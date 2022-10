Ma fille farouchement fidèle a voyagé à travers le monde pour être avec son petit ami mais il l’a tuée – elle était une âme incroyable

LA maman d’un adolescent assassiné par son petit ami unAprès avoir pris l’avion pour le Royaume-Uni pour être avec lui l’a décrite comme « farouchement loyale » dans un hommage déchirant.

La famille dévastée d’Ashley Wadsworth a raconté comment le maléfique Jack Sepple “a brisé notre confiance” en poignardant à mort la jeune fille de 19 ans à Chelmsford, Essex, quelques jours avant son retour au Canada.

Ashley avec sa mère Christy et sa soeur Hailey Crédit : Police d’Essex

La jeune femme de 19 ans a été tuée peu de temps avant de rentrer au Canada. Crédit : Police d’Essex

Sepple a été emprisonné à vie avec un minimum de 23 ans et six mois

Le jeune homme de 23 ans a été emprisonné aujourd’hui à perpétuité avec un minimum de 23 ans et six mois après avoir plaidé coupable de meurtre.

La mère d’Ashley, Christy Gendron, a raconté comment sa fille “aimait aimer” les gens et était le “colle qui maintenait tout le monde ensemble” dans un hommage émouvant.

Elle a déclaré: “Les gens me diraient; votre fille est si gentille. Elle aimerait toujours apprendre les cultures, les religions, les langues, aimait voyager – elle adorait ça.

“Je l’appelle une hippie des temps modernes, honnêtement, elle l’était. Elle aimait juste aimer les gens, aimait aider les gens, elle aimait la vie et elle vivait pleinement.

“Je lui disais” nettoie ta chambre “, elle disait” maman, ce n’est pas important, je sais que tu penses que ça l’est “. Dans la vie, elle avait vécu comme si elle allait mourir, pour de vrai.

“Elle est tout ce que je n’étais pas, elle est extravertie, elle était la colonne vertébrale de nous trois, j’étais une mère célibataire.

“Elle a toujours été la plus forte. Elle était farouchement loyale, elle était le ciment qui maintenait tout le monde ensemble. Elle adorait planifier les vacances”,

Ashley a subi 90 blessures lorsqu’elle a été assassinée par Sepple le 1er février de cette année.

Le monstre a ensuite appelé sa sœur sur Facetime et lui a montré le corps horriblement blessé d’Ashley.

Lorsque la police est arrivée, la brute était allongée à côté d’elle sur le lit taché de sang.

Christy a ajouté: “Elle aimait au maximum – même avec lui – c’est qui elle était. C’était une âme incroyable.

“Une vieille âme. Elle vivait vite; elle se levait le matin, allait au travail, travaillait toujours, depuis l’âge de 14 ans, avait toujours des emplois différents. Elle se couchait toujours tôt et se levait tôt.

Hailey Wadsworth, la sœur d’Ashley, a déclaré qu’Ashley devait être la demoiselle d’honneur de son mariage.

Elle a dit que sa famille était « brisée » et qu’elle « survivait au jour le jour ».

Hailey a déclaré: “Jack nous a pris Ashley, [she was] fort, aimant et farouchement loyal, spirituel, beau et complètement innocent.

Elle a toujours été la plus forte. Elle était farouchement loyale, elle était le ciment qui maintenait tout le monde ensemble. Christy Gendron

“Nous vous avons fait confiance pour prendre soin d’elle et prendre soin d’elle quand elle est venue en Angleterre. Vous avez brisé cette confiance. Cela a eu un effet d’entraînement sur la famille.

“J’espère que le temps que vous passerez enfermé vous fera réaliser ce que vous avez fait et que vous ne pourrez pas faire ça à quelqu’un d’autre.”

Ashley avait un visa touristique de six mois et est venue en Grande-Bretagne après avoir rencontré Sepple en ligne.

Le tueur a déjà été condamné pour harcèlement, attaque contre sa propre mère et violation d’ordonnances restrictives.

Le matin avant son meurtre, Ashley “en hurlant” s’était rendue chez un voisin terrifiée à l’idée que Sepple allait la tuer.

Ashley a déclaré que le monstre l’avait battue et avait jeté leur chaton contre le mur.

Sepple a également brisé son téléphone et l’a accusée d’être une ” lesbienne ” après avoir regardé une photo d’une femme.

Après avoir parlé à Sepple, le voisin est ensuite parti pour un rendez-vous quand il a promis qu’il ne ferait pas de mal à Ashley.

Mais le voyou tatoué a ensuite étranglé et poignardé Ashley parce qu’elle voulait rentrer tôt au Canada.

Sepple a poignardé à mort Ashley Wadsworth

Ashley s’était rendue au Royaume-Uni pour rendre visite à Sepple Crédit : Police d’Essex

Ashley avec sa famille Crédit : Police d’Essex

La police sur les lieux d’Essex Crédit : Police d’Essex