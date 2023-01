Ma fille était sur Love Island et je voulais la traîner hors de la villa après une horrible pêche à la traîne

Le parent d’un ancien candidat de Love Island a révélé qu’il voulait la traîner hors de la villa après une horrible pêche à la traîne.

Le père de Tasha Ghouri a parlé du niveau d’abus subi par sa fille lors de l’émission de rencontres ITV.

Rex

Le père d’un ancien concurrent de Love Island a révélé qu’il voulait traîner sa fille hors de la villa à cause de vils trolls[/caption] Instagram

Tarek, le père de Tasha Ghouri, a fait la révélation[/caption]

Elle est apparue sur Love Island l’été dernier et a été la toute première candidate malentendante de l’émission.

Mais pendant que Tasha prenait le soleil dans la villa, Tarek lisait les commentaires blessants postés en ligne.

Cela a tellement mal tourné à un moment donné que Tarek a révélé qu’il avait dit à sa femme qu’il allait retirer sa fille de la villa.

S’adressant à Metro.co.uk, il a déclaré: “Il y a eu deux occasions où je me suis assis avec ma femme et j’ai dit que j’allais sauter dans un avion et aller à Majorque et la traîner hors de là, mais ensuite nous en parlerions. .

“Nous ne pouvions rien faire contre la pêche à la traîne.”

Au début, Tarek a dit qu’il répondait aux trolls et ripostait, mais a vite compris que ce n’était pas la meilleure chose à faire.

Il a poursuivi: «J’en prenais quelques-uns à partie et j’essayais de les éduquer et de leur faire penser que ce qu’ils disaient était un peu trop dur.

“Mais en fait, il devient un point où vous cherchez les mauvaises choses et non les bonnes choses. La vie a changé après que moi et mon ex-femme avons décidé d’arrêter de regarder les mauvaises choses.

Malgré les abus auxquels Tasha a été confrontée, son père a fait l’éloge des protocoles de sécurité de Love Island.

Il a révélé comment les producteurs lui avaient dit que si elle n’apparaissait pas à l’écran, il fallait alors décrocher le téléphone et les alerter.

“L’ensemble du programme de soins de leur part était plutôt bon, je n’ai vraiment rien à redire”, se souvient-il.

“J’avais ces numéros et ils disaient que si je voyais quelque chose à la télévision qui n’était pas” Tasha “, de nous appeler. Je dois dire qu’ils ont été d’un grand soutien tout au long de l’affaire.

La toute nouvelle série de Love Island a débuté lundi soir avec un nouveau lot de singletons.

Avant le début de l’émission, ITV a annoncé un changement majeur dans les règles de l’émission.

Ils ont interdit à la famille et aux amis des candidats de gérer leurs comptes de médias sociaux pendant qu’ils sont dans l’émission.

Il vise à réduire les messages nuisibles qu’ils reçoivent en participant.

Rex

Tasha a terminé à la quatrième place de la série de l’an dernier aux côtés d’Andrew le Page[/caption]