficherait les rendez-vous du calendrier, la météo et les notifications, similaires aux appareils Android vers 2019 et aux écrans intelligents comme Amazon Echo Show. Cela suivrait sur les talons d’iOS 16, qui a apporté une refonte majeure de l’écran de verrouillage de l’iPhone qui l’a rendu plus personnalisable.

Avec iOS 17, les propriétaires d’iPhone pourraient également avoir la possibilité de télécharger des applications, selon un autre Bloomberg rapport. Le chargement latéral signifie que vous pouvez télécharger une application sur votre iPhone sans utiliser l’App Store d’Apple. L’inclusion potentielle vise probablement à assurer la conformité avec les nouvelles réglementations européennes qui doivent entrer en vigueur l’année prochaine.

Regarde ça: Fonctionnalités iOS 17 qu’Apple doit ajouter pour l’iPhone 08:03

Bien que je trouve ces rumeurs amusantes à méditer, elles peuvent également être une distraction par rapport aux nombreuses autres choses que je pense qu’Apple doit ajouter ou améliorer dans iOS. Les ajouts que je souhaite vont de changements importants, comme l’ajout de la prise en charge des modèles Apple Pencil pour Pro Max et Plus, à des améliorations plus petites de la qualité de vie, comme l’ajout d’un bouton de volume à la télécommande virtuelle Apple TV de l’iPhone. Nous devons attendre le lancement de la WWDC plus tard dans la journée pour voir ce qui se passe réellement, mais voici ma liste de souhaits iOS 17.

Apportez ‘Visual Look Up’ à l’application Appareil photo

Dans iOS 16, Visual Look Up a un raccourci astucieux qui vous permet de découper le sujet d’une photo simplement en appuyant et en maintenant l’image. Celso Bulgatti/Crumpe

Visual Look Up a été lancé avec iOS 15 en 2021 et peut reconnaître des objets dans vos photos tels que des plantes, de la nourriture, des points de repère et des animaux domestiques. Dans iOS 16, Visual Look Up s’est développé pour vous permettre de retirer un objet d’une photo ou d’un PDF en appuyant et en maintenant enfoncé, créant essentiellement un autocollant que vous pouvez partager avec d’autres.

Mais il y a un hic. Visual Look Up ne fonctionne qu’après avoir pris une photo. J’espère qu’iOS 17 vous permettra de faire la même chose directement depuis le viseur de l’appareil photo. Par exemple, si l’appareil photo était ouvert et pointé sur des fleurs, je pourrais appuyer sur l’icône Visual Look Up pour voir de quel type de fleurs il s’agissait sans les prendre en photo. Vous pouvez le faire avec Live Text, et Google Lens fait quelque chose de similaire sur les téléphones Android. Je sais que ce n’est pas un changement radical, mais cela rationaliserait un peu les choses.

Ajouter un bouton de volume à la télécommande Apple TV de l’iPhone

Parfois, vous perdez ce petit gars et devez utiliser votre iPhone pour contrôler votre Apple TV. Pomme

Si vous possédez une Apple TV, vous avez sans doute égaré la petite télécommande minimaliste en aluminium à un moment donné. Heureusement, vous pouvez utiliser une télécommande virtuelle sur votre iPhone pour faire presque tout ce que fait la télécommande Siri physique, sauf changer le volume. Apple, veuillez ajouter un bouton de volume à la télécommande Apple TV de l’iPhone.

Techniquement, lorsque vous utilisez la télécommande Apple TV sur votre iPhone, vous pouvez appuyer sur les boutons de volume physiques pour contrôler le volume du téléviseur. Mais cela ne fonctionne pas sur le récepteur audio de tous les téléviseurs, comme le mien. Je suppose qu’il y a beaucoup de gens qui, comme moi, veulent juste que la télécommande virtuelle sur l’écran de l’iPhone imite la disposition des boutons de la télécommande physique ; le plus important, y compris le bouton pour le volume.

Apportez le suivi de la condition physique à l’iPhone

Vous pouvez démarrer des entraînements depuis votre Apple Watch, mais pas depuis votre iPhone (sans application tierce). James Martin/Crumpe

Si vous êtes un utilisateur d’Apple Watch, vous comprenez la commodité d’enregistrer une séance d’entraînement. Mais si vous ne portez pas votre montre ou n’en possédez pas, il n’y a aucun moyen d’enregistrer des exercices de base comme la marche, la course ou le vélo sans une application tierce. J’aimerais voir Apple étendre l’application Fitness afin que vous puissiez enregistrer des séances d’entraînement même sans abonnement Fitness Plus.

