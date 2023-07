Ma grand-mère adorait tricoter. Après sa mort, j’ai appris comment cela l’avait aidée à faire son deuil

Il s’agit d’une chronique à la première personne de June Wong, qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, consultez la FAQ.

Le vent a balayé le stationnement enneigé de la maison de retraite Gilchrist Gardens à Calgary. J’étais sur le point de partir quand j’ai vu la porte s’ouvrir.

Une femme d’apparence frêle a poussé sa marchette à l’extérieur et sur le trottoir vers une boîte en bois. Lentement, elle s’avança, puis déverrouilla le crochet de la porte et en sortit deux pelotes de laine, une jaune et une bleue. Elle les berça un moment dans ses bras, puis sourit et les mit dans son panier de marchette.

Je sais que ma grand-mère sourirait aussi.

Elle m’a appris comment quelque chose d’aussi simple et créatif que le tricot peut aider à combattre le chagrin et la solitude. Et c’est l’histoire derrière ces nouvelles petites boîtes appelées Little Free Fiber Library qui, je l’espère, se répandront dans tout Calgary.

Ma grand-mère, Sin Fong Ng, est née en Chine. Quand elle avait 50 ans, son mari est décédé et elle a immigré au Canada pour s’occuper de moi et de mes frères et sœurs pendant que mes parents tenaient leur restaurant chinois dans la petite ville de Cardston, en Alberta.

Elle est rapidement devenue comme ma mère tandis que ma mère est devenue comme une sœur aînée. Ma grand-mère était mon rocher. J’étais un enfant timide et notre lien m’a donné confiance. Je suis resté fidèle à elle, observant ce qu’elle faisait, la suivant dans ses courses et traduisant pour elle.

Chaque fois qu’elle n’était pas occupée, elle prenait son tricot ou son crochet et allumait la télévision – se perdant dans la productivité rythmique et généralement un spectacle de lutte professionnelle avec les Hart Brothers et le promoteur local, Stampede Wrestling.

Mais je n’ai jamais vraiment compris pourquoi jusqu’à plus tard.

Wong enfant, à gauche, avec sa grand-mère Sin Fong Ng, au centre, et son frère Bill Wong, à droite. (Soumis par June Wong)

Je suis resté près de ma grand-mère après notre déménagement à Calgary. Elle s’y est épanouie. Elle s’est liée d’amitié avec d’autres femmes asiatiques et a finalement déménagé à Chinatown pour vivre seule à la fin des années 70.

En tant que groupe, ils avaient pris tous les petits déjeuners gratuits du Stampede. Je les appelais les SABG – Stampede Asian Breakfast Grannies – et j’admirais l’indépendance et l’adaptabilité de ma grand-mère.

Lorsqu’elle a eu 98 ans, nous avons dû l’aider à comprendre que vivre de façon autonome n’était pas une bonne option. C’était difficile et nous lui rendions visite fréquemment. Mais elle a lutté contre la solitude et l’isolement dans sa nouvelle maison parce qu’elle était la seule à parler chinois.

Elle a recommencé à tricoter et à regarder la lutte professionnelle, et cette fois j’ai commencé à comprendre pourquoi. Cela l’a gardée au sol, l’a aidée à éviter de se noyer dans le chagrin. C’était une façon de continuer – son énergie et ses émotions se sont transformées en un élément tangible.

Elle a vécu pour obtenir sa carte du 100e anniversaire de la reine Elizabeth, mais est décédée cette année-là en 2019.

Mon chagrin était insupportable. Ma grand-mère était mon ancre et ma meilleure amie, et quand des amis ont indiqué son âge comme un moyen de minimiser le chagrin, cela n’a pas du tout aidé.

J’ai ressenti un vide. Pour faire face, j’ai commencé à faire des recherches sur le tricot pour voir s’il y avait un moyen de créer quelque chose de significatif à partir de la douleur pour l’honorer.

Une boîte pleine de laine gratuite destinée à aider les personnes âgées à tricoter à la résidence pour personnes âgées Gilchrist Gardens à Calgary. (Elise Stolte/CBC)

C’est alors que j’ai découvert l’organisme de santé communautaire Stitchlinks et ses recherche scientifique sur le pourquoi tant de personnes âgées et d’autres personnes trouvent du réconfort dans le tricot. Les mouvements rythmiques et répétitifs améliorent probablement la libération de sérotonine, une hormone qui régule l’humeur, l’apprentissage et le sommeil. La sérotonine est un analgésique naturel (analgésique) et faibles niveaux de sérotonine ont été associés à la dépression et aux troubles anxieux, ainsi qu’à une diminution des seuils de douleur.

Puis l’année dernière, j’ai découvert le concept des Free Little Fiber Libraries. Il y en a un à l’extérieur du Boutique de fils à la main sauvages à Philadelphie – une boîte en bois fabriquée à la main où n’importe qui peut emporter ou déposer du fil et des fournitures de tricot à tout moment. Les fournitures neuves ou légèrement usagées sont données par des particuliers, des entreprises et des organisations.

J’ai décidé d’apporter l’idée à Calgary, en installant la première bibliothèque avec l’organisme à but non lucratif Silvera for Seniors. Nous espérons qu’un programme de menuiserie au secondaire aidera à en construire un deuxième, car j’aimerais voir des bibliothèques de fibres dans la ville.

Maintenant, quand je regarde une personne âgée ouvrir la porte de la petite bibliothèque de fibre gratuite, je sens la présence de ma grand-mère. C’est un cadeau pour nous deux, car je sais que la créativité est une voie de guérison.

Perdre ma grand-mère n’a pas été facile; le deuil n’est jamais facile. Quand il y a du chagrin, il y a de l’amour. Il y a toujours de l’amour, et ces bibliothèques semblent être un moyen d’encourager la créativité et la gentillesse. J’espère que cela inspirera les autres et nourrira leur esprit de la même manière que le mien.

Raconter votre histoire

Dans le cadre de notre partenariat continu avec la bibliothèque publique de Calgary, CBC Calgary organise des ateliers d’écriture en personne pour aider les membres de la communauté à raconter leurs propres histoires. Cette pièce provient d’un atelier tenu à la bibliothèque Village Square dans l’est de Calgary.

Découvrez nos ateliers et inscrivez-vous sur la liste d’attente.