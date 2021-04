Une troisième rencontre entre Tyson et Holyfield, que de nombreux fans avaient réclamée après leur confrontation au titre légendaire en 1996 et 1997, aurait échoué après que « Iron Mike » ait refusé une bourse de 25 millions de dollars pour faire face à l’homme qui l’a battu deux fois.

Dans son dernier combat professionnel officiel, Tyson a perdu contre McBride après que l’arbitre ait arrêté le combat avant le septième round de leur rencontre en 2006 – mais c’était le moment le plus célèbre de sa carrière peu spectaculaire pour l’Irlandais de 6 pieds 6 pouces, qui ne s’est pas battu depuis 2011. et a perdu six de ses sept derniers combats.

«Nous avons traversé tous les poids lourds, mais nous avons finalement décidé, ‘qui de mieux que celui qui a mis Mike Tyson à la retraite?’» a déclaré Ryan Kavanaugh, le propriétaire de la plate-forme de diffusion Triller, à Boxing Scene.

Sources: Evander Holyfield revient le 5 juin dans un combat d’exhibition en tant que soutien principal au combat incontesté pour le titre des poids légers Teofimo Lopez-George Kambosos sur Triller Fight Club. L’adversaire de Holyfield est Kevin McBride, qui a arrêté Mike Tyson dans son dernier combat. @SIChrisMannix premier – Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 11 avril 2021

Le combat d’exhibition se déroulera sur la même carte que la première défense du titre du champion unifié des poids légers Teofimo Lopez contre le concurrent australien George Kambosos.

Tyson est depuis revenu dans le cercle carré lors d’un combat d’exhibition fin 2020 avec Roy Jones Jr, qui, aux côtés de Shannon Briggs, était considéré comme un partenaire de danse pour Holyfield, a confirmé Kavanaugh.

Lopez aurait reçu la meilleure somme en carrière de 3,9 millions de dollars pour l’acte de titre, il semble douteux que Holyfield et McBride gagnent près de ce montant, et les parieurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur consternation avec l’affichage en huit tours.

kevin mcbride …… notre irlandais kevin mcbride ffs …… ma grand-mère le fouetterait pour l’amour et l’honneur de jaysus – Dono Johnnie (@ DonoJohnnie68) 12 avril 2021

« Ma grand-mère le fouetterait pour l’amour et l’honneur de Jaysus, » se moqua d’un des compatriotes de McBride.

« S’il vous plaît, arrêtez ça, » demanda un autre, avec le spectacle de Triller ridiculisé comme « devenir plus cirque » chaque semaine qui passe.

D’autres ont exprimé leur lassitude face aux combats de vétérans, appelant « boxe de vieux hommes » les « la pire tendance de tous les temps« et se moquant des images d’entraînement de Holyfield, 58 ans, comme « ralenti. »

Pourtant, Holyfield a également été félicité pour s’être engagé dans « incroyable » forme, et il y a de l’espoir que la réunion McBride n’est qu’un échauffement pour une troisième confrontation avec Tyson.