Ajouter une application de caméra professionnelle

L’application Photo Pro sur les téléphones Sony Xperia séries 1 et 5 vous offre une interface identique à celle d’un appareil photo sans miroir professionnel. Sarah Tew / Crumpe

Il est temps pour Apple de revoir l’application Appareil photo de l’iPhone. Pendant des années, c’était l’étalon-or de la simplicité, offrant un aperçu « voir ce que vous obtenez » pour les photos, les vidéos et les effets avec des commandes et des modes minimaux et faciles à naviguer. Mais comme Apple a ajouté plus de fonctionnalités, en particulier pour les photos ProRaw et l’enregistrement vidéo ProRes sur les modèles d’iPhone Pro, l’application Appareil photo a commencé à se sentir à l’étroit. Il essaie de rester une application unique au détriment de fonctionnalités haut de gamme telles que les commandes manuelles de l’appareil photo.

J’aimerais qu’Apple crée une application de caméra professionnelle distincte, dans le sens de la création d’une application autonome pour la musique classique. Apple Music Classical relève le défi particulier de catégoriser, rechercher et découvrir la musique classique, ce vers quoi l’application Apple Music par défaut n’est pas adaptée. De même, l’application appareil photo pro pourrait être un endroit où les types créatifs peuvent accéder aux commandes, paramètres et fonctionnalités de l’appareil photo au-delà de ceux de l’application appareil photo de base. Sony a eu beaucoup de succès avec ce type d’approche dans ses téléphones des séries Xperia 1 et 5, et Samsung a une application Expert Raw distincte pour compléter sa principale. C’est maintenant au tour d’Apple.

Permettez-moi de personnaliser l’île dynamique

L’île dynamique était un excellent ajout à l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Celso Bulgatti/Crumpe

L’île dynamique fonctionne bien. C’est comme avoir un raccourci en haut de votre écran, peu importe ce que vous faites sur votre iPhone. Jeter un coup d’œil au statut de mon trajet Uber depuis mon écran de verrouillage ou dans l’île dynamique est tout simplement logique. Mais je veux plus de Dynamic Island, surtout si les rumeurs sur l’iPhone 15 sont exactes et que les modèles d’iPhone non Pro l’obtiennent également. J’aimerais voir Apple laisser les gens personnaliser leur propre île dynamique de manière organisée.

En 2016, avec iOS 10, Apple a déployé la boutique d’applications iMessage pour les autocollants et les jeux. Je ne pense pas que nous ayons besoin d’un magasin d’applications Dynamic Island, mais quelque chose comme la possibilité d’épingler un autocollant Memoji en tant qu’icône Dynamic Island serait formidable. Certes, aussi créatif que je sois, je n’ai pas d’exemple brillant de ce que je veux exactement. Je pense juste que Dynamic Island est une autre façon pour les gens de rendre leur iPhone plus personnel. La personnalisation était un grand thème avec Android cette année à Google I/O, avec l’introduction de l’IA et des fonds d’écran cinématographiques. Bien sûr, Apple pourrait voir l’île dynamique comme les visages d’Apple Watch et vouloir contrôler la façon dont elle a changé, au lieu de laisser les gens se déchaîner.

Ajouter la fonctionnalité Apple Card à d’autres cartes de crédit

La carte Apple vit sur votre iPhone. Sarah Tew / Crumpe

Si vous avez une carte Apple, vous bénéficiez aujourd’hui de l’une des meilleures expériences financières mobiles sur n’importe quel téléphone. La carte de crédit signature d’Apple vit virtuellement dans l’application Wallet. À première vue, elle ressemble à n’importe quelle autre carte Apple Pay. Mais lorsque vous appuyez sur son avatar numérique, vous voyez le solde, les récompenses, les informations de paiement à venir et les transactions de la carte. J’aimerais qu’Apple ouvre cette fonctionnalité aux cartes de crédit non Apple.

Si votre carte de crédit Bank of America est dans Apple Pay et que vous avez l’application Bank of America sur votre téléphone, ne serait-il pas formidable d’accéder à des fonctionnalités similaires dans l’application Wallet ? L’élargissement de l’accès serait pratique pour les propriétaires d’iPhone et pourrait renforcer Apple Pay et le portefeuille de l’iPhone en tant qu’outils financiers sérieux.

