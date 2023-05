Ma fille Joanna Simpson a été tuée par son mari monstre diabolique – maintenant il est sur le point d’être LIBÉRÉ… il veut se venger

LA MAMAN de Joanna Simpson craint que le mari diabolique de sa fille ne soit libéré après qu’elle l’a tuée – ajoutant qu’il veut se venger.

Le capitaine de British Airways, Robert Brown, a tué Joanna Simpson, 46 ans, dans leur maison familiale en octobre 2010 alors que leurs deux jeunes enfants se recroquevillaient dans une salle de jeux, avant de jeter son corps dans un cercueil de fortune à Windsor Great Park.

Joanna Simpson a été tuée par le méchant mari Robert Brown Crédit : Dan Charité

Maintenant, la mère de Joanna, Diana Parks, supplie le secrétaire à la Justice Alex Chalk de garder Brown derrière les barreaux Crédit : Dan Charité

Il a été acquitté de meurtre par un jury à Reading Crown Court l’année suivante, après avoir reconnu l’homicide involontaire coupable au motif d’une responsabilité atténuée.

Brown, qui croyait avoir été « cousu » par un accord prénuptial, doit être libéré sous licence en novembre après avoir purgé 13 ans d’une peine de 26 ans, car l’accusation moindre signifie qu’il ne fera pas face à une commission des libérations conditionnelles.

Cependant, le nouveau secrétaire à la Justice Alex Chalk pourrait utiliser ses pouvoirs pour renvoyer l’affaire au conseil d’administration afin de déterminer s’il est sûr de le libérer.

S’adressant à Good Morning Britain d’ITV mercredi, la mère de Joanna, Diana Parks, a déclaré: « Eh bien, je suis très reconnaissante qu’il ait accepté de nous rencontrer et j’espère vraiment que nous pourrons lui faire comprendre que Brown n’est pas apte à être libéré et qu’il devrait rester en prison le plus longtemps possible. »

Elle a ajouté: « Je suis très préoccupée par sa libération car il cherchera à se venger. Il blâmera tout le monde sauf lui-même pour ce qu’il a fait.

« Les amis de Jo, ma famille et les femmes en général seront en danger car il a perdu tout ce qu’il avait.

« Il a été dépouillé de tout. Il a perdu son emploi de commandant de bord de British Airways. Il a perdu sa maison.

« Il a perdu son statut, il a perdu ses revenus élevés. Mais surtout, il a perdu ses enfants, car ils ne veulent plus jamais le revoir. »

L’amie de Mme Simpson, Hetti Barkworth-Nanton, qui est également présidente de Refuge, la plus grande organisation caritative de lutte contre la violence domestique au Royaume-Uni, a déclaré que M. Chalk était le « seul homme sur la planète » qui pouvait empêcher la libération du meurtrier de son amie.

« Avec l’homicide involontaire coupable dans la peine déterminée, ce que Robert Brown a obtenu, ils reçoivent une peine mais ils ont le droit d’être libérés à mi-parcours – maintenant aux deux tiers du parcours.

« Et c’est là le problème, il n’y a aucune protection pour le public.

« Et ce que nous essayons de faire, c’est de tirer parti des changements survenus l’année dernière, ce qui donne à un homme sur cette planète la capacité d’empêcher que cela se produise et c’est Alex Chalk. »

Brown, anciennement de Winkfield, Berkshire, a été condamné à 24 ans pour homicide involontaire et à deux ans supplémentaires pour une infraction d’entrave à un coroner dans l’exécution de ses fonctions.

S’il est libéré sous licence, il sera soumis à un certain nombre de conditions. S’il enfreint ces conditions, y compris en commettant un crime, il peut être renvoyé en prison.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a déclaré: « Le Lord Chancellor comprend l’angoisse que Mme Parkes et Mme Barkworth-Nanton ressentent à la perspective de la libération de Robert Brown et les a invitées à le rencontrer avant qu’il n’examine cette affaire plus tard dans l’année. «

Brown a jeté le corps de Joanna dans un cercueil de fortune dans un parc voisin Crédit : Dan Charité

Maman Diana avec le frère de Joanna, James Simpson, après que Brown ait été reconnu coupable d’homicide involontaire Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil