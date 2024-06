Ma fille vient de me dire ce que font réellement les enfants à la récréation. Je suis sans voix.

Care and Feeding est la rubrique de conseils parentaux de Slate. Vous avez une question sur les soins et l’alimentation ? Soumettez-le ici.

Chers soins et alimentation,

Ma fille de 9 ans a du mal à se faire des amis. Son amie la plus proche et la meilleure est sa cousine qui vit dans deux villes voisines et, même si elles se voient assez souvent, elle se sent toujours seule à l’école et, tragiquement, l’amie qu’elle s’est faite seule a des parents très peu coopératifs. Au cours de la dernière année, elle a passé de bons moments à jouer avec des enfants à l’école, alors tout le monde le pensait.

Un jour, il est apparu par hasard que ses amis étaient incroyablement méchants avec elle (même si je l’aurais peut-être un peu paniqué en posant autant de questions complémentaires). Ils lui trouvent de nouveaux surnoms méchants, jouent à des jeux qui relèvent de l’intimidation – du cache-cache où ils ne prennent délibérément pas la peine de la chercher, alors elle se cache pendant toute la récréation, ce genre de choses. Celui qui m’a le plus brisé le cœur a été d’entendre qu’à plusieurs reprises, ils étaient allés dans la cour de récréation et avaient pris ses lunettes pour la forcer à tâtonner pour les trouver (elle ne peut pas voir grand-chose sans elles). Plusieurs adultes de l’école ont demandé à ma fille ce qu’elle ressentait à ce sujet et elle a dit qu’elle se sentait bien avec cela (donc on ne nous l’a pas dit), mais elle m’a dit qu’elle n’aimait pas certains de ces produits mais qu’elle avait peur que si elle le disait qu’elle recommencera à n’avoir plus d’amis à l’école.

Il nous reste quelques semaines d’école. Mon mari pense que 9 ans est trop vieux pour que nous puissions nous mêler de la vie sociale de notre fille et il nous reste quelques semaines, après quoi elle va passer deux semaines avec son frère et ses cousins ​​dans la cabane au bord du lac de leurs grands-parents. Je pense que d’une certaine manière, il a raison, c’est ce que nous aurions dit de notre fils à cet âge, mais il a toujours eu de solides amitiés à l’école. Je ne sais vraiment pas quoi faire, si je dois en parler à l’école, parler à ma fille du choix d’amitiés saines ou continuer jusqu’à la fin de cette année scolaire. Je ne suis pas non plus content que ce soit la première fois que j’entends parler de cela. Mon mari n’est pas serviable, disant qu’il pense que nous devrions attendre, mais si j’ai une opinion bien arrêtée d’une manière ou d’une autre, je devrais y aller. Que feriez-vous?

—Dilemme d’intervention contre l’intimidation

Chère Intervention,

Si j’étais à votre place, j’aurais du mal à accepter que personne ne m’ait parlé plus tôt du comportement de ces soi-disant amis. Je comprends que le personnel de l’école veuille laisser les enfants régler les problèmes eux-mêmes, mais il arrive un moment où le conflit devient cruel et les adultes doivent intervenir. Je pense que vous avez atteint (et dépassé) ce point.

Je me demande ce que vous et votre mari définiriez comme « ingérence » dans la vie sociale de votre fille. Je conviens que vous avez peut-être dépassé l’ère des rendez-vous récréatifs de la petite école primaire, mais il est clair que votre fille a besoin de soutien pour apprendre à identifier et à se faire de bons amis. Je commencerais absolument à lui parler de ce sujet et profiterais des vacances scolaires comme d’une opportunité de m’entraîner avant l’année scolaire prochaine. Vous pouvez consulter la bibliothèque locale et d’autres centres communautaires pour trouver des groupes d’intérêts spéciaux qui pourraient intéresser votre fille, où elle pourra s’entraîner à se faire de nouveaux amis. Je l’ai mentionné dans des chroniques précédentes, mais les programmes de théâtre et les clubs Donjons et Dragons peuvent souvent être des endroits où les enfants timides ou maladroits trouvent un environnement de pairs acceptant, donc ce sont peut-être des choses à essayer si vous n’avez pas d’autres idées.

Pendant ce temps, contactez l’enseignant et la direction de l’école. Découvrez quels sont leurs protocoles anti-intimidation pour mieux comprendre comment la situation de votre fille a été gérée ; les surnoms et les jeux mis à part, le problème des lunettes est une violation personnelle dont je serais choqué si cela n’allait pas à l’encontre du code de conduite de l’école. J’exprimerais vos préoccupations et vous demanderais comment l’intimidation est censée être gérée ; Ensuite, utilisez ces informations pour préparer votre fille avant l’année scolaire prochaine et prévoyez de tenir l’école responsable si elle ne respecte pas ses normes. Vous pouvez également demander que votre fille ne soit pas dans la même classe à venir que ces enfants. Compte tenu du type d’intimidation dont sont témoins d’autres enseignants, cela semble être quelque chose qui devrait facilement être pris en compte.

Je sais que vous ne voulez pas devenir une mère d’hélicoptère à part entière sur cette question, et je respecte et je suis d’accord avec cela. Mais il y a un juste milieu entre dire à un enfant de se débrouiller tout seul et intervenir pour le sauver. Espérons que ces étapes pourront vous aider à trouver cet espace. Bonne chance!

-Allison

