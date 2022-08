Ma fille handicapée s’est vu refuser le transport à l’école – c’est ridicule et je suis furieux

Une maman est restée furieuse après que sa fille malvoyante se soit vu refuser le transport vers et depuis l’école par le conseil.

Shari Richards dit que sa fille Nevaeh, 11 ans, souffre également de problèmes de santé mentale et a besoin d’une surveillance adulte à plein temps lorsqu’elle est à l’extérieur.

Le conseil municipal de Plymouth a refusé le transport scolaire de Nevaeh même si elle est partiellement aveugle et a des problèmes de santé mentale Crédit : BPM

La mère célibataire de Plymouth a déclaré que la demande de transport vers le Devonport High School for Girls (DHSG) en septembre de cette année avait été rejetée.

Nevaeh espérait fréquenter l’école au début de la nouvelle année scolaire.

Elle a été acceptée parmi les 50 meilleurs élèves sur 300 et Shari dit que sa fille “mérite” de fréquenter l’école car elle répond à ses besoins académiques.

Ces plans semblent cependant avoir été anéantis après que le service des transports scolaires du conseil municipal de Plymouth a rejeté la demande et l’appel qui a suivi.

Le conseil a déclaré que la demande avait été refusée car ce n’était pas l’école la plus proche et qu’elle habitait à moins de trois kilomètres de DHSG.

Shari a qualifié la décision de « ridicule » et la politique doit changer afin de mieux répondre aux besoins des enfants dans toute la ville.

Elle craint que Nevaeh doive fréquenter l’école ordinaire la plus proche, plutôt que le lycée pour lequel elle a travaillé dur pour entrer et pour laquelle elle a passé des examens supplémentaires.

Un porte-parole du conseil municipal de Plymouth a déclaré que sa politique suivait les directives nationales et le protocole convenu localement.

Ils ont ajouté que le conseil était heureux d’examiner une nouvelle demande si la situation de Neveah changeait ou s’il y avait de nouvelles preuves.

Shari a déclaré à Plymouth Live: “Nevaeh a fait son 11+ et elle s’est classée parmi les 50 meilleurs sur plus de 300 enfants, ce que j’ai trouvé brillant. Elle a des problèmes de santé mentale et souffre d’anxiété sociale sévère et d’anxiété généralisée et utilise l’équipe de santé mentale de Livewell Southwest.

«Tous les professionnels qui travaillent avec elle ont dit qu’il n’y avait aucune raison pour qu’elle ne bénéficie pas du transport scolaire par la mairie.

“J’ai postulé et cela a été refusé malgré toutes les preuves professionnelles qui indiquent que Nevaeh ne peut pas être seule à l’extérieur car elle a besoin de la surveillance d’un adulte à tout moment car elle est partiellement aveugle. Surtout par une journée ensoleillée – elle peut ‘ Je dois soit lui tenir la main, soit la guider avec le landau de mon fils quand nous sommes sortis.

“Récemment, elle n’a même pas pu faire de voyage scolaire parce que les professeurs pensaient qu’elle ne pourrait pas supporter le temps chaud, alors elle a raté ça. Nous n’exagérons pas, elle ne peut pas être seule à l’extérieur sans surveillance, ce que tous les professionnels ont dit dans le rapport de preuve.

« Nevaeh s’est vu refuser le transport par le conseil malgré des preuves médicales, et lorsque nous avons fait appel, ils ont de nouveau refusé.

“Les raisons étaient qu’elle ne va pas dans l’école ordinaire la plus proche dans laquelle je ne choisirai pas de la mettre si elle se classe dans le top 50, cette école répond à ses besoins académiques.”

L’équipe de transport scolaire a suggéré que si elle devait fréquenter l’école ordinaire la plus proche, UTC Plymouth, elle serait acceptée pour le transport gratuit, rapporte le média.

‘C’EST RIDICULE’

Shari a ajouté : « L’autre raison était que nous habitons à 3 km de la DHSG et qu’il faut vivre à deux milles ou plus de l’école pour être accepté – c’est ridicule.

“Les autres raisons étaient qu’elle n’avait pas de plan d’éducation, de santé et de soins (EHC). Il passe actuellement par les motions et sera finalisé le 10 août – ce que le conseil sait. J’ai envoyé un mail aux élus locaux de la région.

“Je pense qu’ils devraient pouvoir faire des exceptions pour ma fille. Dans la première lettre qu’ils m’ont envoyée en refusant le transport, ils disaient que si elle allait dans les écoles gratuites les plus proches, par exemple UTC, elle l’obtiendrait. J’habite près de Mecca Bingo et ils ont admis qu’elle avait besoin du transport pour l’une des écoles ordinaires les plus proches. Je pense que c’est ridicule.

“Ce n’est même pas comme si elle sortait avec des amis, elle a quelques amis mais elle ne peut même pas faire ça. Ce n’est pas votre enfant typique de 11 ans, elle est très mature et intelligente, ne vous méprenez pas, mais même lorsqu’elle prend un bus, elle ne peut même pas voir un bus ou quel numéro arrive.

“Le conseil a dit de télécharger l’application Citybus, mais cela prend du retard et cela ne va pas aider. Si elle a raté un bus ou pris le mauvais bus. Elle serait tellement bouleversée et ne saurait pas quoi faire. Je me sens en colère, déçu et contrarié pour ma fille. Il ne fallait pas en arriver là. Je ne comprends pas comment ils peuvent la refuser pour être honnête.

Un porte-parole du conseil municipal de Plymouth a déclaré: «Notre politique et nos critères de soutien au transport scolaire suivent les directives nationales et le protocole convenu localement.

“En vertu de la politique actuelle, si un enfant est éligible à une aide pour des raisons médicales, celle-ci ne sera fournie qu’à l’école la plus proche qui répond aux besoins médicaux de cet enfant. Si un parent choisit d’envoyer son enfant dans une école plus éloignée, il n’aura pas droit à cette aide.

“Si un parent pense que sa situation a changé depuis sa dernière demande ou appel infructueux, nous serions bien sûr heureux d’envisager une nouvelle demande avec les preuves supplémentaires à l’appui.”

Malgré le revers, Shari a juré d’amener Nevaeh à DHFG “d’une manière ou d’une autre”.

Elle a dit : « Pour que ça marche pour elle, je vais devoir prendre le bus avec elle tous les matins. J’ai deux autres enfants en sixième et quatrième année et je devrai les mettre dans le club des petits déjeuners, puis emmener mon enfant de trois ans dans le bus avec moi. Je suis une mère célibataire donc c’est difficile.

«Je ne peux présenter une nouvelle demande que lorsque son EHC est passée, mais cela ne peut toujours pas être promis car nous vivons à 3 km de l’école. C’est une bataille constante pour ce qu’elle mérite. Je lui ai dit que je l’y amènerais d’une manière ou d’une autre, et je suis comme ça avec tous mes enfants. S’ils veulent faire quelque chose et si je peux les y amener, je ferai de mon mieux.