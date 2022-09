Ma fille star de la télévision a été brutalement assassinée – 20 ans plus tard, son assassin est toujours là et je n’arrêterai jamais de le chasser

Un père au CŒUR BRISÉ a parlé de son combat en cours pour retrouver le meurtrier de sa fille bien-aimée, 20 ans après son assassinat brutal.

Jennifer Olson, connue professionnellement sous le nom de Jennifer Servo, a été retrouvée morte dans son appartement à Abilene, au Texas, il y a presque exactement 20 ans.

Jennifer Olson a été assassinée à Abilene, au Texas, il y a 20 ans ce mois-ci Crédit : Facebook

Personne n’a jamais été arrêté pour le meurtre de l’homme de 22 ans Crédit : YouTube / KRBC

Norm Olson n’a jamais abandonné son combat pour retrouver le meurtrier de sa fille Crédit : Norm Olson

Et pourtant, malgré deux décennies d’angoisse pour sa famille, aucune accusation n’a jamais été déposée par les détectives.

La jeune et ambitieuse journaliste télé de 22 ans était portée disparue depuis deux jours lorsque ses collègues inquiets ont donné l’alerte.

Lorsque la police est arrivée à l’appartement le 18 septembre 2002, elle a découvert le corps de Jennifer sur le sol de la salle de bain.

Il n’y avait aucun signe d’effraction, indiquant qu’elle connaissait peut-être son assassin.

Elle était entièrement habillée, mais les équipes médico-légales ont trouvé des ecchymoses, ce qui impliquait qu’elle aurait pu être agressée sexuellement.

Jennifer avait été étranglée et avait subi un grave traumatisme crânien.

Bien que son ex-petit ami Ralph Sepulveda ait été suspecté, il n’a jamais été détenu et les flics n’ont jamais procédé à des arrestations au cours des années suivantes.

Maintenant, son père a parlé à The Sun Online de sa douleur constante deux décennies après son meurtre non résolu – et de sa campagne en cours pour la justice.

Norm Olson vit toujours dans la petite ville du Montana où Jennifer a grandi.

Il se souvient dès son plus jeune âge comment l’enfant drôle et précoce faisait rire sa famille lors de longs trajets en voiture, et comment elle a appris à jouer du saxophone comme son héroïne Lisa Simpson.

“Elle a clairement indiqué qu’elle voulait être journaliste au lycée”, a-t-il déclaré à The Sun Online. “Elle a vu l’épisode des Simpsons où Lisa était présentatrice dans une émission d’informations sur l’école.”

Mais même en tant que jeune enfant, elle attrapait la première page du journal et lisait la section des nouvelles tandis que le reste de la famille prenait les sections des sports et des publicités.

Une polyvalente, Jennifer a également joué de la flûte, a conçu et illustré ses propres mini-journaux et a fait partie de l’équipe de natation et de l’équipe de cross-country de l’école secondaire.

Peu de temps après avoir obtenu son diplôme universitaire du Montana, elle a déménagé à Abilene, au Texas, et a rejoint la chaîne d’information locale KRBC TV.

Comme l’a expliqué Norm, “elle réalisait son rêve”.

Le monde a changé pour toujours ce jour-là. Il a emporté tout le bonheur et les rêves que j’ai jamais eu Norm Olson

Un Norm dévasté a révélé que la dernière fois qu’il avait vu sa fille, c’était à Noël 2000.

Lui et la mère de Jennifer avaient divorcé et elle avait pris le nom de sa mère Servo.

La dernière fois qu’ils se sont parlé face à face, Norm a dit que sa fille et lui avaient parlé de leur passion commune, les vieux films.

“Nous n’avons plus jamais parlé par la suite”, a déclaré Norm. “Je lui ai envoyé un chèque pour l’obtention de son diplôme, elle l’a encaissé mais elle ne m’a jamais remercié.

“C’est quelque chose avec lequel j’ai lutté depuis.”

Le mercredi 18 septembre 2002, dit Norm, sa vie a été changée à jamais.

“LA VIE N’A JAMAIS ÉTÉ LA MÊME”

“J’ai reçu un appel téléphonique de sa mère disant : ‘Jennifer est morte’, a-t-il dit.

“Le monde a changé pour toujours ce jour-là. Cela m’a enlevé tout le bonheur et les rêves que j’avais jamais eus.”

Ce n’est qu’après la mort de Jennifer que Norm a entendu parler de son ex-petit ami, Ralph Sepulveda.

Ancienne ranger de l’armée, Sepulveda avait 12 ans de plus que Jennifer.

Le couple s’est rencontré dans le Montana et sortait ensemble depuis quelques semaines seulement lorsque Sepulveda a décidé de suivre Jennifer dans son nouvel emploi au Texas.

Cependant, leur relation se serait détériorée peu de temps après le déménagement et ils se sont rapidement séparés.

Jennifer aurait découvert que Sepulveda avait une fiancée et un enfant secrets dont il ne lui avait jamais parlé et qu’il avait abandonnés pour être avec elle.

Jennifer a largué son petit ami Ralph Sepulveda peu de temps avant son meurtre Crédit : ABC PRIMETIME

Son collègue Brian Travers était avec Jennifer quelques heures avant qu’elle ne soit tuée Crédit : ABC aux heures de grande écoute

Jennifer était une fille polyvalente et populaire au lycée du Montana Crédit : Facebook

Norm se souvient que sa fille voulait être journaliste dès son plus jeune âge Crédit : Facebook

Elle «vivait son rêve» lorsqu’elle a été assassinée Crédit : Facebook

Après la rupture du couple, Jennifer aurait rencontré et se serait rapprochée d’un météorologue à son travail, Brian Travers.

Bien que Travers était censé être sérieux au sujet de la relation, la famille de Jennifer pense qu’elle voulait juste être amie.

Les flics enquêtant sur le meurtre ont trouvé l’ADN de Sepulveda et de Travers dans l’appartement de Jennifer.

Mais aucun des deux hommes n’a jamais été inculpé ou arrêté, et il y avait aussi une suspicion qu’une tierce personne ou un harcèlement criminel ait tué Jennifer.

Travers a déclaré à la police que dans la nuit du 15 septembre, le jour même de la disparition de Jennifer, ils étaient partis faire du shopping lorsqu’elle lui a dit qu’elle se sentait suivie.

Il a déposé Jennifer à son appartement en toute sécurité, lorsque les autorités pensent qu’elle a appelé un ex-petit ami dans le Montana.

Quelques heures plus tard, elle a été brutalement assassinée dans sa propre maison.

Les deux hommes ont été blanchis faute de preuves – et le troisième homme n’a jamais été identifié publiquement.

Norm continue de gérer une page Facebook “Se souvenir de Jennifer Olson”, mais admet qu’il perd tout espoir de traduire en justice l’assassin de sa fille.

“Je n’ai aucun optimisme”, a-t-il déclaré. “Je veux juste garder son nom et son visage là-bas.”

Il a ajouté: “En gardant la mémoire de Jennifer vivante, je l’honore. Tant qu’un père peut aider sa fille, je vais le faire.”

Aujourd’hui, les voisins de Norm se souviennent encore de Jennifer comme d’une jeune femme brillante, belle et vive, mais il ne parle plus à sa mère et à leur côté de la famille.

“Je suis assis dans l’obscurité de la nuit tenant mon chat”, ajoute-t-il après une pause. “J’essaie de trouver une certaine tranquillité spirituelle de cette façon.”