Ma fille est punie pour ne pas avoir suivi les règles “extrêmes” de l’uniforme scolaire – il est naturel qu’elle se rebelle

Une maman défend sa fille après qu’elle a été punie pour avoir enfreint les règles uniformes “extrêmes” de son école.

Louise Tyms dit que le code vestimentaire de l’école Ormskirk dans le Lancashire est “ridicule et tellement dépassé” après que sa fille a été répertoriée comme une élève ne respectant pas les règles.

Une maman furieuse a critiqué la politique d’uniforme de l’école Ormskirk Crédit : Google

Des collants noirs unis avec un minimum de 40 deniers ou des mi-bas peuvent être portés avec des jupes Crédit : Alamy

Les chaussures de l’état de la politique uniforme doivent être soit des escarpins simples, robustes, élégants et noirs ou de style ballet ou des baskets en cuir.

Les jupes et chasubles doivent arriver au moins jusqu’aux genoux et ne jamais être retroussées.

Les chaussettes doivent également être unies, grises et jusqu’aux genoux ou, alternativement, des collants noirs unis – un minimum de 40 deniers – peuvent être portés.

Louise a dénoncé les attentes en matière d’uniforme après que les parents ont appris qu’il y avait une “tolérance zéro” pour les élèves qui ne respectent pas la politique.

Elle a déclaré au Liverpool Echo: “Je comprends parfaitement avoir un uniforme approprié et se concentrer sur la santé et la sécurité, etc., mais dans la culture d’aujourd’hui, il est absolument ridicule de se concentrer sur les filles qui roulent leurs jupes et portent des chaussettes hautes et des collants de 40 deniers.”

Louise a demandé à l’école de lui expliquer leur raisonnement mais dit qu’ils ne l’ont pas encore fait.

La maman inquiète a déclaré: “Ce sont des adolescents, ils veulent se sentir à l’aise et confiants dans ce qu’ils portent.”

“S’ils font de l’EP, les shorts sont minuscules et les hauts sont ajustés. Cela semble juste très extrême.

“Ma fille est toujours bonne en classe, ne se fait jamais gronder et est toujours présente mais son nom est noté à cause de son uniforme.”

L’école a dit aux parents qu’elle était en train “d’identifier les élèves” qui portent le mauvais uniforme.

Ceux qui ne porteront toujours pas les bons vêtements d’ici le 3 octobre ne pourront pas assister aux cours, ont indiqué les soignants dans une lettre envoyée à la maison.

Ils auront également leur pause et leur dîner dans un endroit séparé “loin du reste de l’école”.

La lettre ajoutait: “Si un élève ne respecte pas de manière persistante notre politique sur les uniformes et les normes, nous n’aurons malheureusement pas d’autre choix que d’émettre une suspension de l’école.”

Un porte-parole de l’école Ormskirk a déclaré: “Nous avons des normes élevées dans toute l’école, que ce soit en termes de résultats, de comportement ou d’uniforme, et nous ne nous excusons pas de croire qu’il est juste que les élèves fréquentent l’école dans une tenue appropriée.

“La grande majorité des parents sont d’accord avec nous sur ce point et nous sommes fiers que nos élèves soient si bien formés. Nous ne pensons pas qu’il soit “obsolète” de vouloir que les élèves aient l’air intelligents lorsqu’ils vont à l’école.”

Ses inquiétudes surviennent alors que des parents furieux ont dénoncé la nouvelle politique uniforme stricte d’une école alors qu’ils affirment que les enfants font face à des “contrôles de style militaire” sur leurs vêtements.

Le lycée Moorside de Werrington, Stoke-on-Trent, a connu une réaction violente face aux changements au début de la nouvelle année scolaire.

L’école a fourni aux mamans et aux papas un nouveau diagramme sur tous les vêtements et chaussures interdits cette année.

Un parent affirme que tous les enfants qui ne respectent pas les nouvelles règles uniformes sont désormais confrontés à l’isolement et ne sont pas autorisés à entrer en classe.