Rendre les widgets interactifs

Les widgets peuvent être épinglés sur votre écran d’accueil et redimensionnés à votre guise. Pomme

Les widgets sur l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil peuvent faire deux choses : afficher des informations (comme la météo) et lancer l’application correspondante lorsque vous appuyez dessus (par exemple, l’application météo). Les widgets n’ont pas beaucoup changé depuis qu’Apple les a introduits avec iOS 14. Il est temps de les rafraîchir.

Et si vous pouviez utiliser le widget de podcast comme un lecteur de mini-podcast, ou commander votre bol de burrito préféré directement depuis le widget de Chipotle ? L’ajout de plus de fonctionnalités aux widgets pourrait faciliter le multitâche sur l’iPhone.

Ajouter la prise en charge de l’Apple Pencil

Et si vous pouviez utiliser un Apple Pencil sur l’iPhone ? Patrick Hollande/Crumpe

J’écris des listes de souhaits pour iPhone et iOS depuis des années, et un ajout qui fait mon tour à chaque fois est l’ajout de la prise en charge d’Apple Pencil à l’iPhone, en particulier pour les modèles Pro Max et Plus. L’écran de 6,7 pouces n’est pas beaucoup plus petit que l’écran de 8,3 pouces de l’iPad Mini. Mais l’un prend en charge la fonctionnalité Apple Pencil et l’autre non.

De plus, si iOS 17 incluait la prise en charge du crayon, Apple pourrait créer une version plus petite de son stylet et l’appeler Apple Pencil Mini. Peut-être pourrait-il se fixer à l’arrière de l’iPhone Pro Max ou Plus à l’aide de MagSafe ?

Apportez la vue en écran partagé de l’iPad aux modèles d’iPhone Pro Max

Les multiples fenêtres sur iPad et iPad Pro. Scott Stein/Crumpe

L’iPhone Pro Max fait partie de la gamme Apple depuis 2019. Le 11 Pro Max a un écran de 6,5 pouces, tandis que les 12 Pro Max, 13 Pro Max et 14 Pro Max ont tous un écran de 6,7 pouces. L’année dernière, Apple a présenté l’iPhone 14 Plus, qui dispose également d’un écran de 6,7 pouces. Ces grands écrans semblent gaspillés en matière de logiciels. Certaines applications iOS telles que Mail et Messages peuvent tirer parti de l’espace supplémentaire en orientation paysage pour afficher une colonne d’aperçus de message à côté du message actuellement ouvert. Mais sinon, il n’y a pas grand-chose d’autre dans iOS qui soit optimisé pour les grands écrans d’iPhone.

J’aimerais qu’Apple apporte certaines fonctionnalités iPadOS à iOS 17 uniquement pour les modèles Pro Max et Plus, en particulier sa vue multitâche sur écran partagé. Ce serait merveilleux d’ouvrir Safari d’un côté du téléphone et de lancer Messages de l’autre.

Revoyez la facilité d’utilisation par rapport à la sécurité

Certains propriétaires d’iPhone sont ciblés pour un crime inhabituel. Pomme

Plus tôt cette année, Joanna Stern et Nicole Nguyen du Wall Street Journal ont dirigé une série d’histoires sur la façon dont un voleur qui vole votre iPhone et connaît son mot de passe peut vous empêcher d’accéder aux parties les plus importantes de votre vie numérique. Ce crime n’est pas répandu, mais Stern et Nguyen ont montré qu’il est plus courant que vous ne le pensez.

Au cœur du problème se trouve l’équilibre entre la sécurité et la facilité d’accès. Les mêmes outils qu’Apple a mis en place pour aider les personnes qui ne peuvent plus accéder à leurs appareils et à leurs comptes sont utilisés par des criminels avisés pour empêcher les personnes d’accéder à leur téléphone et à leurs comptes tout en ayant accès à leur argent et à leurs services. Il y a eu beaucoup de reportages sur le sujet ces derniers mois, et il semble que ces outils aident beaucoup plus de gens que les criminels qui en profitent.

Je ne pense pas qu’il existe un moyen simple pour Apple de « résoudre » le problème, mais j’espère qu’avec iOS 17, l’entreprise prendra un moment pour reconsidérer l’impact que ces outils peuvent avoir sur les gens et même proposer d’autres fonctionnalités de sécurité pour déjouer les voleurs derrière ces crimes, comme Apple l’a fait avec les AirTags.

À la fin de la journée, je suis excité pour WWDC cette année. Et même si j’espère qu’il y aura un casque AR / VR chic et cool, mon cœur tient pour iOS 17 et toutes ses nouvelles fonctionnalités.