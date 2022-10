Ma fille s’est fait virer des cours parce que son pantalon était trop fin d’1 cm… c’est fou

Les PARENTS sont indignés après avoir affirmé que leurs enfants avaient été expulsés de la classe pour avoir porté un pantalon trop moulant d’UN CENTIMÈTRE.

Des familles ont fustigé les règles «folles» après que des élèves auraient été jetés en isolement à l’Ernulf Academy de St Neots, dans le Cambridgeshire.

Les étudiants de l’Académie Ernulf ont été mis en détention parce que l’école dit qu’ils n’ont pas le bon pantalon. Crédit : Google

On dit que la différence entre les deux types de pantalons est d’environ un pouce à la cheville

Les mamans et les papas en colère affirment qu’ils n’ont reçu qu’une semaine d’avertissement que les pantalons n’étaient pas du bon style et que tous les nouveaux uniformes corrects étaient épuisés.

Ils ont dit au Sun que “plus de 20 familles” se sont précipitées à l’école pour récupérer leurs filles, qui avaient été retirées des cours sur la rangée d’uniformes.

L’école n’a apparemment envoyé une lettre annonçant le changement que la semaine dernière, après que la règle a été introduite par le nouveau directeur Mark Neesam qui a pris ses fonctions en septembre.

La lettre aurait informé les parents que les filles de 10e année n’étaient plus autorisées à porter des pantalons d’école “maigres”, mais devaient plutôt porter des pantalons “slim”.

Selon un parent, la différence entre ces deux n’est que de 1 cm autour de la cheville.

Les filles de 10e année qui enfreignaient le règlement ont été condamnées à une détention C3, la peine la plus sévère infligée à l’école avant l’exclusion, qui les a fait sortir des cours dans une pièce isolée et leur a donné du travail à faire.

Selon l’une des filles, elles ne reçoivent aucun enseignement lorsqu’elles sont “en C3” et peuvent être retirées des cours toute la journée.

La même fille porte apparemment la même marque de pantalons d’école de Next depuis trois ans, mais on vient seulement de lui dire qu’elle doit changer.

L’un des professeurs de l’académie aurait dit aux filles qu’elles “vont rester au C3 jusqu’à ce que vous changiez de pantalon”.

Cependant, les parents disent que c’est impossible car tous les pantalons slim sont en rupture de stock et l’école a refusé de les fournir jusqu’à récemment.

Ernulf a depuis distribué le nouveau pantalon, mais les parents ont signalé que si leurs filles ne correspondaient pas aux tailles fournies, elles étaient renvoyées en détention chaque jour.

Un couple a acheté à leur fille de 14 ans deux paires de pantalons pour 40 £ avant le début du trimestre, pour constater que l’argent a été gaspillé.

Son père a dit qu’ils pouvaient à peu près se le permettre, mais certaines personnes “pourraient souffrir pour de l’argent” au milieu de la crise du coût de la vie.

Il a ajouté: “Quand nous aurons le nouveau pantalon, nous changerons. Nous attendons juste le stock.”

Il a dit que les détentions au C3 étaient une forme d’intimidation, qu’elles ont isolé les filles et leur ont causé des “dommages mentaux” et que sa fille était une “fille calme et gentille” qui n’a rien fait pour le mériter.

“Ils ont déjà perdu des leçons à cause du Covid et maintenant ils en perdent davantage”, a-t-il déclaré.

La même famille a déclaré au Sun que lorsqu’ils ont récupéré leurs filles, certains des enseignants auraient convenu que la nouvelle politique était “folle” en raison du manque de stock et auraient admis qu’elle venait du directeur de l’école et qu’ils avaient donc les mains liées.

Un porte-parole de l’Académie Ernulf a déclaré: “Nous savons que le coût de l’uniforme peut être un fardeau pour les familles, c’est pourquoi nous avons offert un soutien financier à toute famille qui en a besoin, donné plus de temps pour obtenir le bon uniforme et pourquoi nous avons un stock de de rechange, pantalon neuf disponible.

“Nos pantalons d’école sont sans marque et peuvent être achetés dans les grands magasins pour 12 £ à 14 £.

Ils ont insisté sur le fait que la politique d’uniforme n’a pas changé et que la plupart des étudiants portent l’uniforme correct “avec fierté”.

Le porte-parole a ajouté: “Nous ne nous excusons pas d’avoir relevé nos normes et nos attentes, afin de pouvoir offrir un environnement positif et respectueux avec un sens clair du but et de la cohérence pour tous nos élèves.”